Kızılcık Şerbeti yayından kaldırıldı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak?

Ömer ve Kıvılcım birlikteliklerini doyasıya yaşıyor olsalar da, dünyaları arasındaki fark Kıvılcım'ı git gide daha fazla rahatsız etmekte, konuyu Ömer'e açtığında aldığı cevaplar da onu rahatlatmaya yetmemektedir. Kendini toparlayan Nursema, herkesle yüzleşmek ve hesap sormak için her şeyi kabullenmiş gibi görünerek kocasının evine döner.