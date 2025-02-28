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Kocaeli iftar vakti 2025: Kocaeli İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?
Giriş Tarihi: 28.02.2025 11:25
Güncelleme Tarihi: 28.02.2025
11:25
Kocaeli iftar vakti 2025: Kocaeli İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?
Ramazan ayının huzuru Kocaeli'de de hissedilmeye başlanırken, sahur vakti ve iftar saati konusunda araştırmalar hız kazandı. Oruç tutacaklar, imsakiye saatlerine göre sahur hazırlıklarını yaparak manevi atmosferi en iyi şekilde yaşamayı amaçlıyor. Ramazan'ın bereketini paylaşmak isteyenler, iftar sofralarını kuracakları saatleri merak ediyor. 2025 Kocaeli iftar vakti saat kaçta? İşte sahur vakti ve imsakiye bilgisi!