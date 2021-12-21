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Haberler Yaşam Kış Sezonu Google Doodle oldu! 21 Aralık En uzun gece Kış gündönümü nedir, neler olur?
Giriş Tarihi: 21.12.2021 06:53 Güncelleme Tarihi: 21.12.2021 06:53

Kış Sezonu Google Doodle oldu! 21 Aralık En uzun gece Kış gündönümü nedir, neler olur?

Kuzey Yarımküre için kışın başlangıcı olarak kabul edilen 21 Aralık Kış Sezonu Google Doodle oldu. Ünlü arama motoru bu önemli güne özel bir tasarım ile kullanıcılarının karşısına çıktı. Uygulamaya giren kullanıcılar "Kış Sezonu" görseli ile karşılaşırken "21 Aralık En uzun gece Kış gündönümü nedir, neler olur? Kış Sezonu nedir, ne anlama gelir?" gibi sorulara yanıt arıyorlar. İşte bilgiler.

Kış Sezonu Google Doodle oldu! 21 Aralık En uzun gece Kış gündönümü nedir, neler olur?

21 Aralık tarihinde Kuzey Yarımkürede en uzun gece yaşanacak. Kış gündönümü ya da kış sezonu olarak adlandırılan bu tarih kış ayının başladığının kabulü olarak biliniyor. Bu noktada; "21 Aralık En uzun gece Kış gündönümü nedir, neler olur?" sorusuna yanıt aranırken 21 Aralık Kış Sezonu bilgilerine bu başlık altından ulaşabilirsiniz. Kış Sezonu Google Doodle oldu!

Kış Sezonu Google Doodle oldu! 21 Aralık En uzun gece Kış gündönümü nedir, neler olur?

GOOGLE DOODLE KIŞ GÜNDÖNÜMÜ SÜRPRİZİ!

Özel günlerde kullanıcılarını şaşırtan Google Kış Gündönümüne özel tasarım hazırladı. Anasayfasında Kış sezonuna özel doodle görseli kullanan Google 21 Aralık tarihine özel renkleri ekranına taşıdı.

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Kış Sezonu Google Doodle oldu! 21 Aralık En uzun gece Kış gündönümü nedir, neler olur?

21 ARALIK EN UZUN GECEDE NE OLUR, SAAT KAÇTA BAŞLAR?

21 Aralık tarihte hem Kuzey Yarımküre'de bulunan ülkelerde en uzun gece yaşanacak. Bu tarihten itibaren Kuzey Yarımküre'de gündüzler uzamaya (kış gündönümü) Güney Yarımküre'de kısalmaya (Yaz gündönümü) başlar.

Güneş ışınları Güney Yarımküre'ye gelebileceği en dik, Kuzey Yarımküre'ye en eğik açılarla gelir. Güney Yarımküre'de yaz, Kuzey Yarımküre'de kış mevsiminin başlangıcıdır.

Üzerinden Oğlak Dönencesi'nin geçtiği karaların iç kısımları, Dünya'nın en sıcak yerleridir. Güney Yarımküre'de en uzun gündüz, Kuzey Yarımküre'de ise en uzun gece yaşanır

Güneş ışınlarının atmosferde katettiği yolun en kısa olduğu yer Oğlak Dönencesi'dir.

Öğlen saat 12.00'de Oğlak Dönencesi'nde yataya dik duran cisimlerin gölgesi oluşmaz.

Aydınlanma çizgisinin sınırları Kutup dairelerinden geçer. Güney Kutup Kuşağı aydınlanma çemberi içinde iken, Kuzey Kutup Kuşağı karanlık çember içindedir.

Kış Sezonu Google Doodle oldu! 21 Aralık En uzun gece Kış gündönümü nedir, neler olur?

KIŞ GÜNDÖNÜMÜ NEDİR?

Kuzey Kutup Dairesi'nde sadece bu gün 24 saat süreyle gece, Güney Kutup Dairesi'nde ise 24 saat süreyle gündüz yaşanır.

Gündüz süresinin uzunluğu güneye gidildikçe artar. Bu nedenle 21 Aralık'ta ülkemizde en uzun gündüz Hatay'da yaşanır. En uzun gece ise Sinop'ta yaşanıyor.

Gündönümü veya gün dönümü, yılda iki kez tekrarlanan ve güneşin dünyaya en uzak mesafede olduğu ana verilen addır. Gündüzlerin ve gecelerin kısalmaya veya uzamaya başladığı andır. Yaz gündönümünde, güneş ışınları Yengeç Dönencesi'ne dik gelir. Kuzey yarı kürede günler kısalmaya, güney yarı kürede uzamaya başlar.

Kış Sezonu Google Doodle oldu! 21 Aralık En uzun gece Kış gündönümü nedir, neler olur?
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