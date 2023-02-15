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Kıvanç Tatlıtuğ kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Kıvanç Tatlıtuğ yaşı, memleketi, hayatı ve oynadığı diziler - filmler!
Giriş Tarihi: 15.02.2023 18:19
Güncelleme Tarihi: 15.02.2023
18:20
Kıvanç Tatlıtuğ kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Kıvanç Tatlıtuğ yaşı, memleketi, hayatı ve oynadığı diziler - filmler!
Ünlü isim Kıvanç Tatlıtuğ yaşı ve hayatıyla dikkat çeken isimler arasında bulunuyor. Türk oyuncu ve eski manken 2002 yılında Best Model of Turkey ve ardından da Best Model of the World seçilmesiyle adını duyurmuştur. Peki, Kıvanç Tatlıtuğ kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Kıvanç Tatlıtuğ hakkında merak edilenler.