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Haberler Yaşam Kocaeli sahur ve iftar vakti saat kaçta? 23 Mart Kocaeli İmsakiye 2023 ile ilk iftar vakti ve sahur saati belli oldu
Giriş Tarihi: 22.03.2023 14:37 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023 14:39

Kocaeli sahur ve iftar vakti saat kaçta? 23 Mart Kocaeli İmsakiye 2023 ile ilk iftar vakti ve sahur saati belli oldu

Ramazan ayının ilk günü öncesi milyonlarca Müslüman Ramazan İmsakiyesi ile Kocaeli'de sahur vakti ve iftar saat kaçta? Sorusunun yanıtını araştırıyor. Kendilerine farz kılınan oruç ibadetini yerine getirecek olan Müslümanlar 22'yi 23 Mart'a bağlayan gece İmsak saatine göre sahurlarına kalkacak. Diyanet işleri Başkanlığı bu kapsamda yayınladığı Ankara İmsakiye ile sahur vakti, iftar saati, İmsak saatlerini duyurdu. İşte "23 Mart Bugün Kocaeli'de sahur vakti saat kaçta?" sorusunun yanıtı ve 2023 İmsak saatleri

Kocaeli sahur ve iftar vakti saat kaçta? 23 Mart Kocaeli İmsakiye 2023 ile ilk iftar vakti ve sahur saati belli oldu

Diyanet İşleri Başkanlığı, resmi internet sitesi üzerinden imsakiye bilgilerini yayınladı. On bir ayın sultanı için milyonlarca kişide heyecan ve mutluluk yaşanırken, Kocaeli'de iftar vakti ve sahur saatleri de merak konusu oldu. Ramazan ayının ilk günü sahura uyanarak oruç ibadetini yerine getirmek isteyenler Kocaeli sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta sorusuna cevap arıyor. Ramazan İmsakiyesi ile 2023 Kocaeli iftar, sahur, imsak vakti bilgileri için ayrıntıları inceleyebilirsiniz. İşte, 2023 İmsakiye ile Kocaeli iftar saatleri ve sahur vakti!

Kocaeli sahur ve iftar vakti saat kaçta? 23 Mart Kocaeli İmsakiye 2023 ile ilk iftar vakti ve sahur saati belli oldu

KOCAELİ SAHUR VE İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?

KOCAELİ İLK SAHUR SAATİ
Kocaeli ilk sahur vakti: 05:28

KOCAELİ'DE İLK İFTAR SAATİ
Kocaeli'de ilk iftar saati 19:21 olarak açıklandı.

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Kocaeli sahur ve iftar vakti saat kaçta? 23 Mart Kocaeli İmsakiye 2023 ile ilk iftar vakti ve sahur saati belli oldu

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ

3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan
oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

Kocaeli sahur ve iftar vakti saat kaçta? 23 Mart Kocaeli İmsakiye 2023 ile ilk iftar vakti ve sahur saati belli oldu

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre, bu yıl Ramazan ayı 23 Mart Perşembe günü başlıyor.

22 Mart Çarşamba gününü Perşembe'ye bağlayan gece ilk sahura kalkılarak oruç ibadeti yerine getirilecek.

2023 yılında 23 Mart Perşembe günü başlayan oruç 20 Nisan Perşembe günü son bulacak. 21 Nisan ise Ramazan Bayramı'nın 1. günü.

Kocaeli sahur ve iftar vakti saat kaçta? 23 Mart Kocaeli İmsakiye 2023 ile ilk iftar vakti ve sahur saati belli oldu

RAMAZAN TAKVİMİ

Ramazan Başlangıcı -23 Mart Perşembe

Kadir gecesi – 17 Nisan Pazartesi

Ramazan Bayramı Arifesi - 20 Nisan Perşembe günü

Ramazan Bayramı 1. Gün - 21 Nisan Cuma günü

Ramazan Bayramı 2. Gün - 22 Nisan Cumartesi günü

Ramazan Bayramı 3. Gün - 23 Nisan Pazar günü

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