Haberler Yaşam Kısmetse Olur Aşkın Gücü bugün yok mu, hangi günler var? Kısmetse Olur ne zaman, saat kaçta yayınlanıyor?

Giriş Tarihi: 08.01.2023 21:08 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023 21:12

Kısmetse Olur Aşkın Gücü bugün yok mu, hangi günler var? Kısmetse Olur ne zaman, saat kaçta yayınlanıyor?

Son dönemin popüler programlarından olan Kısmetse Olur yeni bölüm ile merakla bekleniyor. Her bölümü ayrı bir entrika içeren program Youtube aracılığı ile yayınlanıyor. Haftanın 6 günü programın takipçileri yeni bölümlerine dijital ortamdan ulaşıyor. Öte yandan bugün "Kısmetse Olur Aşkın Gücü bugün yok mu, hangi günler var, ne zaman, saat kaçta yayınlanıyor?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere her hafta elenen yarışmacıların yerine yeni isimler programa dahil oluyor. Peki, Kısmetse Olur bugün yok mu, 25. Yeni bölüm ne zaman saat kaçta yayınlanacak? İşte detaylar.