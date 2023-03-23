Kızılcık Şerbeti yayından kaldırıldı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun 5 kez yayın ile program durdurma kararı sonrası "Kızılcık Şerbeti yayından kaldırıldı mı?" sorusu yanıt arıyor. Kızılcık Şerbeti 20. bölüm ile ". Nursema, Alev'in evinde saklanmaya devam ederken, İbrahim'in ailesi Pembelere hala balayındalar diyerek zaman kazanmaya çalışıyorlardır" yaşanacaktı. Bu noktada "Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak?" soruları yöneltilmekte. Peki, Kızılcık Şerbeti kalktı mı, iptal mi edildi? İşte Show TV dizisi hakkında detaylar