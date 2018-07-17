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tarafından ısırılan ile ilgili flaş gelişme! 24 tüp yılan serumu...

Antalya'da gösterilerinde kullandığı 'kobra' cinsi yılanın ısırmasının ardından tedavi için özel uçakla Mısır'a giden, İran asıllı Türk vatandaşı 'nin 3 yıl önce el koyulan 'Zara' adlı Bengal kaplanına, Antalya Hayvanat Bahçesi'nde bakılıyor. Kahire'de hastaneye yatırılan Ghafouri'ye ise tedavisi boyunca 24 tüp yılan serumu verilecek.

Giriş Tarihi: 17.07.2018 12:21 Güncelleme Tarihi: 17.07.2018 12:51
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tarafından ısırılan ile ilgili flaş gelişme! 24 tüp yılan serumu...
Kobra yılanı tarafından ısırılan Aref ile ilgili flaş gelişme! 24 tüp yılan serumu...

Antalya Beldibi Jandarma Karakolu'nu 3 yıl önce arayan bir kişi, 'nin sosyal medya hesaplarında, evindeki kaplan ile fotoğraflar paylaştığını belirterek, ihbarda bulundu. İhbar üzerine jandarma ekipleri, durumu Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kemer ilçesine bağlı Beldibi Mahallesi'ndeki eve giden Doğa Koruma ve Jandarma ekipleri, o dönem 8 aylık olduğu belirlenen ve nesli tükenme tehdidi altında bulunan Bengal kaplanına 'vahşi hayvanların ev ortamında bakılmasının ve bir ilden başka bir ile nakledilmesinin yasak olması' nedeniyle el koydu.

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tarafından ısırılan ile ilgili flaş gelişme! 24 tüp yılan serumu...
Kobra yılanı tarafından ısırılan Aref ile ilgili flaş gelişme! 24 tüp yılan serumu...

Doğa koruma ekipleri, kaplanı yediemin olarak Antalya Hayvanat Bahçesi'ne teslim etti. Kaplanın burada yapılan muayenesinde ayak tırnaklarının çekildiği belirlendi.

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tarafından ısırılan ile ilgili flaş gelişme! 24 tüp yılan serumu...
Kobra yılanı tarafından ısırılan Aref ile ilgili flaş gelişme! 24 tüp yılan serumu...

hakkında ise evde vahşi hayvan beslediği gerekçesiyle '4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet' ve kaplanın tırnaklarının çekilmesi nedeniyle de '5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet' suçlamasıyla idari işlem yapıldı.

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tarafından ısırılan ile ilgili flaş gelişme! 24 tüp yılan serumu...
Kobra yılanı tarafından ısırılan Aref ile ilgili flaş gelişme! 24 tüp yılan serumu...

Ghafouri, evde beslemek için değil; Ankara'da havalimanı yakınında kurduğu hayvanat bahçesi için kaplan aldığını öne sürdü. , Antalya'da vahşi hayvanlara özel bakım yapan veterineri olduğunu, bu veterinerin kontrol etmesi için 'Zara' adlı kaplanı Kemer'e getirdiğini söyledi. Hayvanat bahçesi için 6 aylığına ön izin verildiğini anlatan Ghafouri, bu ön izinle hayvanları topladığını, hayvanat bahçesi ruhsatını aldığı anda kaplanını geri alacağını kaydetti.

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tarafından ısırılan ile ilgili flaş gelişme! 24 tüp yılan serumu...
Kobra yılanı tarafından ısırılan Aref ile ilgili flaş gelişme! 24 tüp yılan serumu...

Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bahçesi'nde halen bakımı yapılan 4,5 yaşındaki 'Zara'nın, Manavgat Hayvanat Bahçesi'nden getirilen 10 yaşındaki 'Atılgan' adlı kaplanla çiftleştirilmeye çalışıldığı belirtildi.

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tarafından ısırılan ile ilgili flaş gelişme! 24 tüp yılan serumu...
Kobra yılanı tarafından ısırılan Aref ile ilgili flaş gelişme! 24 tüp yılan serumu...

24 TÜP SERUM VERİLECEK

Antalya'da, 15 Temmuz günü, sihirbazlık gösterilerinde kullandığı 'kobra' cinsi yılan tarafından ısırılan, Türkiye'de serumu olmadığı için özel uçakla Mısır'a götürülen 'nin tedavisine ise başkent Kahire'deki Kahire Üniversitesi'ne bağlı Qasr El Eyni Hospital'da devam ediliyor. Dün saat 16.30'da hastaneye götürülen Ghafouri'ye, Antalya'dan giden sağlık ekibinin yanı sıra Mısırlı sağlık ekipleri müdahale etti.

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tarafından ısırılan ile ilgili flaş gelişme! 24 tüp yılan serumu...
Kobra yılanı tarafından ısırılan Aref ile ilgili flaş gelişme! 24 tüp yılan serumu...

Ghafouri'den yılan ve olayın meydana gelişi hakkında bilgi alan doktorlar, daha sonra müdahaleye başladı. Yılanın ısırdığı sağ kolunda his kaybı yaşayan Ghafouri'ye tedavisi boyunca 24 tüp yılan serumu verileceği kaydedildi. Doktorlar, kobra ısırması tedavisinde normalde 15 tüp serumun yeterli olduğunu; ancak 'nin vücudundaki zehir miktarının fazla olması nedeniyle verecekleri doz sayısını artırdıklarını açıkladı.

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