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Giriş Tarihi: 01.09.2024 01:37 Güncelleme Tarihi: 01.09.2024 01:39

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON TARİHİ | O tarih açıklandı! Kızılcık Şerbeti yeni sezon ayın kaçında başlıyor, bu cuma mı?

Show TV ekranlarında 2 sezondur yayınlanan entrika ve heyecan dolu Kızılcık Şerbeti'nin 3. Sezonu merakla bekleniyor. Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Doğukan Güngör ve Barış Kılıç gibi isimleri buluşturan dizinin sezon finalinde Alev'in gidişi, Görkem ile Ömer'in geçmişinin ortaya çıkmasıyla birlikte tansiyon yükselmişti. Bu sezonda yeni isimler ve hikayeler yapıma dahil olacakken Görkem'in ölüp ölmeyeceği ise merak konusu oldu. Dizinin severleri yeni sezonu heyecanla bekliyor. Peki, Görkem öldü mü, Kıvılcım ve Ömer ayrılıyor mu? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman, kadroya kimler dahil oldu, kimler ayrıldı?

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON TARİHİ | O tarih açıklandı! Kızılcık Şerbeti yeni sezon ayın kaçında başlıyor, bu cuma mı?

Show TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden olan Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonu araştırılıyor. Diziye dahil olacak yeni karakterlerin hikayesi merak edilirken yarım kalan konulardaki gelişmeler de izleyicilerin gündeminde. İşte Kızılcık Şerbeti 3. Sezon tarihi

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON TARİHİ | O tarih açıklandı! Kızılcık Şerbeti yeni sezon ayın kaçında başlıyor, bu cuma mı?

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Show TV'nin reyting rekorları kıran dizilerinden Kızılcık Şerbeti, 66. bölümü ile sezon finali yaptı. 2 sezonu geride bırakan dizi, 3. sezonu ile ekranlara dönüyor.
Dizinin yeni sezonu için bekleyiş sürerken yeni sezon tarihi belli oldu. Yeni sezon 13 Eylül Cuma günü başlayacak.

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KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON TARİHİ | O tarih açıklandı! Kızılcık Şerbeti yeni sezon ayın kaçında başlıyor, bu cuma mı?

KIZILCIK ŞERBETİ SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?
Kızılcık Şerbeti'nin 66. Bölümünde; Nilay'ın öğrendiği gerçeği Pembe ile paylaşması Pembe'nin dünyasını başına yıkar. Görkem'le konuşarak işi bir an önce kimse duymadan sonlandırmak istese de Görkem buna yanaşmaz ve karşı atağa geçer. Pembe çaresiz ve üzgündür. Hem Ömer'e hem Görkem'e bilenmiştir.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON TARİHİ | O tarih açıklandı! Kızılcık Şerbeti yeni sezon ayın kaçında başlıyor, bu cuma mı?

Kıvılcım ve Ömer, dolandırıcılık olayından dolayı çok üzgün olan Sönmez'e moral vermek için ona bir gemi seyahati hediye ederler.Kıvılcım'ın parti sonrasında Rüzgar'ın yaptığı jeste karşılık vermek isteyen Nursema, onu bir tekne gezisine davet eder.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON TARİHİ | O tarih açıklandı! Kızılcık Şerbeti yeni sezon ayın kaçında başlıyor, bu cuma mı?

İkili baş başa mutlu bir gün geçirirler. Rüzgar, Nursema'ya evlenme teklif etmeye karar verir.Doğa ve Giray'ın ilişkisi artık iyice ilerlemiş, Doğa da kendini akışa bırakmıştır.Ömer ve Kıvılcım'ın Abdullahlar'a yemeğe geldikleri akşam herkesin sinirleri gergindir ve ufak bir kıvılcım büyük bir yangına dönüşür.

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