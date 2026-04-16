Haberler Yaşam Kışlıkları kaldırırken sakın yapmayın! Meğer naftalin yerine çok daha etkiliymiş
Giriş Tarihi: 16.04.2026 15:18 Güncelleme Tarihi: 16.04.2026 15:27

Kışlıkları kaldırırken sakın yapmayın! Meğer naftalin yerine çok daha etkiliymiş

Mevsim değişikliğiyle birlikte yünlü kazaklar, kalın paltolar ve battaniyeler için dinlenme vakti geldi. Ancak birçoğumuzun kışlıkları kaldırırken yaptığı en büyük hata, o keskin ve rahatsız edici kokusuyla bildiğimiz naftalini kullanmak. Meğer mutfağınızdaki malzemelerle kıyafetlerinizi hem korumak hem de aylar sonra bile yeni yıkanmış gibi mis kokmasını sağlamak çok daha kolaymış!

Kışlıkları kaldırırken sakın yapmayın! Meğer naftalin yerine çok daha etkiliymiş

Kışlık kıyafetleri kaldırırken naftalin yerine kullanabileceğiniz, hem koruyucu hem de ferahlık verici diğer etkili yöntemler ise şöyle…

Kışlıkları kaldırırken sakın yapmayın! Meğer naftalin yerine çok daha etkiliymiş

EN GÜÇLÜ DOĞAL ALTERNATİF: KURUTULMUŞ LAVANTA VE KARANFİL

Naftalinin ağır ve kimyasal kokusu yerine lavanta, giysiler için doğal bir kalkandır. Güveler ve diğer küçük haşereler lavanta kokusundan hoşlanmazlar.

Kışlıkları kaldırırken sakın yapmayın! Meğer naftalin yerine çok daha etkiliymiş

Uygulama: Küçük bez veya tül keselere kurutulmuş lavanta ve içine birkaç adet karanfil ekleyin. Bu keseleri hurçların içine veya askıların arasına yerleştirin. Giysileriniz bu yöntemle bir sonraki mevsime kadar ferah kokusunu koruyacak.

Kışlıkları kaldırırken sakın yapmayın! Meğer naftalin yerine çok daha etkiliymiş

DEFNE YAPRAĞI VE SABUN RENDESİ

Geleneksel ve doğal olan bu yöntem, tekstil ürünlerini uzun süre taze tutmak için idealdir.

Kışlıkları kaldırırken sakın yapmayın! Meğer naftalin yerine çok daha etkiliymiş

Uygulama: Aktarlardan kolayca bulabileceğiniz kurutulmuş defne yapraklarını ince bir bezin içine sarın. Yanına sevdiğiniz bir kalıp sabunu (özellikle zeytinyağlı veya beyaz sabun) rendeleyerek ekleyin.

Kışlıkları kaldırırken sakın yapmayın! Meğer naftalin yerine çok daha etkiliymiş

Defne yaprağı doğal bir koruma sağlarken, sabun rendesi kumaşların arasına temizlik kokusu yayar.

Kışlıkları kaldırırken sakın yapmayın! Meğer naftalin yerine çok daha etkiliymiş

KIŞLIKLARI KALDIRIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÖNEMLİ ADIMLAR

MUTLAKA TEMİZ KALDIRIN: Kıyafetlerin üzerindeki ter, parfüm veya yemek artıkları güveleri kendine çeker. Bu nedenle giysilerinizi mutlaka yıkayıp iyice kuruttuktan sonra kaldırmalısınız.

Kışlıkları kaldırırken sakın yapmayın! Meğer naftalin yerine çok daha etkiliymiş

VAKUMLU POŞET AVANTAJI: Yer tasarrufu sağlamasının yanı sıra vakumlu poşetler, kıyafetlerin hava ile temasını keserek dışarıdan gelecek nem ve zararlılara karşı tam koruma sağlar.

Kışlıkları kaldırırken sakın yapmayın! Meğer naftalin yerine çok daha etkiliymiş

NEM KONTROLÜ: Kıyafetlerin kaldırıldığı alanın rutubetsiz olması çok önemlidir. Nemli ortamlarda oluşabilecek küf kokusunu önlemek için hurçların içine bir miktar karbonat koymak da nemi hapsetmeye yardımcı olur.

