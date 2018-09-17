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Ölümden kaçabileceğini düşünen milyonerler... Radyasyona dayanıklı sığınaklar!

Zengin ve hayatlarından endişeli insanlar kıyamet korkusu ve saldırı tehditlerine karşı kendilerince önlem alıyorlar. 'de yaşayan bir vatandaş kıyamet korkusu nedeniyle bakın ne yaptı...

Giriş Tarihi: 17.09.2018 18:58 Güncelleme Tarihi: 17.09.2018 19:37
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Ölümden kaçabileceğini düşünen milyonerler... Radyasyona dayanıklı sığınaklar!
Ölümden kaçabileceğini düşünen milyonerler... Radyasyona dayanıklı sığınaklar!
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Ölümden kaçabileceğini düşünen milyonerler... Radyasyona dayanıklı sığınaklar!
Ölümden kaçabileceğini düşünen milyonerler... Radyasyona dayanıklı sığınaklar!

Kıyametten korunacağını düşünen insanların yeraltına farklı sığınaklar yaptığı biliniyor. Yabancı ülkelerden gelebilecek herhangi bir saldırı gerçekleşmesi durumunda ise kendilerini koruyacak alternatif çözümler arıyorlar.

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Ölümden kaçabileceğini düşünen milyonerler... Radyasyona dayanıklı sığınaklar!
Ölümden kaçabileceğini düşünen milyonerler... Radyasyona dayanıklı sığınaklar!

O alternatiflerden birisi ise nükleer sığınaklar...

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Ölümden kaçabileceğini düşünen milyonerler... Radyasyona dayanıklı sığınaklar!
Ölümden kaçabileceğini düşünen milyonerler... Radyasyona dayanıklı sığınaklar!

Amerika'da satışlarında artış görülen nükleer yer altı sığınaklarına talep günden güne daha da çok artıyor.

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Ölümden kaçabileceğini düşünen milyonerler... Radyasyona dayanıklı sığınaklar!
Ölümden kaçabileceğini düşünen milyonerler... Radyasyona dayanıklı sığınaklar!
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Ölümden kaçabileceğini düşünen milyonerler... Radyasyona dayanıklı sığınaklar!
Ölümden kaçabileceğini düşünen milyonerler... Radyasyona dayanıklı sığınaklar!
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Ölümden kaçabileceğini düşünen milyonerler... Radyasyona dayanıklı sığınaklar!
Ölümden kaçabileceğini düşünen milyonerler... Radyasyona dayanıklı sığınaklar!
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