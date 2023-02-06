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Giriş Tarihi: 06.02.2023 13:29 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023 13:33

Kızılay kan bağışı nasıl yapılır, bağış noktaları nerede, kimler kan verebilir? Kızılay kan bağışı merkezleri - noktaları

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, kan bağışı çağrısında bulundu. Bu kapsamda vatandaşlar "Deprem bölgesine Kızılay kan bağışı nasıl yapılır, bağış noktaları nerede?" sorularına yanıt aramaya başladı. Bölgeye ilk etap sevkiyat için ulusal kan stoklarının mevcut olduğu ancak ilerleyen saatlerde olabilecek ilave ihtiyaçlar için bağışların önemi belirtilmişti. Peki, Kızılay kan bağışı nasıl yapılır, bağış noktaları nerede, kimler kan verebilir? İşte tüm detaylar.

Kızılay kan bağışı nasıl yapılır, bağış noktaları nerede, kimler kan verebilir? Kızılay kan bağışı merkezleri - noktaları

Kızılay kan bağışı noktaları ve bağış yapma şartları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Son olarak Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık deprem bölgesi için tüm Türkiye'ye çağrıda bulunmuştu. Kınık, bölgeye ilk etap sevkiyat için ulusal kan stoklarının mevcut olduğunu ancak ilerleyen saatlerde olabilecek ilave ihtiyaçlar için, vatandaşları tüm Türkiye'de kan bağışına davet etti. Peki, Deprem bölgesine Kızılay kan bağışı nasıl yapılır, bağış noktaları nerede? İşte Kızılay kan bağışı yapma konusunda detayları.

Kızılay kan bağışı nasıl yapılır, bağış noktaları nerede, kimler kan verebilir? Kızılay kan bağışı merkezleri - noktaları

KIZILAY'DAN KAN BAĞIŞI ÇAĞRISI

Kınık, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Deprem bölgesine ilave kan ve kan ürünleri sevkiyatı yapıyoruz. Bölge Kan Bankalarımızda ilk etap sevkiyat için Ulusal Kan Stoklarımız mevcuttur ancak ilerleyen saatlerde olabilecek ilave ihtiyaçlar için vatandaşlarımızı gün içinde tüm Türkiye'de kan bağışına davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kızılay kan bağışı nasıl yapılır, bağış noktaları nerede, kimler kan verebilir? Kızılay kan bağışı merkezleri - noktaları

KAN BAĞIŞI YAPMA ŞARTLARI NELER?

Kan bağışı alınacak olan kişinin kan almak için uygun damarı sağlık görevlileri tarafından belirlenir ve öncelikle kan alınacak damarın üzerinde bulunan deri antiseptik bir madde ile dezenfekte edilir. Daha sonra damara girilerek kan alma işlemi başlatılır. En fazla 10 dakika içinde tamamlanan kan alma işleminin ardından alınan kan test edilir. Bağışlanan kanlar HIV, Hepatit ve Sifiliz gibi kan yoluyla bulaşan hastalıklar yönünden teste tabi tutulur. Kanda herhangi bir hastalık bulunmadığı ve kanın sağlıklı olduğu tespit edilirse, kan bankalarında depolanarak kullanıma hazır halde bekletilir. Kan verme işleminden sonra kan veren kişiler kısa süreliğine istirahate alınır ve kan verme sonrası kendilerine mineral yönünden zengin olduğu bilinen içecek ve yiyecekler ikram edilir. Kan bağışı yapmanın belirli şartları vardır:

Kızılay kan bağışı nasıl yapılır, bağış noktaları nerede, kimler kan verebilir? Kızılay kan bağışı merkezleri - noktaları

KAN VERME ŞARTLARI

  • 18 yaşını doldurmuş ve 19 yaşından gün almış olmak
  • 66 yaşına gelmemiş olmak
  • Kan bağışını ilk kez yapacak olanlar için 60 yaşını doldurmamış olmak
  • Vücut ağırlığı 50 kilogramın üzerinde olmak
  • Son bir yıl içinde ameliyat olmamış olmak ve dövme, piercing ve akupunktur gibi uygulamalar yaptırmamış olmak
  • Herhangi bir bulaşıcı hastalığa sahip olmamak
  • Bağışçı Sorgulama Formu'nda istenen bilgilerin tamamını doğru ve eksiksiz şekilde doldurmuş olmak.

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