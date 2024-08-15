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Giriş Tarihi: 15.08.2024 16:17 Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 16:51

Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman, hangi tarihte? Kızılcık Şerbeti yeni sezonda hangi oyuncular var, kimler diziden ayrıldı?

Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlayacak sorusu gündemde. İlk bölümü 28 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan dizinin yönetmenliğini Hakan Kırvavaç yaparken, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür üstleniyor. 66 bölüm yayınlanan dizinin yeni sezonunda neler olacak şimdiden merak konusu. Son bölümde ekrana gelen sahnelerin ardından yeni sezonda yer alacak ve ayrılacak oyuncular da merak ediliyor. Peki, Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman, hangi tarihte? Kıılcık Şerbeti yeni sezonda hangi oyuncular var, kimler diziden ayrıldı?

Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman, hangi tarihte? Kızılcık Şerbeti yeni sezonda hangi oyuncular var, kimler diziden ayrıldı?

Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman? 2. Sezonu geride bırakan dizi, 3. Sezonu ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Son bölümde Görkem'in düşüş sahnesi gündem olmuştu. Görkem'in ölüp ölmeyeceği merak edilirken hangi oyuncuların yeni sezona dahil olacağı da yakından takip ediliyor. Peki, Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman, hangi tarihte? Kızılcık Şerbeti yeni sezonda hangi oyuncular var, kimler diziden ayrıldı?

Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman, hangi tarihte? Kızılcık Şerbeti yeni sezonda hangi oyuncular var, kimler diziden ayrıldı?

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Show TV'nin Kızılcık Şerbeti dizisi 66. bölümü ile sezon finali yaptı. 2 sezonu geride bırakan dizi, 3. sezonu ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Ancak Kızılcık Şerbeti yeni sezon tarihi henüz netleşmedi. Dizinin 3. sezonunun Eylül ayı ortalarında ekranlarda olması bekleniyor. Konuyla ilgili kesin bir açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

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Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman, hangi tarihte? Kızılcık Şerbeti yeni sezonda hangi oyuncular var, kimler diziden ayrıldı?

KIZILCIK ŞERBETİ SEZON FİNALİNDE NE OLMUŞTU?

Nilay'ın öğrendiği gerçeği Pembe ile paylaşması Pembe'nin dünyasını başına yıkar. Görkem'le konuşarak işi bir an önce kimse duymadan sonlandırmak istese de Görkem buna yanaşmaz ve karşı atağa geçer. Pembe çaresiz ve üzgündür. Hem Ömer'e hem Görkem'e bilenmiştir.

Kıvılcım ve Ömer, dolandırıcılık olayından dolayı çok üzgün olan Sönmez'e moral vermek için ona bir gemi seyahati hediye ederler.

Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman, hangi tarihte? Kızılcık Şerbeti yeni sezonda hangi oyuncular var, kimler diziden ayrıldı?

Kıvılcım'ın parti sonrasında Rüzgar'ın yaptığı jeste karşılık vermek isteyen Nursema, onu bir tekne gezisine davet eder. İkili baş başa mutlu bir gün geçirirler. Rüzgar, Nursema'ya evlenme teklif etmeye karar verir.

Doğa ve Giray'ın ilişkisi artık iyice ilerlemiş, Doğa da kendini akışa bırakmıştır. Ömer ve Kıvılcım'ın Abdullahlara yemeğe geldikleri akşam herkesin sinirleri gergindir ve ufak bir kıvılcım büyük bir yangına dönüşür.

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