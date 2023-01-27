KIZILCIK ŞERBETİ 14. BÖLÜM ÖZETİ

Ömer'in büyük sırrını öğrenen Kıvılcım çok şaşırır, Ömer için üzülmüştür ancak yine de kağıt üstünde de olsa evli bir adamla birlikte olamayacağını söyler.

Nilay ve Mustafa'nın, Kıvılcımların evinde kalacağı haberi Ünal ailesinde büyük üzüntü ve şaşkınlık yaratır. Pembe'nin bu işi çözmek için yaptığı girişimler olumlu sonuç vermeyince Abdullah devreye girecektir.