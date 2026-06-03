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KİRA ARTIŞ ORANI SON DURUM | 2026 Haziran ayı kira artış oranı belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 03.06.2026 12:18
KİRA ARTIŞ ORANI SON DURUM | 2026 Haziran ayı kira artış oranı belli oldu mu?
"2026 Haziran kira artış oranı ne kadar, açıklandı mı?" soruları vatandaşlar tarafından arama motorlarında yoğun bir şekilde sorgulanıyor. TÜİK tarafından açıklanacak Mayıs ayı enflasyon verilerinin ardından, yenilenecek konut ve iş yeri kira sözleşmelerine uygulanacak resmi oranlar belli olacak. İşte açıklanacak rakamlar için detaylar…