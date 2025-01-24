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Kızı ile hasret gidermek için Almanya'dan Kartalkaya'ya gelmişti! Karne hediyesi ölümle bitti! Geriye bu kareler kaldı
Giriş Tarihi: 24.01.2025 09:16
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025
09:16
Kızı ile hasret gidermek için Almanya'dan Kartalkaya'ya gelmişti! Karne hediyesi ölümle bitti! Geriye bu kareler kaldı
Almanya'da bir lojistik firmasında çalışan ve yıllar önce kızından ayrılan Şenol Akisli, Tuzla'da oturan 11 yaşındaki kızı Mina Akisli'yle hasret gidermek için sömestr tatilini fırsat bilip Türkiye'ye geldi. Kızını arayıp, " Nasıl bir tatil yapmak istersin?" diye sordu. "Kar tatili" cevabını alan baba Akisli Bolu Kartalkaya ilçesinde bulunan Grand Kartal Oteli'ne rezervasyon yaptırdı. 5 gün boyunca hasret gidermeyi planlıyordu. Ancak yangın 3'ünü de yuttu. İşte haberin detayları...