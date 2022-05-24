Haberler Yaşam Kısmetse Olur Cansel Çördük kimdir, kaç yaşında, nereli? Cansel Çördük ifşa olan müstehcen videosu ile tepki çekiyor!

Giriş Tarihi: 24.05.2022 21:33 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 21:35

Kısmetse Olur Cansel Çördük kimdir, kaç yaşında, nereli? Cansel Çördük ifşa olan müstehcen videosu ile tepki çekiyor!

Bir dönem televizyon ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur yarışmasında boy gösteren Cansel Çördük videosu ile gündeme bomba gibi düştü. Eser West ile partner olan ve programın öne çıkan yarışmacılarından olan isim, son dönemde yaşadığı değişimle gündeme gelmişti. Müstehcen görüntüler içeren videosu sonrası "Kısmetse Olur Cansel Çördük kimdir, kaç yaşında, nereli?" soruları yanıt aramaya başladı. Tanınan isim, program sonrası estetik operasyonlarla bambaşka bir kişiye dönüşmüştü. Sosyal medyada yayılan videoda ise FBG Goat isimli bir müzisyenle öpüşme görüntüleri bulunuyor. Peki, Kısmetse Olur Cansel Çördük kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...