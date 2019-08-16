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  • Kızılay 4 kıta ve 51 ülkede kurban kesimlerini tamamlarken 4,5 milyon kişinin sofrasına ulaştı

4 kıta ve 51 ülkede kesimlerini tamamlarken 4,5 milyon kişinin sofrasına ulaştı

İhtiyaç sahiplerinin sofrasına bereketini ulaştırmak için 12 yıldır vekâletle kurban kesim kampanyasını başarıyla uygulayan , ile birlikte 51 ülkede 181.540 hisse kurban keserek milyonlara kurban bereketi yaşattı. Türk Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, "Ekiplerimiz kurban kesimlerini tamamladı. Kızılay'a güvenerek vekâletlerini bize veren tüm hayırseverlerimize ihtiyaç sahipleri adına şükranlarımızı sunuyoruz. 4.5 milyon kişinin sofrasında Türkiye'nin yardım eli olacak" dedi

Giriş Tarihi: 16.08.2019 16:44 Güncelleme Tarihi: 16.08.2019 16:49
Kızılay 4 kıta ve 51 ülkede kurban kesimlerini tamamlarken 4,5 milyon kişinin sofrasına ulaştı

'ın " Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun " sloganıyla başlattığı vekâletle kurban kesim kampanyasında alınan 181.540 hisse kurbanın kesim işlemleri tamamlandı.

Kızılay 4 kıta ve 51 ülkede kurban kesimlerini tamamlarken 4,5 milyon kişinin sofrasına ulaştı

ile birlikte Balkanlar, Asya, , ve 'daki 51 ülkede kesimleri tamamlayan Türk ekipleri, yurt dışındaki eti dağıtım faaliyetlerini de sonlandırdı.

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Kızılay 4 kıta ve 51 ülkede kurban kesimlerini tamamlarken 4,5 milyon kişinin sofrasına ulaştı

Yurt içi için alınan ve kesimi gerçekleştirilen vekâletlerin etlerinin bir kısmı aşevlerinde ve anlık olarak dağıtıldı. Büyük bir kısmı ise konserve haline getirilmek üzere hazırlanıyor.

Kızılay 4 kıta ve 51 ülkede kurban kesimlerini tamamlarken 4,5 milyon kişinin sofrasına ulaştı

Kesimi yapılan kurbanlar ile ilgili bilgi vekâlet sahiplerine anlık olarak verildi. Ayrıca, kesim aşamaları video ile kayıt altına alındı

Kızılay 4 kıta ve 51 ülkede kurban kesimlerini tamamlarken 4,5 milyon kişinin sofrasına ulaştı

Türk , gibi önemli bir ibadetin kurallarına uygun olarak yerine getirilmesi ve halkımızın kendisine duyduğu güvene layık olmak adına üzerine düşen sorumluluğu her zaman olduğu gibi bu yıl da yerine getirdi.

Kızılay 4 kıta ve 51 ülkede kurban kesimlerini tamamlarken 4,5 milyon kişinin sofrasına ulaştı

tarafından kesimlerden sonra yapılan hesaplamalara göre yurt içi için kesilen kurbanlardan yaklaşık 1,5 milyon adet kavurma konservesi elde edilecek. Konserveler gerek yıl içinde ihtiyaç sahiplerine gerekse afetlerin ardından afetzede ailelere dağıtılacak.

Kızılay 4 kıta ve 51 ülkede kurban kesimlerini tamamlarken 4,5 milyon kişinin sofrasına ulaştı

yurt dışında ise 4 kıtada 50 ülkede vekaletle kesimi yaptı. Bu ülkelerde kesilen kurbanlar paketlenerek ihtiyaç sahiplerine anlık olarak dağıtıldı. Yurt dışındaki dağıtımların tamamlanmasıyla 2.5 milyon kişiye ulaşılırken ülkemizin de dahil edilmesiyle yaklaşık 4.5 milyon kişinin sofrasına hayırseverlerin merhamet eli uzanmış olacak.

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