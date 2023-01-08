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Haberler Yaşam Kısmetse Olur Aşkın Gücü bugün yok mu, hangi günler var? Kısmetse Olur ne zaman, saat kaçta yayınlanıyor?
Giriş Tarihi: 08.01.2023 21:08 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023 21:12

Kısmetse Olur Aşkın Gücü bugün yok mu, hangi günler var? Kısmetse Olur ne zaman, saat kaçta yayınlanıyor?

Son dönemin popüler programlarından olan Kısmetse Olur yeni bölüm ile merakla bekleniyor. Her bölümü ayrı bir entrika içeren program Youtube aracılığı ile yayınlanıyor. Haftanın 6 günü programın takipçileri yeni bölümlerine dijital ortamdan ulaşıyor. Öte yandan bugün "Kısmetse Olur Aşkın Gücü bugün yok mu, hangi günler var, ne zaman, saat kaçta yayınlanıyor?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere her hafta elenen yarışmacıların yerine yeni isimler programa dahil oluyor. Peki, Kısmetse Olur bugün yok mu, 25. Yeni bölüm ne zaman saat kaçta yayınlanacak? İşte detaylar.

Kısmetse Olur Aşkın Gücü bugün yok mu, hangi günler var? Kısmetse Olur ne zaman, saat kaçta yayınlanıyor?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü YouTube üzerinden haftanın 6 günü yayınlanıyor. 9 erkek ve 9 kadından oluşan yarışmacı grubu gerçek aşkı bulmak için uğraşırken program özellikle sosyal medyada çokça kez gündeme geliyor. Peki Kısmetse Olur 25. bölüm ne zaman, bu akşam var mı, yok mu? İşte, Kısmetse Olur yeni bölümün ekranlara geleceği gün…

Kısmetse Olur Aşkın Gücü bugün yok mu, hangi günler var? Kısmetse Olur ne zaman, saat kaçta yayınlanıyor?

KISMETSE OLUR AŞKIN GÜCÜ BUGÜN YOK MU, HANGİ GÜNLER VAR?

Yarışma Pazar günleri yayınlnmıyor. Bu nedenle Kısmetse Olur'un 25. bölümü Pazartesi günü her zamanki saatinde ekranlarda olacak.

Kısmetse Olur her hafta 6 gün ekranlarda oluyor. Youtube üzerinden Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri yeni bölümler saat 18.30'da ekranlara geliyor.

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Kısmetse Olur Aşkın Gücü bugün yok mu, hangi günler var? Kısmetse Olur ne zaman, saat kaçta yayınlanıyor?

KISMETSE OLUR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

Yarışmanın 25. bölümü Pazartesi günü saat 18.30'da eleme heyecanıyla yayınlanacak.

Kısmetse Olur Aşkın Gücü bugün yok mu, hangi günler var? Kısmetse Olur ne zaman, saat kaçta yayınlanıyor?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü programı Youtube platformunda yer alan kanal aracılığı ile yayınlanıyor.

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