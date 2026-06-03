KİRA ARTIŞ ORANI SON DURUM | 2026 Haziran ayı kira artış oranı belli oldu mu?

Milyonlarca kiracı ve ev sahibinin heyecanlı beklediği 2026 Haziran ayı kira artış oranı, gayrimenkul piyasasının gündeminde yer alıyor. Haziran ayı kira artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun ilan edeceği 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri doğrultusunda belli olacak. Açıklanan veriler ile hem mülk sahiplerinin hem de kirada oturan vatandaşların bütçe planlaması şekillenecek.