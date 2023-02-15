Kıvanç Tatlıtuğ kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Kıvanç Tatlıtuğ yaşı, memleketi, hayatı ve oynadığı diziler - filmler!

Bu dizide canlandırdığı Behlül Haznedar karakteri, Tatlıtuğ'a Altın Kelebek Ödülleri'nde "En iyi erkek oyuncu" ödülünü kazandırdı.Kıvanç Tatlıtuğ, Devlet Tiyatrosu oyuncusu Laçin Ceylan'dan bir süre oyunculuk dersleri almıştır.2010 yılında "Ezel" dizisinde, dizinin bitmesine doğru kadroya katıldı ve "Sekiz" adlı yan karakteri canlandırdı. Bunun dışında birkaç reklam filminde de yer aldı.2013 yılında yayına giren Yılmaz Erdoğan'ın çektiği "Kelebeğin Rüyası" adlı filmde yer almıştır. Kıvanç Tatlıtuğ, veremli bir genci canlandırmak için 20 kilo verdiği filmde Yılmaz Erdoğan da o dönem iki şairin hocalığını yapan ünlü şair Behçet Necatigil'i canlandırdı.2013 yılının mart ayında Kıvanç Tatlıtuğ ve İlker Ayrık Akbank reklam filminde rol aldılar.Ailesine çok düşkün olan Kıvanç Tatlıtuğ, iyi derecede İngilizce bilmektedir.Kıvanç Tatlıtuğ, 2014'ün Şubat ayında Star Tv'de oynamaya başlayacak olan, Nermin Bezmen'in romanından uyarlanan Kurt Seyt & Shura adlı dizi film çekimlerine Kocaeli-Kartepe'de 2013 aralık ayında başladı.

Ödülleri :

*2009 - 36.Altın Kelebek Tv Yıldızları Ödülleri, En İyi Erkek Oyuncu (Dram) (Aşk-ı *Memnu)

*2012 - 39.Altın Kelebek Tv Yıldızları Ödülleri, En İyi Erkek Oyuncu (Dram) (Kuzey *Güney 1. Sezon)

*2013 - Yılın Yıldızları, En Beğenilen Erkek Dizi Oyuncusu (Kuzey Güney)

Film ve Diziler :

*2007 - Amerikalılar Karadeniz´de 2

*2005 - Gümüş

*2008 - 2009 - Aşk-ı Memnu (Dizi)

*2008 - Menekşe ile Halil (Dizi)

*2010 - Ezel

*2010 - Oyuncak Hikayesi 3 (Seslendirme)

*2011 - Kuzey Güney (Dizi)

*2012 - Kuzey Güney Sezon 2 (Dizi)

*2013 - Kelebeğin Rüyası

*2014 - Kurt Seyt & Shura (Dizi)