Giriş Tarihi: 15.08.2024 16:17
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024
16:51
Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman, hangi tarihte? Kızılcık Şerbeti yeni sezonda hangi oyuncular var, kimler diziden ayrıldı?
Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlayacak sorusu gündemde. İlk bölümü 28 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan dizinin yönetmenliğini Hakan Kırvavaç yaparken, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür üstleniyor. 66 bölüm yayınlanan dizinin yeni sezonunda neler olacak şimdiden merak konusu. Son bölümde ekrana gelen sahnelerin ardından yeni sezonda yer alacak ve ayrılacak oyuncular da merak ediliyor. Peki, Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman, hangi tarihte? Kıılcık Şerbeti yeni sezonda hangi oyuncular var, kimler diziden ayrıldı?