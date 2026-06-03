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Giriş Tarihi: 03.06.2026 12:18

KİRA ARTIŞ ORANI SON DURUM | 2026 Haziran ayı kira artış oranı belli oldu mu?

"2026 Haziran kira artış oranı ne kadar, açıklandı mı?" soruları vatandaşlar tarafından arama motorlarında yoğun bir şekilde sorgulanıyor. TÜİK tarafından açıklanacak Mayıs ayı enflasyon verilerinin ardından, yenilenecek konut ve iş yeri kira sözleşmelerine uygulanacak resmi oranlar belli olacak. İşte açıklanacak rakamlar için detaylar…

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KİRA ARTIŞ ORANI SON DURUM | 2026 Haziran ayı kira artış oranı belli oldu mu?

Milyonlarca kiracı ve ev sahibinin heyecanlı beklediği 2026 Haziran ayı kira artış oranı, gayrimenkul piyasasının gündeminde yer alıyor. Haziran ayı kira artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun ilan edeceği 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri doğrultusunda belli olacak. Açıklanan veriler ile hem mülk sahiplerinin hem de kirada oturan vatandaşların bütçe planlaması şekillenecek.

KİRA ARTIŞ ORANI SON DURUM | 2026 Haziran ayı kira artış oranı belli oldu mu?

2026 HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Haziran ayı kira artış hesaplamasında kullanılacak Mayıs ayı enflasyon rakamları, 5 Haziran Cuma günü saat 10:00'da TÜİK tarafından resmi olarak duyurulacak.

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KİRA ARTIŞ ORANI SON DURUM | 2026 Haziran ayı kira artış oranı belli oldu mu?

KİRA ARTIŞI HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Fikir vermesi açısından, geçtiğimiz Mayıs ayında uygulanan %32,43'lük yasal tavan oranına göre örnek bir kira hesabı şu şekilde yapılıyordu:

  • Mevcut Kira Bedeli: 25.000 TL
  • Yasal Zam Oranı: %32,43
  • Kira Zam Bedeli: 8.107 TL
  • Zamlı Yeni Kira Bedeli: 33.107 TL
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KİRA ARTIŞ ORANI SON DURUM | 2026 Haziran ayı kira artış oranı belli oldu mu?

HAZİRAN AYI KİRA ZAMMI ORANI BEKLENTİSİ

Merkez Bankası'nın Mayıs 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları, Haziran ayı başında açıklanacak resmi kira artış tavanına dair ilk ipuçlarını verdi. 72 uzmanın katılımıyla hazırlanan raporda, Mayıs ayı aylık enflasyon beklentisi yüzde 1,89 olarak belirlendi.

Yapılan hesaplamalara göre, Mayıs ayı resmi enflasyonu piyasa beklentilerine paralel gerçekleşirse, Haziran ayında yenilenecek konut ve iş yeri kira sözleşmelerindeki yasal artış tavanının yüzde 32,10 ile yüzde 32,30 bandında (yaklaşık yüzde 32,20 civarında) gerçekleşmesi bekleniyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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