Haberler Yaşam Kızılyıldız Trabzonspor maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Kızılyıldız Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 27.10.2022 11:43 Güncelleme Tarihi: 27.10.2022 11:45

Kızılyıldız Trabzonspor maçı için heyecan dorukta! UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Trabzonspor, 5. maçında deplasmanda Kızılyıldız ile karşı karşıya geliyor. Grupta 2 galibiyet ve 2 yenilgi yaşayıp 6 puanla 2. sırada yer alan Fırtına, rakibini yenerek hem 3 puanı hanesine yazdırmak hem de Avrupa kupalarında bin 161 günlük dış saha galibiyet hasretini sonlandırmak istiyor. Maçı canlı olarak izlemek isteyen bordo mavili taraftarlar ise Kızılyıldız Trabzonspor maçı canlı izle kanalı için ''Kızılyıldız Trabzonspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Kızılyıldız Trabzonspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte TS maçı muhtemel 11'leri ve canlı izle kanalı…