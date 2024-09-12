Giriş Tarihi: 12.09.2024 15:04
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024
15:05
Kızılcık Şerbeti Alev öldü mü? Kızılcık Şerbeti Alev'i Müjde Uzman'ın diziden ani ayrılığının nedeni ne?
Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti sezon finalinin ardından yeni bölümleriyle 13 Eylül Cuma akşamı başlıyor. Yayınlanan fragmanda Alev karakterinin olmaması diziyi yakından takip eden seyircilerin dikkatini çekti. Yeni sezon tanıtımında Alev'in bebeğini doğurduğu ancak hayatını kaybettiği görenler hemen konuyu derinlemesine araştırmaya başladı. peki Kızılcık Şerbeti Alev neden öldü, Müjde Uzman neden diziden ayrıldı?