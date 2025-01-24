Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Kızı ile hasret gidermek için Almanya'dan Kartalkaya'ya gelmişti! Karne hediyesi ölümle bitti! Geriye bu kareler kaldı
Giriş Tarihi: 24.01.2025 09:16 Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 09:16

Kızı ile hasret gidermek için Almanya'dan Kartalkaya'ya gelmişti! Karne hediyesi ölümle bitti! Geriye bu kareler kaldı

Almanya'da bir lojistik firmasında çalışan ve yıllar önce kızından ayrılan Şenol Akisli, Tuzla'da oturan 11 yaşındaki kızı Mina Akisli'yle hasret gidermek için sömestr tatilini fırsat bilip Türkiye'ye geldi. Kızını arayıp, " Nasıl bir tatil yapmak istersin?" diye sordu. "Kar tatili" cevabını alan baba Akisli Bolu Kartalkaya ilçesinde bulunan Grand Kartal Oteli'ne rezervasyon yaptırdı. 5 gün boyunca hasret gidermeyi planlıyordu. Ancak yangın 3'ünü de yuttu. İşte haberin detayları...

Ümit Erkan DEMİRCAN
Kızı ile hasret gidermek için Almanya’dan Kartalkaya’ya gelmişti! Karne hediyesi ölümle bitti! Geriye bu kareler kaldı

Almanya'da bir lojistik firmasında yönetici olarak çalışan ve eşinden yıllar önce ayrılan Şenol Akişli, İstanbul Tuzla'da oturan 11 yaşındaki kızı Mina Akisli'yi son olarak bir yıl önce görmüştü. Sömestr tatilini fırsat bilip, kızıyla hasret gidermek isteyen Akişli, Türkiye'ye gelip Mina'yı tatile götürmeye karar verdi.

Kızı ile hasret gidermek için Almanya’dan Kartalkaya’ya gelmişti! Karne hediyesi ölümle bitti! Geriye bu kareler kaldı

Kızını arayıp, "Nasıl bir tatil yapmak istersin" diye sorduğunda da "Kar tatili" cevabını aldı. Bunun üzerine Grand Kartal Oteli'ne rezervasyon yaptırıp, Antalya'nın Alanya İlçesi'ndeki annesini Gülçin Akişli'yi de İstanbul'a çağırdı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kızı ile hasret gidermek için Almanya’dan Kartalkaya’ya gelmişti! Karne hediyesi ölümle bitti! Geriye bu kareler kaldı

Geçen Cumartesi İstanbul'a inen Şenol Akişli, kızı ve annesini de alıp, kiraladığı otomobille Bolu'ya gitti. 7005 nolu odaya yerleşen aile, 5 gün boyunca hasret gidermeyi planlıyordu.

Kızı ile hasret gidermek için Almanya’dan Kartalkaya’ya gelmişti! Karne hediyesi ölümle bitti! Geriye bu kareler kaldı

Ancak yangın 3'ünü de yuttu. Annesi de almayanda yaşayan Mina Akişli'nin dayısı Yücel Kaplan "En Acı karne hediyesiydi" dedi.

Kızı ile hasret gidermek için Almanya’dan Kartalkaya’ya gelmişti! Karne hediyesi ölümle bitti! Geriye bu kareler kaldı

Akişli ailesinin cenazeleri İstanbul Tuzla'daki Orhanlı Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verilirken, geride ise Şenol Akişli'nin yangından önce otelin önünde çektiği fotoğrafı kaldı.

SON DAKİKA