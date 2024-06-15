Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Kırıkkale bayram namazı saati 2024! Kırıkkale’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 15.06.2024 10:27 Güncelleme Tarihi: 15.06.2024 10:41

Kırıkkale bayram namazı saati 2024! Kırıkkale’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Kırıkkale bayram namazı saati, Kurban Bayramı için oldukça kısa bir süre kala araştırılıyor. Diyanet tarafından her il için bayram namazı saatleri paylaşıldı. Bununla birlikte Kırıkkale'de bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusu da yanıt buldu. İşte 16 Haziran Pazar Kırıkkale bayram namazı vakti

Kırıkkale bayram namazı saati 2024! Kırıkkale’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Mübarek Kurban Bayramı için artık sayılı saatler kaldı. 16 Haziran Pazar sabahı milyonlarca Müslüman önce bayram namazı için camilerin yolunu tutacak, ardından kurban kesme ibadetini yerine getirecekler. Bu noktada gözler Diyanet İşleri Başkanlığı'na çevrildi. Bilindiği üzere bayram namazı illere göre farklılık gösteriyor. Peki, Kırıkkale'de bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte Kırıkkale bayram namazı saati

Kırıkkale bayram namazı saati 2024! Kırıkkale’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

KIRIKKALE BAYRAM NAMAZI SAATİ 2024

Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü idrak edilecek. İlk günün ilk saatlerinde bayram namazı için camilerin yolunu tutacak İslam alemi, ardından kurban kesme ibadetini yerine getirecek.

Peki, Kırıkkale'de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Kırıkkale bayram namazı saati: 05:52

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kırıkkale bayram namazı saati 2024! Kırıkkale’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

KURBAN BAYRAMI'NIN ÖNEMİ

Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) buyurduğu üzere Ramazan ve Kurban Bayramı namaz ibadeti ile başlamaktadır. "Bu günümüzde yapacağımız ilk şey namaz kılmaktır" hadisinden hareketle, yılda iki defa idrak ettiğimiz dini bayramlarımızda cemaat halinde bayram namazı kılmak oldukça mühimdir. Vacip ibadetler arasında yer alan bu namazın akabinde, günün ilk ışıklarıyla birlikte bayramlaşılır ve ardından kurban ibadeti için hazırlıklara başlanır. Dolayısıyla bu namazın feyzinden faydalanmak son derece önemlidir.

Kırıkkale bayram namazı saati 2024! Kırıkkale’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram Namazının Kılınışı Birinci Rek'at:

1) Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Ramazan Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.

2) İmam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca. Cemaat de "Allahu Ekber" diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.

3) Hem imam, hem de cemaat gizlice "Sübhaneke"yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:

Birinci Tekbir: İmam yüksek sesle, cemaat de onun peşinden gizlice "Allahu Ekber" diyerek (iftitah tekbirinde oldugu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.

İkinci Tekbir: ikinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide oldugu kadar durulur.

Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.

Kırıkkale bayram namazı saati 2024! Kırıkkale’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

4) Bundan sonra imam, içinden "Euzü Besmele", açıktan Fatiha ve bir sure okur. (Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler)

5) Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.

SON DAKİKA