Kızılcık Şerbeti Alev öldü mü? Kızılcık Şerbeti Alev’i Müjde Uzman’ın diziden ani ayrılığının nedeni ne?

MÜJDE UZMAN NEDEN DİZİDEN AYRILDI?

Bir Youtube kanalına konuk olan Kızılcık Şerbeti dizisinin yapımcısı Faruk Turgut, Müjde Uzman'ın ayrılığı hakkında ilk kez konuştu.

Turgut "Çok ciddi problem yaşadık. Bir video çekti, 'tükenmişlik sendromu yaşıyorum, artık sete gitmek istemiyorum' diye. Ama hiç öyle olmadığını sonradan anladık. Şimdi başka bir diziyle anlaşmış... Sanıyorum eylül, ekim aylarında ekranda bir başka dizide olacak." açıklmasında bulundu.