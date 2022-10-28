Kızılcık Şerbeti nerede çekiliyor, hangi okulda? Kızılcık Şerbeti gerçek hikaye mi, uyarlama mı?

Kızılcık Şerbeti Show TV ekranlarına geliyor. Konusu ve oyuncularıyla dikkatleri çeken yapım, ekranların yeni merakla izlenecek dizileri arasında yerini alacak. Modern bir kadın olan Kıvılcım'ın eşinden boşandıktan sonra sağlam duruşu, dizinin konusudur. Dizinin konusunu okuyan seyirciler, Kızılcık Şerbeti hikayesi gerçek mi, uyarlama mı, Kızılcık Şerbeti gerçek hikayesi kimin sorusuna yanıt arıyor. Tanıtım fragmanını izleyenler seyirciler, Kızılcık Şerbeti çekildiği yerlere de dikkat etmiş durumda. Peki, Kızılcık Şerbeti nerede çekiliyor, hangi okulda? Kızılcık Şerbeti gerçek hikaye mi? İşte detaylar…