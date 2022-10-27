Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Kızılyıldız Trabzonspor maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Kızılyıldız Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 27.10.2022 11:43 Güncelleme Tarihi: 27.10.2022 11:45

Kızılyıldız Trabzonspor maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Kızılyıldız Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kızılyıldız Trabzonspor maçı için heyecan dorukta! UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Trabzonspor, 5. maçında deplasmanda Kızılyıldız ile karşı karşıya geliyor. Grupta 2 galibiyet ve 2 yenilgi yaşayıp 6 puanla 2. sırada yer alan Fırtına, rakibini yenerek hem 3 puanı hanesine yazdırmak hem de Avrupa kupalarında bin 161 günlük dış saha galibiyet hasretini sonlandırmak istiyor. Maçı canlı olarak izlemek isteyen bordo mavili taraftarlar ise Kızılyıldız Trabzonspor maçı canlı izle kanalı için ''Kızılyıldız Trabzonspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Kızılyıldız Trabzonspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte TS maçı muhtemel 11'leri ve canlı izle kanalı…

Kızılyıldız Trabzonspor maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Kızılyıldız Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kızılyıldız Trabzonspor maçı için nefesler tutuldu! UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Trabzonspor, H Grubu 5. maçında Sırbistan ekibi Kızılyıldız deplasmanına konuk oluyor. Abdullah Avcı yönetiminde yükselişe geçen Fırtına, rakibini yenerek deplasmandan 3 puanla ayrılmak istiyor. Zorlu karşılaşma öncesi Kızılyıldız Trabzonspor maçı hangi kanalda? sorusu, bordo mavili taraftarlar başta olmak üzere futbolseverler tarafından araştırılıyor. TS'nin muhtemel 11'i belli olurken mücadelenin yayın kanalı da netlik kazandı. Peki, Kızılyıldız Trabzonspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi? İşte, Kızılyıldız Trabzonspor maçı canlı izle kanalı…

Kızılyıldız Trabzonspor maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Kızılyıldız Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

KIZILYILDIZ TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

UEFA Avrupa Ligi gruplarında beşinci hafta maçları başlıyor! Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda H Grubu'nda yer alan Trabzonspor, Sırbistan'ın güçlü ve köklü ekibi Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek.

İşte, Kızılyıldız Trabzonspor maçı tarihi, saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri hakkında tüm bilgiler şöyle;

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kızılyıldız Trabzonspor maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Kızılyıldız Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

KIZILYILDIZ TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kızılyıldız Trabzonspor maçı, 27 Ekim 2022 Perşembe günü (bugün) saat 22:00'de başlayacak.

Kızılyıldız Trabzonspor maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Kızılyıldız Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

KIZILYILDIZ TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kızılyıldız Trabzonspor maçı, Exxen üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Kızılyıldız Trabzonspor maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Kızılyıldız Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

KIZILYILDIZ TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Trabzonspor'da kart cezalısı Maxi Gomez, ameliyat edilen Dorukhan Toköz ile sakatlıkları nedeniyle UEFA listesinde bulunmayan Serkan Asan, Bruno Peres ve Edin Visca kadroda yer almıyor. Soğuk algınlığı geçiren Naci Ünüvar da kadrodan çıkartıldı.

Kızılyıdız: Borjan, Srnic, Erakovic, Milunovic, Dragovic, Rodic, Krsticic, Sanogo, Katai, Pesic, Bukari

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Hamsik, Gbamin, Djaniny, Bakasetas, Trezeguet, Umut

SON DAKİKA