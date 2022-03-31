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Haberler Yaşam Kocaeli İmsakiye! 2022 Kocaeli imsakiye ile iftar vakti, sahur saati, imsak vakitleri belli oldu
Giriş Tarihi: 31.03.2022 10:54 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022 11:14

Kocaeli İmsakiye! 2022 Kocaeli imsakiye ile iftar vakti, sahur saati, imsak vakitleri belli oldu

Kocaeli İmsakiye takvimi aracılığıyla Kocaeli'de iftar saat kaçta, ezan kaçta okunacak, sahur vakti ne zaman gibi sorular yanıt buluyor. İl genelinde ezanın okunacağı, güneşin doğacağı ve batacağı saatler imsakiye yardımıyla duyuruluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Kocaeli İmsakiye takvimi vasıtasıyla 2022 Ramazan ayında orucun tutulacağı saatleri öğrenebilirsiniz. 2022 Kocaeli İmsakiye üzerinden Kocaeli iftar saati ve sahur vakti verilerine ulaşabilirsiniz. İşte, günahların kefareti oruç ibadeti için Kocaeli iftar vakti, sahur ve imsak vakitleri…

Kocaeli İmsakiye! 2022 Kocaeli imsakiye ile iftar vakti, sahur saati, imsak vakitleri belli oldu

Kocaeli İmsakiye ile 2022 Ramazan ayında iftar, sahur, imsak vakitleri ve ezan saatleri 30 günlük takvim ile yayınlandı. Ezan vakitleri dünya ve güneşin günlük hareketlerine göre tayin edildiğinden her gün değişiklik gösteriyor. Bu nedenle her gün, bugün Kocaeli'de iftar saat kaçta, sahur ne zaman gibi sorular sık sık araştırılıyor. Diyanet'in yayınladığı 2022 Kocaeli İmsakiye takvimi üzerinden Kocaeli iftar vakti, sahur saati ve imsak vakitleri bilgileri günlük olarak paylaşılıyor. İşte Kocaeli İmsakiye 2022 ile Kocaeli iftar saati ve Ramazan ayı boyunca imsak vakitleri listesi…

2022 KOCAELİ İMSAKİYE İLE İFTAR SAATLERİ BELLİ OLDU!

Kocaeli İmsakiye takvimi, her gün ezan vakitlerini öğrenmek isteyenler tarafından inceleniyor. Kocaeli'de iftar saat kaçta, bugün sahur ne zaman ve benzeri sorular da böylece yanıt buluyor. İşte 2022 Kocaeli imsakiye takvimi ve ezan vakitleri;

Kocaeli İmsakiye! 2022 Kocaeli imsakiye ile iftar vakti, sahur saati, imsak vakitleri belli oldu

KOCAELİ'DE İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATİ KAÇTA?

Kocaeli'de Ramazan ayının ilk iftar saati ve sahur vakti milyonların kafasında soru işareti olarak yer alıyor. Farz olan oruç ibadetini yerine getirecek kişiler Kocaeli'de iftar saat kaçta, iftara ne kadar kaldı sorularına cevap arıyor.

Aşağıdaki linke tıklayarak Kocaeli İmsakiye takvimine ulaşabilirsiniz;

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Kocaeli İmsakiye! 2022 Kocaeli imsakiye ile iftar vakti, sahur saati, imsak vakitleri belli oldu

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Müslümanlar için mühim bir yere sahip olan ve on bir ayın sultanı olarak adlandırılan Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınladığı imsakiye takvimine göre ilk iftar saati ve sahur vakti belli oldu. Bu yıl Ramazan ayı 2 Nisan Cumartesi günü kalkılacak ilk sahur ile başlayacak.

NOT: İftar Saati linkine tıklayarak tüm iller için imsakiye sayfasına ulaşabilirsiniz

Kocaeli İmsakiye! 2022 Kocaeli imsakiye ile iftar vakti, sahur saati, imsak vakitleri belli oldu

ORUÇ GÜNAHLARA KEFARETTİR!

Orucun bir hususiyeti de, günahlara keffâret olmasıdır. Allah Resûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyurur:

"Kim, faziletine inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları affedilir." (Buhârî, Îmân, 28; Savm, 6; Müslim, Sıyâm, 203)

Kocaeli İmsakiye! 2022 Kocaeli imsakiye ile iftar vakti, sahur saati, imsak vakitleri belli oldu

RAMAZAN AYI İLE İLGİLİ HADİSLER

1. Ebû Hüreyre -radıyallâhu anh- der ki: Resûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyurdu:

"Ramazan ayı girdiğinde Cennet kapıları açılır, Cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulur." (Buhârî, Bed'ül-Halk, 11, Savm, 5; Müslim, Sıyâm, 1, 2, 4, 5)

2. Ebû Hüreyre'den -radıyallâhu anh- rivâyet edildiğine göre Resûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

"Allah Teâlâ: «İnsanın oruç dışındaki her ameli kendisi içindir. Oruç ise benim içindir, onun mükâfatını da ben vereceğim» buyurdu.

Oruç kalkandır. Biriniz oruç tuttuğu gün kötü söz söylemesin ve kavga etmesin. Şayet biri kendisine hakaret eder ya da çatarsa:

«–Ben oruçluyum» desin.

Muhammed'in -sallâllâhu aleyhi ve sellem- canı kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu, Allah katında miskten daha hoştur. Oruçlunun sevineceği iki ân vardır:

Bir, iftar ettiği zaman sevinir, bir de Rabbine kavuştuğu zaman orucunun karşılığına sevinir." (Buhârî, Savm, 9; Müslim, Sıyâm, 163)

3. Ebû Hüreyre -radıyallâhu anh- der ki: Resûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyurdu:

"Kim yalan konuşmayı ve yalanla iş yapmayı terk etmezse, Allah'ın o kimsenin yiyip içmeyi bırakmasına ihtiyacı yoktur." (Buhârî, Savm, 8; Edeb, 51. Ayrıca bkz. Ebû Dâvûd, Savm, 26/2362; Tirmizî, Savm, 16/707; İbni Mâce, Sıyâm, 21)

Sene içindeki ayların efendisi olan Ramazan, mubârek bir zaman dilimi ve bereketli bir ibadet ayıdır. Bu ayda semânın kapıları açılır ve ilâhî rahmet her tarafa yayılır. Yapılan ibadet ve hasenâta sâir zamanlardakine göre daha çok sevap verilir ve günahlar affedilir. Müslümanlar topluca yoğun bir ibadet iklîmine girerler.

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