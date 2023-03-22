Kocaeli sahur ve iftar vakti saat kaçta? 23 Mart Kocaeli İmsakiye 2023 ile ilk iftar vakti ve sahur saati belli oldu

Ramazan ayının ilk günü öncesi milyonlarca Müslüman Ramazan İmsakiyesi ile Kocaeli'de sahur vakti ve iftar saat kaçta? Sorusunun yanıtını araştırıyor. Kendilerine farz kılınan oruç ibadetini yerine getirecek olan Müslümanlar 22'yi 23 Mart'a bağlayan gece İmsak saatine göre sahurlarına kalkacak. Diyanet işleri Başkanlığı bu kapsamda yayınladığı Ankara İmsakiye ile sahur vakti, iftar saati, İmsak saatlerini duyurdu. İşte "23 Mart Bugün Kocaeli'de sahur vakti saat kaçta?" sorusunun yanıtı ve 2023 İmsak saatleri