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Haberler Yaşam Kısmetse Olur Cansel Çördük kimdir, kaç yaşında, nereli? Cansel Çördük ifşa olan müstehcen videosu ile tepki çekiyor!
Giriş Tarihi: 24.05.2022 21:33 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 21:35

Kısmetse Olur Cansel Çördük kimdir, kaç yaşında, nereli? Cansel Çördük ifşa olan müstehcen videosu ile tepki çekiyor!

Bir dönem televizyon ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur yarışmasında boy gösteren Cansel Çördük videosu ile gündeme bomba gibi düştü. Eser West ile partner olan ve programın öne çıkan yarışmacılarından olan isim, son dönemde yaşadığı değişimle gündeme gelmişti. Müstehcen görüntüler içeren videosu sonrası "Kısmetse Olur Cansel Çördük kimdir, kaç yaşında, nereli?" soruları yanıt aramaya başladı. Tanınan isim, program sonrası estetik operasyonlarla bambaşka bir kişiye dönüşmüştü. Sosyal medyada yayılan videoda ise FBG Goat isimli bir müzisyenle öpüşme görüntüleri bulunuyor. Peki, Kısmetse Olur Cansel Çördük kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Kısmetse Olur Cansel Çördük kimdir, kaç yaşında, nereli? Cansel Çördük ifşa olan müstehcen videosu ile tepki çekiyor!

Kısmetse Olur Cansel Çördük sosyal medyada yayınlanan videosu ile tepki çekti. Bir dönem televizyon ekranlarında yer alan izdivaç programında boy gösteren ve Eser West ile partner olan isim, yayılan ve müstehcen görüntülerin yer aldığı videoda FBG Goat isimli bir müzisyenle olduğu görülüyor. Bu görüntülerle beraber "Kısmetse Olur Cansel Çördük kimdir, kaç yaşında, nereli?" soruları gündeme taşındı. İşte Kısmetse Olur Cansel Çördük'ün olay yaratan videosu sonrası hakkında merak edilen o detaylar...

Kısmetse Olur Cansel Çördük kimdir, kaç yaşında, nereli? Cansel Çördük ifşa olan müstehcen videosu ile tepki çekiyor!

CANSEL ÇÖRDÜK İFŞA OLAN MÜSTEHCEN VİDEOSU İLE TEPKİ ÇEKİYOR!

Kısmetse Olur isimli fenomen evlilik yarışmasıyla adını milyonlara duyuran gelin adayı Cansel Çördük, Amerika'daki yaşantısıyla gündeme geliyor. Kısmetse Olur Cansel'in FBG Goat isimli bir müzisyenle videosu paylaşıldı.

Video kısa sürede sosyal medyada yayılırken tepkilerin odağı oldu.

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Kısmetse Olur Cansel Çördük kimdir, kaç yaşında, nereli? Cansel Çördük ifşa olan müstehcen videosu ile tepki çekiyor!

Kısmetse Olur Cansel kimdir?

Cansel Çördük, 1995 yılında dünyaya geldi. Üniversite eğitimi için Antalya'dan İstanbul'a taşındı. Lisansını İstanbul Kültür Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamladı.

Kısmetse Olur Cansel Çördük kimdir, kaç yaşında, nereli? Cansel Çördük ifşa olan müstehcen videosu ile tepki çekiyor!

Çılgın Dersane filminde rol alan Çördük, Kanal D ekranlarına yayınlanan Kısmetse Olur isimli yarışma ile adını geniş kitlelere duyurdu.

Kısmetse Olur Cansel Çördük kimdir, kaç yaşında, nereli? Cansel Çördük ifşa olan müstehcen videosu ile tepki çekiyor!

Aynı programda tanıştığı Eser West ile olan inişli çıkışlı ilişkisiyle sürekli gündem oluyordu. Sosyal medyada iddialı paylaşımlarda bulunan Cansel Çördük, modellik yapıyor.

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