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Kocaeli bayram namazı saati 2024! Diyanet ile Kocaeli’nde bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 15.06.2024 17:23
Güncelleme Tarihi: 15.06.2024
17:24
Kurban Bayramı Diyanet bayram namazı saatleri gündemdeki yerini aldı. Şehir şehir araştırılan listede Kocaeli de bulunuyor. Bu ilde ikamet eden Müslümanlar, Kocaeli bayram namazı saati için araştırmalara hız kazandırdı. 16 Haziran günü idrak edilecek bayramın 1. günü namaz ile sabahın erken saatlerinde karşılanacak. Peki; Kocaeli bayram namazı saati kaçta, ne zaman? İşte, cevabı…