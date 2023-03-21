Haberler Yaşam Kocaeli sahur vakti saat kaçta? 23 Mart Kocaeli İmsakiye 2023 ile ilk iftar vakti ve sahur saati belli oldu

Giriş Tarihi: 21.03.2023 14:43 Güncelleme Tarihi: 21.03.2023 14:47

Kocaeli sahur vakti saat kaçta? 23 Mart Kocaeli İmsakiye 2023 ile ilk iftar vakti ve sahur saati belli oldu

On bir ayın sultanı Ramazan ayının gelmesi ile beraber Kocaeli sahur vakti 2023 araştırmaları, orada yaşayan kişiler için yapılmaya başlanmıştır. Bu sebepten ötürü Kocaeli Ramazan imsakiyesi merak edilmektedir. Oruç ibadetini yerine getirmek isteyen kişiler için Kocaeli sahur saatleri önem arz etmektedir. Sahur saati yanında iftar vakti hakkında da bilgi verdiği için Kocaeli imsakiye bakmanız gerekenler arasındadır. Orucun ilk gününe sahur ile başlanacağından dolayı bir çok kişi yaşadığı il için sahur saat kaçta diye bilmek istiyor. Peki, Kocaeli sahur vakti saat kaçta? Kocaeli için 2023 ilk iftar vakti ve sahur saati belli oldu. İşte detaylar.