Kızılcık Şerbeti 15. bölüm fragmanı izle | Show TV ile Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler oluyor?

KIZILCIK ŞERBETİ 14. BÖLÜM ÖZETİ

Ömer'in büyük sırrını öğrenen Kıvılcım çok şaşırır, Ömer için üzülmüştür ancak yine de kağıt üstünde de olsa evli bir adamla birlikte olamayacağını söyler.