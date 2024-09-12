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Giriş Tarihi: 12.09.2024 15:04 Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 15:05

Kızılcık Şerbeti Alev öldü mü? Kızılcık Şerbeti Alev'i Müjde Uzman'ın diziden ani ayrılığının nedeni ne?

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti sezon finalinin ardından yeni bölümleriyle 13 Eylül Cuma akşamı başlıyor. Yayınlanan fragmanda Alev karakterinin olmaması diziyi yakından takip eden seyircilerin dikkatini çekti. Yeni sezon tanıtımında Alev'in bebeğini doğurduğu ancak hayatını kaybettiği görenler hemen konuyu derinlemesine araştırmaya başladı. peki Kızılcık Şerbeti Alev neden öldü, Müjde Uzman neden diziden ayrıldı?

Kızılcık Şerbeti Alev öldü mü? Kızılcık Şerbeti Alev’i Müjde Uzman’ın diziden ani ayrılığının nedeni ne?

Hafta içi her hafta cuma akşamı yayınlanan Kızılcık Şerbeti, yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkmasına sayılı saatler kaldı. Dizinin kimileri tarafından sevilen karakteri Alev'in 3. sezonda olmayacağı ile ilgili iddialar gündeme bomba gibi düştü. Seirciler diziyle ilgili haberleri arama motorlarında yakından takip ediyor. İşte, Müjde Uzman'ın yani Alev karakterinin ani ayrılığının arkasındaki gerçekler...

Kızılcık Şerbeti Alev öldü mü? Kızılcık Şerbeti Alev’i Müjde Uzman’ın diziden ani ayrılığının nedeni ne?

KIZILCIK ŞERBETİ ALEV ÖLDÜ MÜ?
Kızılcık Şerbeti'nin güzel oyuncusu Müjde Uzman'ın diziye veda ettiği doğrulandı. Üçüncü sezon tanıtımıyla birlikte Alev'i karakterinin öldüğü ve böylelikle Müjde Uzman'ın diziden ayrıldığı ortaya çıktı.

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Kızılcık Şerbeti Alev öldü mü? Kızılcık Şerbeti Alev’i Müjde Uzman’ın diziden ani ayrılığının nedeni ne?

ALEV NASIL ÖLDÜ?
Kızılcık Şerbeti'nin sezon finali bölümünde doğum sancıları başlayan Alev, Abdullah'ı aramış ancak ona aramaları yanıtsız kalmıştı. Bu duruma öfkelenen Alev, yurt dışına çıkmaya karar vermişti. Dizinin yeni sezon tanıtımının yayınlanmasıyla Alev'in sonu belli oldu. Yeni sezon ilk bölümde kaza geçiren Alev'in bebeğini doğurduğu ancak vefat ettiği görülüyor.

Kızılcık Şerbeti Alev öldü mü? Kızılcık Şerbeti Alev’i Müjde Uzman’ın diziden ani ayrılığının nedeni ne?

MÜJDE UZMAN NEDEN DİZİDEN AYRILDI?

Bir Youtube kanalına konuk olan Kızılcık Şerbeti dizisinin yapımcısı Faruk Turgut, Müjde Uzman'ın ayrılığı hakkında ilk kez konuştu.

Turgut "Çok ciddi problem yaşadık. Bir video çekti, 'tükenmişlik sendromu yaşıyorum, artık sete gitmek istemiyorum' diye. Ama hiç öyle olmadığını sonradan anladık. Şimdi başka bir diziyle anlaşmış... Sanıyorum eylül, ekim aylarında ekranda bir başka dizide olacak." açıklmasında bulundu.

Kızılcık Şerbeti Alev öldü mü? Kızılcık Şerbeti Alev’i Müjde Uzman’ın diziden ani ayrılığının nedeni ne?
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