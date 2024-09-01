KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON TARİHİ | O tarih açıklandı! Kızılcık Şerbeti yeni sezon ayın kaçında başlıyor, bu cuma mı?

Giriş Tarihi: 01.09.2024 01:37
Güncelleme Tarihi: 01.09.2024
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Show TV ekranlarında 2 sezondur yayınlanan entrika ve heyecan dolu Kızılcık Şerbeti'nin 3. Sezonu merakla bekleniyor. Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Doğukan Güngör ve Barış Kılıç gibi isimleri buluşturan dizinin sezon finalinde Alev'in gidişi, Görkem ile Ömer'in geçmişinin ortaya çıkmasıyla birlikte tansiyon yükselmişti. Bu sezonda yeni isimler ve hikayeler yapıma dahil olacakken Görkem'in ölüp ölmeyeceği ise merak konusu oldu. Dizinin severleri yeni sezonu heyecanla bekliyor. Peki, Görkem öldü mü, Kıvılcım ve Ömer ayrılıyor mu? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman, kadroya kimler dahil oldu, kimler ayrıldı?