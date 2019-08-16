Kızılay 4 kıta ve 51 ülkede kurban kesimlerini tamamlarken 4,5 milyon kişinin sofrasına ulaştı

İhtiyaç sahiplerinin sofrasına kurban bereketini ulaştırmak için 12 yıldır vekâletle kurban kesim kampanyasını başarıyla uygulayan Kızılay, Türkiye ile birlikte 51 ülkede 181.540 hisse kurban keserek milyonlara kurban bereketi yaşattı. Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, "Ekiplerimiz kurban kesimlerini tamamladı. Kızılay'a güvenerek vekâletlerini bize veren tüm hayırseverlerimize ihtiyaç sahipleri adına şükranlarımızı sunuyoruz. 4.5 milyon kişinin sofrasında Türkiye'nin yardım eli olacak" dedi