Kızılay kan bağışı nasıl yapılır, bağış noktaları nerede, kimler kan verebilir? Kızılay kan bağışı merkezleri - noktaları

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, kan bağışı çağrısında bulundu. Bu kapsamda vatandaşlar "Deprem bölgesine Kızılay kan bağışı nasıl yapılır, bağış noktaları nerede?" sorularına yanıt aramaya başladı. Bölgeye ilk etap sevkiyat için ulusal kan stoklarının mevcut olduğu ancak ilerleyen saatlerde olabilecek ilave ihtiyaçlar için bağışların önemi belirtilmişti. Peki, Kızılay kan bağışı nasıl yapılır, bağış noktaları nerede, kimler kan verebilir? İşte tüm detaylar.