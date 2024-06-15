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Kırıkkale bayram namazı saati 2024! Kırıkkale’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 15.06.2024 10:27
Güncelleme Tarihi: 15.06.2024
10:41
Kırıkkale bayram namazı saati 2024! Kırıkkale’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Kırıkkale bayram namazı saati, Kurban Bayramı için oldukça kısa bir süre kala araştırılıyor. Diyanet tarafından her il için bayram namazı saatleri paylaşıldı. Bununla birlikte Kırıkkale'de bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusu da yanıt buldu. İşte 16 Haziran Pazar Kırıkkale bayram namazı vakti