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Haberler Yaşam Kızılcık Şerbeti nerede çekiliyor, hangi okulda? Kızılcık Şerbeti gerçek hikaye mi, uyarlama mı?
Giriş Tarihi: 28.10.2022 15:11 Güncelleme Tarihi: 28.10.2022 15:12

Kızılcık Şerbeti nerede çekiliyor, hangi okulda? Kızılcık Şerbeti gerçek hikaye mi, uyarlama mı?

Kızılcık Şerbeti Show TV ekranlarına geliyor. Konusu ve oyuncularıyla dikkatleri çeken yapım, ekranların yeni merakla izlenecek dizileri arasında yerini alacak. Modern bir kadın olan Kıvılcım'ın eşinden boşandıktan sonra sağlam duruşu, dizinin konusudur. Dizinin konusunu okuyan seyirciler, Kızılcık Şerbeti hikayesi gerçek mi, uyarlama mı, Kızılcık Şerbeti gerçek hikayesi kimin sorusuna yanıt arıyor. Tanıtım fragmanını izleyenler seyirciler, Kızılcık Şerbeti çekildiği yerlere de dikkat etmiş durumda. Peki, Kızılcık Şerbeti nerede çekiliyor, hangi okulda? Kızılcık Şerbeti gerçek hikaye mi? İşte detaylar…

Kızılcık Şerbeti nerede çekiliyor, hangi okulda? Kızılcık Şerbeti gerçek hikaye mi, uyarlama mı?

Kızılcık Şerbeti nerede çekiliyor, hangi lisede sorusu dizinin tanıtım fragmanını izleyenler tarafından yanıt arıyor. Kıvılcım'ın kızı Çimen'in gittiği lise Kızılcık Şerbeti çekildiği yerler arasında yer alırken, İstanbul'un güzel manzarası da dizide yer alacak. Show TV'de ekranlara gelecek olan yapım, hüzünlü hikayesi sebebiyle Kızılcık Şerbeti gerçek hikaye mi sorusunu akıllara getiriyor. Peki, Kızılcık Şerbeti hangi okulda çekildi? İşte detaylar…

Kızılcık Şerbeti nerede çekiliyor, hangi okulda? Kızılcık Şerbeti gerçek hikaye mi, uyarlama mı?

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır.

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Kızılcık Şerbeti nerede çekiliyor, hangi okulda? Kızılcık Şerbeti gerçek hikaye mi, uyarlama mı?

Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir. Doğa'nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar.

Doğa'nın kocası Fatih'in (Doğukan Güngör) ailesi oldukça muhafazakar bir ailedir. Kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır. Kızılcık Şerbeti; doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesidir.

Kızılcık Şerbeti nerede çekiliyor, hangi okulda? Kızılcık Şerbeti gerçek hikaye mi, uyarlama mı?

KIZILCIK ŞERBETİ HİKAYESİ GERÇEK Mİ?

Kızılcık Şerbeti tanıtım fragmanında yer alan bilgiye göre, dizi gerçek bir hikayeden uyarlanmıştır. Yapımcılığını Gold Film'im üstlendiği dizinin senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür yazıyor.

Kızılcık Şerbeti nerede çekiliyor, hangi okulda? Kızılcık Şerbeti gerçek hikaye mi, uyarlama mı?

KIZILCIK ŞERBETİ NEREDE ÇEKİLİYOR, HANGİ OKULDA?

Kızılcık Şerbeti İstanbul'un birçok ilçesinde çekilirken, okul sahneleri İstanbul Ataşehir Doğa Koleji'nde çekiliyor.

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