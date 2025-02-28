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Haberler Yaşam Kocaeli iftar vakti 2025: Kocaeli İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?
Giriş Tarihi: 28.02.2025 11:25 Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 11:25

Kocaeli iftar vakti 2025: Kocaeli İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?

Ramazan ayının huzuru Kocaeli'de de hissedilmeye başlanırken, sahur vakti ve iftar saati konusunda araştırmalar hız kazandı. Oruç tutacaklar, imsakiye saatlerine göre sahur hazırlıklarını yaparak manevi atmosferi en iyi şekilde yaşamayı amaçlıyor. Ramazan'ın bereketini paylaşmak isteyenler, iftar sofralarını kuracakları saatleri merak ediyor. 2025 Kocaeli iftar vakti saat kaçta? İşte sahur vakti ve imsakiye bilgisi!

Kocaeli iftar vakti 2025: Kocaeli İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

Kocaeli'de Ramazan ayı öncesinde sahur vakti ve iftar saati sorgulanıyor. Oruç tutacaklar, imsakiye saatlerini göz önünde bulundurarak günlerini düzenliyor. 2025 Kocaeli iftar vakti saat kaçta?

Kocaeli iftar vakti 2025: Kocaeli İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

KOCAELİ İMSAKİYE 2025: KOCAELİ İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATİ

Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesinden 81 il için 29 günlük imsakiye takvimini paylaştı. Kocaeli başta olmak üzere diğer tüm iller için iftar ve sahur saatleri belli oldu. 1 Mart Cumartesi gününe denk gelen Ramazan ayında iftar ve sahur saatleri şöyle;

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Kocaeli iftar vakti 2025: Kocaeli İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

Ramazan ayının ilk 5 günü için Kocaeli iftar ve sahur vakitleri:

Ramazan ayının 1. günü (1 Mart Cumartesi)
Kocaeli İftar Vakti: 18:30
Kocaeli Sahur (İmsak) Vakti: 05:48

Ramazan ayının 2. günü (2 Mart Pazar)
Kocaeli İftar Vakti: 18:31
Kocaeli Sahur (İmsak) Vakti: 05:46

Ramazan ayının 3. günü (3 Mart Pazartesi)
Kocaeli İftar Vakti: 18:32
Kocaeli Sahur (İmsak) Vakti: 05:45

Ramazan ayının 4. günü (4 Mart Salı)
Kocaeli İftar Vakti: 18:34
Kocaeli Sahur (İmsak) Vakti: 05:43

Ramazan ayının 5. günü (5 Mart Çarşamba)
Kocaeli İftar Vakti: 18:35
Kocaeli Sahur (İmsak) Vakti: 05:42

Kocaeli iftar vakti 2025: Kocaeli İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

KOCAELİ TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ramazan ayının ilk teravih namazı 28 Şubat Cuma günü kılınacak. Türkiye genelinde camilerin dolup taşması beklenirken, imsakiye takvimine göre Kocaeli için ilk teravih vakti 20:15 olarak duyuruldu.

Ramazan ayında teravih namazı vakitleri şöyle;

28 Şubat 2025 Cuma

Yatsı Namazı: 20:15

Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

1 Mart 2025 Cumartesi

Yatsı Namazı: 20:16

Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

2 Mart 2025 Pazar

Yatsı Namazı: 20:18

Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

3 Mart 2025 Pazartesi

Yatsı Namazı: 20:19

Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

4 Mart 2025 Salı

Yatsı Namazı: 20:20

Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

5 Mart 2025 Çarşamba

Yatsı Namazı: 20:21

Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

29 GÜNLÜK TERAVİH NAMAZI SAATİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Kocaeli iftar vakti 2025: Kocaeli İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı, oruç ibadetinin tamamlanmasının ardından kutlanır. 2025 yılında Ramazan Bayramı 30 Mart Pazar günü başlayacak ve 1 Nisan Salı günü sona erecektir. Bayram namazı kılındıktan sonra akraba ziyaretleri ve yardımlaşma gelenekleri yerine getirilir.

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