Kocaeli sahur ve iftar vakti saat kaçta? 23 Mart Kocaeli İmsakiye 2023 ile ilk iftar vakti ve sahur saati belli oldu

Diyanet İşleri Başkanlığı, resmi internet sitesi üzerinden imsakiye bilgilerini yayınladı. On bir ayın sultanı için milyonlarca kişide heyecan ve mutluluk yaşanırken, Kocaeli'de iftar vakti ve sahur saatleri de merak konusu oldu. Ramazan ayının ilk günü sahura uyanarak oruç ibadetini yerine getirmek isteyenler Kocaeli sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta sorusuna cevap arıyor. Ramazan İmsakiyesi ile 2023 Kocaeli iftar, sahur, imsak vakti bilgileri için ayrıntıları inceleyebilirsiniz. İşte, 2023 İmsakiye ile Kocaeli iftar saatleri ve sahur vakti!