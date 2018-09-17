Ölümden kaçabileceğini düşünen milyonerler... Radyasyona dayanıklı sığınaklar!

Zengin ve hayatlarından endişeli insanlar kıyamet korkusu ve saldırı tehditlerine karşı kendilerince önlem alıyorlar. ABD'de yaşayan bir vatandaş kıyamet korkusu nedeniyle bakın ne yaptı...