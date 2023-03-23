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Haberler Yaşam Kızılcık Şerbeti yayından kaldırıldı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 23.03.2023 15:02 Güncelleme Tarihi: 23.03.2023 15:03

Kızılcık Şerbeti yayından kaldırıldı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun 5 kez yayın ile program durdurma kararı sonrası "Kızılcık Şerbeti yayından kaldırıldı mı?" sorusu yanıt arıyor. Kızılcık Şerbeti 20. bölüm ile ". Nursema, Alev'in evinde saklanmaya devam ederken, İbrahim'in ailesi Pembelere hala balayındalar diyerek zaman kazanmaya çalışıyorlardır" yaşanacaktı. Bu noktada "Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak?" soruları yöneltilmekte. Peki, Kızılcık Şerbeti kalktı mı, iptal mi edildi? İşte Show TV dizisi hakkında detaylar

Kızılcık Şerbeti yayından kaldırıldı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak?

Kızılcık Şerbeti yeni bölüm yayınlanacak mı, ne zaman, hangi gün gibi sorular yanıt arıyor. Show TV yayın akışına bakıldığında dizi ekranlardaki yerini yeniden alması bekleniyorken; RTÜK'ün verdiği ceza akılları karıştırıyor.

Kızılcık Şerbeti yayından kaldırıldı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak?

KIZILCIK ŞERBETİ 20. BÖLÜM KONUSU

Alev ve Abdullah'ın konuşması Sönmez'in eve gelmesiyle yarım kalsa da Sönmez, Abdullah'ı Alev'in evinde görmekten dolayı son derece rahatsız olmuştur.

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Kızılcık Şerbeti yayından kaldırıldı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak?

Konuyu önce Kıvılcım'a açar ama içi yine rahat etmez ve Abdullah'a giderek duyduğu rahatsızlığı anlatarak onu uyarır. Nursema, Alev'in evinde saklanmaya devam ederken, İbrahim'in ailesi Pembelere hala balayındalar diyerek zaman kazanmaya çalışıyorlardır. Nilay tesadüfen yolda İbrahim'i görür ancak kimseyi buna inandıramaz.

Kızılcık Şerbeti yayından kaldırıldı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak?

Ömer ve Kıvılcım birlikteliklerini doyasıya yaşıyor olsalar da, dünyaları arasındaki fark Kıvılcım'ı git gide daha fazla rahatsız etmekte, konuyu Ömer'e açtığında aldığı cevaplar da onu rahatlatmaya yetmemektedir. Kendini toparlayan Nursema, herkesle yüzleşmek ve hesap sormak için her şeyi kabullenmiş gibi görünerek kocasının evine döner.

Kızılcık Şerbeti yayından kaldırıldı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak?

KIZILCIK ŞERBETİ BU HAFTA VAR MI?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun 5 kez yayın ile program durdurma ile üst sınırdan ceza vermesine neden olduğu Kızılcık Şerbeti yeni bölümü hakkında araştırmalar devam ediyor.

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