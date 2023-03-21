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Haberler Yaşam Kocaeli sahur vakti saat kaçta? 23 Mart Kocaeli İmsakiye 2023 ile ilk iftar vakti ve sahur saati belli oldu
Giriş Tarihi: 21.03.2023 14:43 Güncelleme Tarihi: 21.03.2023 14:47

Kocaeli sahur vakti saat kaçta? 23 Mart Kocaeli İmsakiye 2023 ile ilk iftar vakti ve sahur saati belli oldu

On bir ayın sultanı Ramazan ayının gelmesi ile beraber Kocaeli sahur vakti 2023 araştırmaları, orada yaşayan kişiler için yapılmaya başlanmıştır. Bu sebepten ötürü Kocaeli Ramazan imsakiyesi merak edilmektedir. Oruç ibadetini yerine getirmek isteyen kişiler için Kocaeli sahur saatleri önem arz etmektedir. Sahur saati yanında iftar vakti hakkında da bilgi verdiği için Kocaeli imsakiye bakmanız gerekenler arasındadır. Orucun ilk gününe sahur ile başlanacağından dolayı bir çok kişi yaşadığı il için sahur saat kaçta diye bilmek istiyor. Peki, Kocaeli sahur vakti saat kaçta? Kocaeli için 2023 ilk iftar vakti ve sahur saati belli oldu. İşte detaylar.

Kocaeli sahur vakti saat kaçta? 23 Mart Kocaeli İmsakiye 2023 ile ilk iftar vakti ve sahur saati belli oldu

Mübarek üç ayların son ayı olan Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Kocaeli sahur vakti 2023 araştırması birçok kişi tarafından yapılmaktadır. Bütün illerin imsakiye takviminin belli olmasından sonra Kocaeli sahur saati, iftar vakti, imsakiye takvimi merak edilmektedir. Bu kıymetli ayda oruç ibadetini yerine getirmek isteyen ve kaçırmak istemeyen kişiler Kocaeli Ramazan imsakiyesi hakkında bilgi edinmek isterler. Orucun ilk günü sahura kalkma ile başlayacağı için sahur saatleri önemlidir. Bu yüzden sahur saat kaçta diye düşünebilirsiniz. O zaman Kocaeli sahur vakti saat kaçta? 23 Mart Kocaeli imsakiyesini sizlerle paylaşacağız. Kocaeli için 2023 ilk iftar vakti ve sahur saati belli oldu. Detaylar haberimizin devamında.

Kocaeli sahur vakti saat kaçta? 23 Mart Kocaeli İmsakiye 2023 ile ilk iftar vakti ve sahur saati belli oldu

23 Mart 2023 Kocaeli İlk Sahur Saati ve İftar Vakti

Kocaeli'de idrak edilecek ilk oruç için iftar ve sahur vakitleri şu şekilde;

Sahur saati: 05:28

İftar vakti: 19:21

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Kocaeli sahur vakti saat kaçta? 23 Mart Kocaeli İmsakiye 2023 ile ilk iftar vakti ve sahur saati belli oldu

Sahur Vakti Nedir, Ne Zaman Başlar ve Biter?

Sahur vakti oruca hazırlık yaptığımız ve niyet ettiğimiz zaman dilimidir. Sabah ezanı okununcaya kadar süren sahur, kelime anlamı olarak sözlükte "sabah olmadan önceki zaman, gecenin son üçte biri" olarak geçer. Görevi insanları gece vakti sahur için uyandırmak olan kişiler bulunur. Bu kişiler genellikle davul ve maniler ile sokaklarda gezerek insanları uyandırırlar. Bu kişilere musaharati denilmektedir. Fecr vaktinden önce karın doyurma ve su ihtiyacımızı karşılayıp günün orucunu tutmaya hazırlandığımız sahur vakti, her gün birkaç dakika değişiklik gösterir. Bu sebeple Ramazan ayı boyunca sabah ezanı ile imsak vaktini imsakiyelerden takip etmekte fayda var.

Kocaeli sahur vakti saat kaçta? 23 Mart Kocaeli İmsakiye 2023 ile ilk iftar vakti ve sahur saati belli oldu

İftar Vakti Nedir, Ne Zaman Başlar ve Biter?

İftar, ramazan ayında Allah rızası için tutulan oruçların, güneşin ufuktan kaybolduğu zamanlarda okunan ezan ile açılmasıdır. Yani oruç açma durumudur. İftar nedir Diyanette şu şekilde geçer "Vakti gelince orucu usulüne göre açmaya yani orucu sonlandırmaya iftar adı verilir." İftar akşam ezanı ile başlar. Yemek yasağının kalktığı an olan iftar, ramazan günlerinin akşam yemeği olarak da nitelendirilebilir. İftar iftariyelik adı verilen çerez, hurma ve hafif kahvaltılıklarla açılır. İftar ezanının okunduğu saatler ise her yıl değişkenlik göstermektedir. İftar ezanından önce, şehirlerde ramazan topu atılmaktadır. Ramazan topu geleneği, 1800'lü yıllardan günümüze kadar devam eden manevi kültür unsurlarındandır. Ezanı haber eden ramazan topları, orucun açılmasını müjdeleyen bir semboldür.

Kocaeli sahur vakti saat kaçta? 23 Mart Kocaeli İmsakiye 2023 ile ilk iftar vakti ve sahur saati belli oldu

Peygamber Efendimiz orucu açmak için acele edilmesini tavsiye etmiştir. Peygamber Efendimiz iftar sofralarında yoksullarla bir araya gelmeye, onlarla aynı sofraları paylaşmaya da önem vermiştir. Peygamber Efendimiz "Bir oruçluya iftar veren o kişinin sevabı kadar sevap elde eder, oruçlunun sevabından da hiçbir şey eksilmez." buyurmuşlardır.

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