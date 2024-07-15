KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2024 | Kocaeli Üniversitesi taban ve tavan puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları!

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2024
İşte, YÖK tarafından yayınlanan ve YÖKATLAS'ta yer alan Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması;
|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
|Yer.
|Sıralama
|Taban
Puanı
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)
|Tıp
|SAY
|260+7+0+0+0
260+7
250+7
250+7
|267
267
257
257
|13.058 (2023)
13.061 (2022)
10.344 (2021)
9.240 (2020)
|509,41790
507,23830
454,24453
511,55923
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği
|SAY
|90+3+0+0+0
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|31.882 (2023)
38.162 (2022)
46.567 (2021)
50.600 (2020)
|480,93701
471,84838
396,39954
454,50645
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)
|Diş Hekimliği
|SAY
|77+2+0+0+0
75+2
80+2
80+2
|79
77
82
82
|32.418 (2023)
31.511 (2022)
27.043 (2021)
25.500 (2020)
|480,23768
480,32225
422,11921
485,52836
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)
|Yazılım Mühendisliği
|SAY
|60+2+0+0+0
60+2
60+2
—
|62
62
62
—
|45.317 (2023)
50.908 (2022)
64.055 (2021)
— (2020)
|464,51888
456,53742
376,74295
—
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği
(İÖ)(Ücretli)
|SAY
|90+3+0+0+0
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|49.581 (2023)
53.203 (2022)
62.721 (2021)
64.900 (2020)
|459,65018
453,82922
378,13884
438,12639
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
|SAY
|80+2+0+0+0
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|60.587 (2023)
65.945 (2022)
73.864 (2021)
72.900 (2020)
|447,40861
439,61011
366,80035
428,91412
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)
|Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
|SAY
|80+2+0+0+0
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|79.061 (2023)
88.431 (2022)
94.021 (2021)
86.700 (2020)
|428,18615
416,31547
348,19874
413,57997
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)
|Mekatronik Mühendisliği
|SAY
|70+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|80.981 (2023)
87.068 (2022)
89.315 (2021)
81.900 (2020)
|426,30039
417,68571
352,29415
418,80479
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)
|Bilişim Sistemleri Mühendisliği
|SAY
|56+2+0+0+0
56+2
56+2
56+2
|58
58
58
58
|85.277 (2023)
99.739 (2022)
128.046 (2021)
136.000 (2020)
|422,24219
405,77021
321,69132
366,93204
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|110+3+0+0+0
110+3
110+3
110+3
|113
113
113
113
|90.571 (2023)
104.371 (2022)
111.064 (2021)
98.300 (2020)
|417,23905
401,53514
334,15279
401,31457
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)
|Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Fakülte)
|SAY
|40+1+0+0+0
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|90.656 (2023)
103.697 (2022)
100.181 (2021)
92.800 (2020)
|417,14242
402,11598
343,04228
407,09036
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|SAY
|50+2+0+0+0
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|92.646 (2023)
87.010 (2022)
78.873 (2021)
73.000 (2020)
|415,31145
417,74554
361,93830
428,83135
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)
|Kimya Mühendisliği
|SAY
|60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|98.111 (2023)
119.358 (2022)
137.790 (2021)
148.000 (2020)
|410,53728
388,66986
315,20134
357,21332
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)
|Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
(İÖ)(Ücretli)
|SAY
|80+2+0+0+0
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|102.977 (2023)
126.796 (2022)
140.593 (2021)
122.000 (2020)
|406,28965
382,69174
313,38798
378,39571
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)
|Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte)
|SAY
|50+2+0+0+0
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|110.557 (2023)
137.779 (2022)
129.089 (2021)
112.000 (2020)
|400,08227
374,55980
320,98794
387,28698
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)
|Elektrik Mühendisliği
|SAY
|90+3+0+0+0
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|111.627 (2023)
125.546 (2022)
127.955 (2021)
103.000 (2020)
|399,23974
383,70654
321,75665
396,48117
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)
|Otomotiv Mühendisliği
|SAY
|56+2+0+0+0
56+2
56+2
56+2
|58
58
58
58
|133.286 (2023)
152.884 (2022)
163.727 (2021)
150.000 (2020)
|383,00645
364,09671
299,89440
355,69773
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)
|Elektrik Mühendisliği
(İÖ)(Ücretli)
|SAY
|80+2+0+0+0
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|140.329 (2023)
168.878 (2022)
177.426 (2021)
144.000 (2020)
|378,06894
354,11271
292,77888
360,63344
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)
|Mimarlık
|SAY
|100+3+0+0+0
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|144.165 (2023)
146.905 (2022)
133.167 (2021)
111.000 (2020)
|375,56796
368,13726
318,22644
388,02462
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|90+3+0+3+0
90+3
90+3
90+3
|95
93
93
93
|144.234 (2023)
142.126 (2022)
132.482 (2021)
130.000 (2020)
|375,52715
371,39162
318,73404
371,85615
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
|SAY
|80+2+0+0+0
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|163.564 (2023)
201.736 (2022)
225.472 (2021)
201.000 (2020)
|363,56264
336,46133
271,72201
324,61309
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)
|Biyomedikal Mühendisliği
|SAY
|45+2+0+0+0
45+2
45+2
45+2
|47
47
47
47
|172.305 (2023)
183.156 (2022)
186.996 (2021)
166.000 (2020)
|358,56434
346,00669
288,08284
344,75294
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)
|Enerji Sistemleri Mühendisliği
|SAY
|50+2+0+0+0
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|180.001 (2023)
223.548 (2022)
248.580 (2021)
221.000 (2020)
|354,46704
326,33456
263,33372
314,25142
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)
|Bilişim Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.)
|SAY
|14+1+0+0+0
14+1
14+1
14+1
|15
15
15
15
|209.455 (2023)
226.452 (2022)
278.609 (2021)
299.000 (2020)
|340,21621
325,05507
253,86909
283,51268
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)
|Ebelik (Fakülte)
|SAY
|80+2+0+2+0
80+2
70+2
70+2
|84
82
72
72
|220.883 (2023)
215.183 (2022)
206.499 (2021)
211.000 (2020)
|335,33144
330,08604
279,40287
319,51533
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)
|Matematik
|SAY
|70+2+0+2+0
70+2
70+2
70+2
|73
72
72
72
|227.601 (2023)
265.059 (2022)
305.534 (2021)
288.000 (2020)
|332,55517
309,75293
246,35232
287,30279
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği
|SAY
|80+2+0+0+0
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|236.711 (2023)
258.779 (2022)
262.689 (2021)
230.000 (2020)
|328,96234
312,04068
258,74772
310,12076
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)
|İç Mimarlık
|SAY
|70+2+0+2+0
70+2
70+2
70+2
|74
72
72
72
|240.940 (2023)
244.417 (2022)
228.840 (2021)
197.000 (2020)
|327,33075
317,62211
270,44135
326,25391
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
|SAY
|50+2+0+0+0
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|248.980 (2023)
242.756 (2022)
228.125 (2021)
218.000 (2020)
|324,34148
318,29579
270,70315
315,93512
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)
|Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.)
|SAY
|11+1+0+0+0
11+1
11+1
11+1
|12
12
12
12
|289.865 (2023)
287.903 (2022)
285.315 (2021)
278.000 (2020)
|310,66214
301,83437
251,91091
290,85016
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)
|Jeofizik Mühendisliği
|SAY
|15+1+0+0+0
15+1
15+1
15+1
|2
3
1
—
|290.343 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|310,51182
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)
|Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.)
|SAY
|14+1+0+0+0
14+1
14+1
14+1
|15
15
15
15
|293.353 (2023)
289.441 (2022)
298.610 (2021)
285.000 (2020)
|309,61081
301,35047
248,21505
288,17758
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)
|Kimya
|SAY
|70+2+0+2+0
70+2
70+2
80+2
|73
72
72
82
|295.831 (2023)
312.102 (2022)
345.728 (2021)
348.000 (2020)
|308,89406
294,23110
236,40966
268,31228
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)
|Harita Mühendisliği
|SAY
|30+1+0+0+0
60+2
60+2
60+2
|18
16
18
62
|297.822 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
278.000 (2020)
|308,30629
Dolmadı
Dolmadı
290,60584
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)
|Çevre Mühendisliği
|SAY
|40+1+0+0+0
40+1
40+1
40+1
|25
27
13
23
|299.319 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|307,86508
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)
|Fizik
|SAY
|30+1+0+1+0
30+1
30+1
20+1
|31
31
29
21
|338.294 (2023)
390.884 (2022)
Dolmadı (2021)
376.000 (2020)
|297,23208
273,62617
Dolmadı
261,08712
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)
|Biyoloji
|SAY
|50+2+0+2+0
50+2
50+2
50+2
|53
52
52
52
|344.806 (2023)
350.513 (2022)
368.979 (2021)
364.000 (2020)
|295,60452
283,41816
230,28175
264,23371
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)
|Bitki Koruma
|SAY
|30+1+0+1+0
30+1
30+1
—
|32
31
28
—
|402.008 (2023)
382.014 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)
|282,64740
275,64392
Dolmadı
—
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)
|Bahçe Bitkileri
|SAY
|40+1+0+1+0
30+1
30+1
—
|42
31
6
—
|545.096 (2023)
500.485 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)
|258,44145
253,10157
Dolmadı
—
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)
|Bilişim Sistemleri Mühendisliği
(KKTC Uyruklu)
|SAY
|1+0+0+0+0
1+0
1+0
2+0
|—
—
—
—
|— (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|—
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)
|Elektrik Mühendisliği
(KKTC Uyruklu)
|SAY
|1+0+0+0+0
1+0
2+0
—
|—
—
—
—
|— (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)
|—
Dolmadı
Dolmadı
—
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)
|Hukuk
|EA
|280+7+0+0+0
280+7
280+7
290+8
|287
287
287
298
|20.567 (2023)
27.712 (2022)
34.645 (2021)
14.800 (2020)
|419,88043
419,82169
360,92737
424,44765
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|60+2+0+0+0
50+2
50+2
50+2
|62
52
52
52
|90.127 (2023)
106.000 (2022)
91.212 (2021)
85.500 (2020)
|376,30641
376,16047
324,41552
371,19286
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|109.033 (2023)
123.104 (2022)
103.535 (2021)
67.900 (2020)
|368,21067
369,01013
318,67825
380,12361
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte)
|EA
|70+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|218.419 (2023)
244.039 (2022)
222.775 (2021)
164.000 (2020)
|334,82540
331,35726
279,65129
337,36208
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)
|Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Fakülte)
|EA
|70+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|233.329 (2023)
227.523 (2022)
174.751 (2021)
161.000 (2020)
|331,41998
335,39040
292,54708
338,75454
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
|EA
|80+2+0+2+0
80+2
—
—
|84
82
—
—
|330.825 (2023)
331.673 (2022)
— (2021)
— (2020)
|312,59214
312,98352
—
—
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)
|İşletme
|EA
|90+3+0+3+0
90+3
—
—
|94
93
—
—
|335.401 (2023)
376.380 (2022)
— (2021)
— (2020)
|311,81960
305,25603
—
—
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Denizcilik Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)
|Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
|EA
|50+2+0+0+0
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|340.997 (2023)
348.640 (2022)
389.690 (2021)
307.000 (2020)
|310,86379
309,95874
248,71152
296,27654
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|90+3+0+3+0
90+3
—
—
|93
93
—
—
|351.499 (2023)
366.287 (2022)
— (2021)
— (2020)
|309,16951
306,93352
—
—
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)
|Antrenörlük Eğitimi
|EA
|50+2+0+2+0
50+2
50+2
50+2
|54
52
52
52
|356.795 (2023)
353.387 (2022)
365.057 (2021)
288.000 (2020)
|308,32862
309,13326
252,45190
300,81486
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)
|Sosyal Hizmet (Fakülte)
|EA
|70+2+0+2+0
70+2
70+2
70+2
|74
72
72
72
|379.913 (2023)
335.204 (2022)
310.343 (2021)
238.000 (2020)
|304,75966
312,34113
261,48727
313,73375
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)
|İktisat
|EA
|80+2+0+2+0
80+2
—
—
|82
82
—
—
|390.979 (2023)
410.098 (2022)
— (2021)
— (2020)
|303,12013
299,98026
—
—
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)
|Antrenörlük Eğitimi
(İÖ)(Ücretli)
|EA
|40+1+0+1+0
40+1
40+1
40+1
|42
41
41
41
|500.517 (2023)
479.988 (2022)
519.768 (2021)
398.000 (2020)
|288,40133
290,09306
231,60656
277,96740
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)
|İşletme
(İÖ)(Ücretli)
|EA
|80+2+0+2+0
80+2
—
—
|84
82
—
—
|539.802 (2023)
565.584 (2022)
— (2021)
— (2020)
|283,69972
279,61775
—
—
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
(İÖ)(Ücretli)
|EA
|90+3+0+3+0
90+3
—
—
|95
93
—
—
|540.678 (2023)
532.940 (2022)
— (2021)
— (2020)
|283,59937
283,44546
—
—
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
|EA
|80+2+0+2+0
80+2
—
—
|84
82
—
—
|542.642 (2023)
537.813 (2022)
— (2021)
— (2020)
|283,37345
282,86355
—
—
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)
|Spor Yöneticiliği (Fakülte)
|EA
|50+2+0+2+0
50+2
50+2
50+2
|53
52
52
52
|544.983 (2023)
518.256 (2022)
502.121 (2021)
410.000 (2020)
|283,09870
285,23320
233,94393
275,84937
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)
|İktisat
(İÖ)(Ücretli)
|EA
|80+2+0+2+0
80+2
—
—
|84
82
—
—
|609.376 (2023)
659.745 (2022)
— (2021)
— (2020)
|275,93019
269,53046
—
—
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İÖ)(Ücretli)
|EA
|70+2+0+2+0
70+2
—
—
|74
72
—
—
|612.739 (2023)
657.204 (2022)
— (2021)
— (2020)
|275,57387
269,77902
—
—
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)
|Turizm İşletmeciliği (Fakülte)
|EA
|40+1+0+1+0
40+1
40+1
40+1
|41
41
14
41
|671.240 (2023)
671.295 (2022)
Dolmadı (2021)
763.000 (2020)
|269,50590
268,38200
Dolmadı
229,83118
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)
|Spor Yöneticiliği (Fakülte)
(İÖ)(Ücretli)
|EA
|40+1+0+1+0
40+1
40+1
40+1
|41
41
34
41
|673.601 (2023)
682.308 (2022)
Dolmadı (2021)
501.000 (2020)
|269,26808
267,30591
Dolmadı
261,21941
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)
|Arkeoloji
|EA
|40+1+0+1+0
40+1
40+1
40+1
|42
41
18
41
|680.141 (2023)
699.357 (2022)
Dolmadı (2021)
723.000 (2020)
|268,62511
265,67373
Dolmadı
233,87256
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
(İÖ)(Ücretli)
|EA
|80+2+0+2+0
80+2
—
—
|84
82
—
—
|707.987 (2023)
744.845 (2022)
— (2021)
— (2020)
|265,91444
261,39569
—
—
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)
|Rekreasyon
|EA
|50+2+0+2+0
50+2
50+2
50+2
|54
52
37
52
|709.513 (2023)
664.076 (2022)
Dolmadı (2021)
575.000 (2020)
|265,76791
269,10256
Dolmadı
251,05655
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)
|Felsefe
|EA
|50+2+0+2+0
50+2
50+2
50+2
|54
52
28
52
|710.919 (2023)
725.736 (2022)
Dolmadı (2021)
614.000 (2020)
|265,63818
263,16964
Dolmadı
246,17076
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)
|Rekreasyon
(İÖ)(Ücretli)
|EA
|40+1+0+1+0
40+1
40+1
40+1
|41
41
1
41
|802.925 (2023)
799.512 (2022)
Dolmadı (2021)
674.000 (2020)
|257,14141
256,53424
Dolmadı
239,19207
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)
|Sosyal Hizmet (Fakülte)
(KKTC Uyruklu)
|EA
|2+0+0+0+0
1+0
1+0
2+0
|2
1
—
—
|1.235.814 (2023)
1.050.753 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|223,51029
236,73588
Dolmadı
Dolmadı
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği
|DİL
|70+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|16.996 (2023)
15.176 (2022)
12.962 (2021)
10.700 (2020)
|429,60145
426,97886
398,43885
420,19000
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce)
|DİL
|80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2
|84
82
82
82
|22.910 (2023)
22.103 (2022)
20.789 (2021)
17.700 (2020)
|413,44172
405,03240
371,13595
392,55313
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|62+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2
|64
62
62
62
|18.210 (2023)
21.021 (2022)
20.547 (2021)
18.900 (2020)
|403,86913
401,94526
356,02764
388,51505
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|50+2+0+0+0
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|29.592 (2023)
35.381 (2022)
18.721 (2021)
18.200 (2020)
|391,42663
387,83058
358,57117
389,69119
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
|SÖZ
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
|64
62
62
62
|67.777 (2023)
66.970 (2022)
70.198 (2021)
58.700 (2020)
|366,89661
367,89447
317,77582
353,25309
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)
|Görsel İletişim Tasarımı
|SÖZ
|80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2
|84
82
82
82
|115.812 (2023)
129.485 (2022)
142.322 (2021)
135.000 (2020)
|348,08855
344,02127
291,05669
321,12850
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|70+2+0+2+0
70+2
70+2
70+2
|74
72
72
72
|126.586 (2023)
131.556 (2022)
141.738 (2021)
114.000 (2020)
|344,73167
343,41556
291,22038
328,30104
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)
|Tarih
|SÖZ
|70+2+0+2+0
70+2
70+2
70+2
|74
72
72
72
|162.707 (2023)
193.171 (2022)
296.740 (2021)
156.000 (2020)
|334,69162
327,74064
258,14163
314,70674
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)
|Radyo, Televizyon ve Sinema
|SÖZ
|80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2
|84
82
82
82
|172.312 (2023)
155.640 (2022)
158.783 (2021)
118.000 (2020)
|332,32977
336,70903
286,50257
326,55069
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|SÖZ
|80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2
|84
82
82
82
|181.429 (2023)
172.082 (2022)
170.408 (2021)
131.000 (2020)
|330,13908
332,57758
283,52460
322,34400
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)
|İlahiyat
|SÖZ
|108+3+0+3+0
108+3
108+3
110+3
|114
111
111
113
|191.976 (2023)
139.059 (2022)
99.313 (2021)
62.500 (2020)
|327,72983
341,26464
305,20676
351,02407
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)
|Reklamcılık
|SÖZ
|80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2
|83
82
82
82
|225.613 (2023)
220.701 (2022)
234.486 (2021)
171.000 (2020)
|320,68929
321,97467
269,37601
310,65035
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)(Ücretli)
|SÖZ
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
70+2
|64
62
62
72
|265.350 (2023)
271.790 (2022)
356.444 (2021)
210.000 (2020)
|313,25839
312,64702
248,94945
301,01745
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)
|İlahiyat (M.T.O.K.)
|SÖZ
|12+0+0+1+0
12+0
12+0
—
|13
12
12
—
|278.663 (2023)
274.627 (2022)
416.944 (2021)
— (2020)
|310,94595
312,17265
240,64544
—
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2
|84
82
82
82
|279.749 (2023)
263.102 (2022)
285.002 (2021)
208.000 (2020)
|310,76085
314,15171
260,09876
301,59687
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)
|Gazetecilik
(İÖ)(Ücretli)
|SÖZ
|80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2
|83
82
82
82
|397.462 (2023)
408.973 (2022)
433.735 (2021)
312.000 (2020)
|293,35072
292,54594
238,47919
280,50325
|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
|Yer.
|Sıralama
|Taban
Puanı
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|73
72
|349.087 (2023)
368.495 (2022)
|362,64994
354,73609
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|Anestezi
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|69
67
|369.270 (2023)
380.248 (2022)
|359,04189
352,58582
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|69
67
|411.744 (2023)
394.156 (2022)
|351,99439
350,13006
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|483.275 (2023)
511.246 (2022)
|341,58751
332,06073
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|515.455 (2023)
503.180 (2022)
|337,33971
333,17471
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|140+4+0+4+0
140+4
|148
144
|550.493 (2023)
575.795 (2022)
|332,98226
323,66218
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|564.953 (2023)
563.284 (2022)
|331,24052
325,21512
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|Adalet
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|567.164 (2023)
569.775 (2022)
|330,98022
324,40733
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|69
67
|575.835 (2023)
665.946 (2022)
|329,94940
313,37757
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|Otomotiv Teknolojisi
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|53
52
|579.104 (2023)
578.570 (2022)
|329,56637
323,31235
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|695.949 (2023)
696.357 (2022)
|316,95868
310,12960
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Hereke Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|Mekatronik
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|62
62
|700.125 (2023)
674.562 (2022)
|316,54820
312,43336
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Karamürsel Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|Gemi Makineleri İşletmeciliği
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|72
72
|733.723 (2023)
672.659 (2022)
|313,29898
312,64093
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|738.011 (2023)
862.639 (2022)
|312,89141
294,43073
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|Makine
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|68
67
|757.051 (2023)
738.587 (2022)
|311,08018
305,88670
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|Elektrik
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|766.449 (2023)
749.570 (2022)
|310,20471
304,83222
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Karamürsel Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|Deniz Ulaştırma ve İşletme
|TYT
|80+2+0+2+0
80+2
|83
82
|771.430 (2023)
743.842 (2022)
|309,74061
305,37791
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|Podoloji
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|773.536 (2023)
705.783 (2022)
|309,54300
309,16858
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
İzmit Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|67
67
|800.773 (2023)
745.669 (2022)
|307,07932
305,20425
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Karamürsel Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|Gemi İnşaatı
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|67
67
|801.344 (2023)
781.913 (2022)
|307,03002
301,74541
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|İş ve Uğraşı Terapisi
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|839.250 (2023)
820.055 (2022)
|303,69022
298,22306
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|862.449 (2023)
862.697 (2022)
|301,68862
294,42596
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Karamürsel Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|Mekatronik
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|62
62
|898.096 (2023)
855.772 (2022)
|298,70309
295,01963
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|62
62
|929.391 (2023)
930.646 (2022)
|296,16115
288,70018
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
İzmit Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|İş Sağlığı ve Güvenliği
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|949.694 (2023)
867.811 (2022)
|294,52775
293,98985
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
İzmit Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|961.198 (2023)
943.794 (2022)
|293,61867
287,62519
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Hereke Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|Mekatronik
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|40+1+0+1+0
40+1
|41
41
|979.875 (2023)
903.722 (2022)
|292,15118
290,93541
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|Kimya Teknolojisi
|TYT
|75+2+0+2+0
75+2
|77
77
|993.267 (2023)
921.729 (2022)
|291,13769
289,43674
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|Elektrik
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|40+1+0+1+0
40+1
|42
41
|1.008.995 (2023)
943.878 (2022)
|289,93835
287,61856
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|Elektronik Teknolojisi
|TYT
|55+2+0+2+0
55+2
|57
57
|1.030.937 (2023)
962.049 (2022)
|288,26486
286,15774
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Hereke Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|Makine
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|62
62
|1.033.500 (2023)
929.941 (2022)
|288,06969
288,75621
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|Lojistik
|TYT
|80+2+0+2+0
80+2
|84
82
|1.072.732 (2023)
1.031.503 (2022)
|285,15946
280,79676
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Gölcük Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|Otomotiv Teknolojisi
|TYT
|120+3+0+3+0
120+3
|123
123
|1.090.371 (2023)
993.697 (2022)
|283,87968
283,68617
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri
|TYT
|35+1+0+1+0
35+1
|36
36
|1.097.878 (2023)
1.012.425 (2022)
|283,33718
282,23280
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|Turist Rehberliği
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|1.099.136 (2023)
1.104.366 (2022)
|283,24484
275,45779
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Uzunçiftlik Nuh Çimento Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|Makine
|TYT
|40+1+0+1+0
40+1
|42
41
|1.148.085 (2023)
1.080.671 (2022)
|279,74403
277,16473
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|İnşaat Teknolojisi
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|72
72
|1.151.277 (2023)
1.052.723 (2022)
|279,52200
279,20845
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Uzunçiftlik Nuh Çimento Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
|TYT
|30+1+0+1+0
30+1
|32
31
|1.154.583 (2023)
1.193.242 (2022)
|279,28931
269,33149
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|40+1+0+1+0
40+1
|42
41
|1.168.407 (2023)
1.117.777 (2022)
|278,32120
274,50195
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Karamürsel Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|Deniz ve Liman İşletmeciliği
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|63
62
|1.168.738 (2023)
1.112.070 (2022)
|278,29713
274,90192
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
İzmit Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|Gıda Teknolojisi
|TYT
|55+2+0+2+0
55+2
|59
57
|1.169.810 (2023)
1.029.018 (2022)
|278,22080
280,98525
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
|TYT
|40+1+0+1+0
40+1
|42
41
|1.188.258 (2023)
1.096.422 (2022)
|276,94112
276,03679
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
İzmit Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|İş Sağlığı ve Güvenliği
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|1.209.690 (2023)
1.136.745 (2022)
|275,43348
273,18134
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kartepe Atçılık Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|Atçılık ve Antrenörlüğü
|TYT
|30+1+0+1+0
30+1
|32
31
|1.214.284 (2023)
1.074.362 (2022)
|275,12319
277,62244
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|Elektronik Haberleşme Teknolojisi
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|52
52
|1.222.942 (2023)
1.139.558 (2022)
|274,53664
272,98381
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|Makine Resim ve Konstrüksiyonu
|TYT
|45+2+0+2+0
45+2
|49
47
|1.228.794 (2023)
1.160.211 (2022)
|274,13859
271,56254
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|63
62
|1.230.137 (2023)
1.212.546 (2022)
|274,04490
268,05113
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Hereke Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|Elektronik Teknolojisi
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|52
52
|1.236.064 (2023)
1.143.713 (2022)
|273,64349
272,70229
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Gölcük Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|Makine
|TYT
|75+2+0+2+0
75+2
|77
77
|1.245.015 (2023)
1.156.022 (2022)
|273,04372
271,84915
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
İzmit Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
|TYT
|40+1+0+1+0
40+1
|42
41
|1.247.163 (2023)
1.141.163 (2022)
|272,90118
272,87915
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|İnsan Kaynakları Yönetimi
|TYT
|80+2+0+2+0
80+2
|84
82
|1.252.489 (2023)
1.159.620 (2022)
|272,54461
271,60209
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Hereke Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|Makine
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|1.264.558 (2023)
1.187.276 (2022)
|271,73716
269,72773
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Değirmendere Ali Özbay Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|Seramik ve Cam Tasarımı
|TYT
|30+1+0+1+0
30+1
|32
31
|1.277.470 (2023)
1.239.638 (2022)
|270,88080
266,27637
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Karamürsel Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|Elektronik Teknolojisi
|TYT
|45+2+0+2+0
45+2
|47
47
|1.292.363 (2023)
1.243.416 (2022)
|269,88858
266,03199
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Gölcük Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|Dış Ticaret
|TYT
|75+2+0+2+0
75+2
|79
77
|1.308.211 (2023)
1.276.589 (2022)
|268,84947
263,89198
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Uzunçiftlik Nuh Çimento Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|Makine Resim ve Konstrüksiyonu
|TYT
|40+1+0+1+0
40+1
|42
41
|1.344.308 (2023)
1.295.379 (2022)
|266,52413
262,70540
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|Kimya Teknolojisi
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|1.357.415 (2023)
1.307.836 (2022)
|265,67126
261,93049
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|Endüstriyel Kalıpçılık
|TYT
|35+1+0+1+0
35+1
|36
36
|1.372.343 (2023)
1.287.858 (2022)
|264,70901
263,18053
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
|TYT
|90+3+0+3+0
90+3
|96
93
|1.400.836 (2023)
1.397.292 (2022)
|262,90322
256,54570
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Gölcük Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|Otomotiv Teknolojisi
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|120+3+0+3+0
120+3
|126
123
|1.403.497 (2023)
1.346.518 (2022)
|262,72884
259,57009
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|1.426.148 (2023)
1.487.893 (2022)
|261,31260
251,36453
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
İzmit Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|Çevre Koruma ve Kontrol
|TYT
|40+1+0+1+0
41+2
|42
43
|1.428.837 (2023)
1.164.052 (2022)
|261,14743
271,29860
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|TYT
|105+3+0+3+0
103+3
|111
106
|1.432.890 (2023)
1.321.772 (2022)
|260,88872
261,07972
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|Dış Ticaret
|TYT
|100+3+0+3+0
100+3
|106
103
|1.441.294 (2023)
1.358.507 (2022)
|260,37047
258,84435
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|İşletme Yönetimi
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|90+3+0+3+0
90+3
|96
93
|1.449.892 (2023)
1.505.879 (2022)
|259,84610
250,37755
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|İşletme Yönetimi
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|1.453.191 (2023)
1.368.067 (2022)
|259,64260
258,27411
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Hereke Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|Kozmetik Teknolojisi
|TYT
|25+1+0+1+0
25+1
|27
26
|1.458.603 (2023)
1.418.317 (2022)
|259,31090
255,32262
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|Özel Güvenlik ve Koruma
(Kız)
|TYT
|30+1+0+1+0
30+1
|32
31
|1.473.913 (2023)
1.455.065 (2022)
|258,37391
253,20996
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|63
62
|1.485.023 (2023)
1.473.019 (2022)
|257,69171
252,20051
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kandıra Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|100+3+0+3+0
100+3
|106
103
|1.506.228 (2023)
1.419.870 (2022)
|256,39944
255,22770
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|Özel Güvenlik ve Koruma
(Erkek)
|TYT
|40+1+0+0+0
40+1
|41
41
|1.523.015 (2023)
1.421.574 (2022)
|255,39397
255,13178
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Hereke Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|İnşaat Teknolojisi
|TYT
|80+2+0+2+0
80+2
|83
82
|1.527.552 (2023)
1.383.659 (2022)
|255,12131
257,34808
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Hereke Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|Metalurji
|TYT
|35+1+0+1+0
35+1
|36
36
|1.530.490 (2023)
1.289.802 (2022)
|254,94579
263,05645
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|İnşaat Teknolojisi
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|73
72
|1.543.428 (2023)
1.416.836 (2022)
|254,18251
255,41220
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|Pazarlama
|TYT
|50+2+0+2+0
52+2
|54
54
|1.560.833 (2023)
1.571.270 (2022)
|253,15035
246,85416
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|TYT
|100+3+0+3+0
100+3
|106
103
|1.568.278 (2023)
1.512.532 (2022)
|252,71671
250,01121
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|1.568.494 (2023)
1.518.080 (2022)
|252,70512
249,70976
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
|TYT
|40+1+0+1+0
40+1
|42
41
|1.579.540 (2023)
1.476.709 (2022)
|252,05225
251,98945
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|1.603.972 (2023)
1.505.924 (2022)
|250,61339
250,37580
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|İşletme Yönetimi
|TYT
|80+2+0+2+0
80+2
|84
82
|1.604.101 (2023)
1.520.346 (2022)
|250,60632
249,58288
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|Emlak Yönetimi
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|1.627.852 (2023)
1.725.040 (2022)
|249,22008
239,05066
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Değirmendere Ali Özbay Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|Kuyumculuk ve Takı Tasarımı
|TYT
|40+1+0+1+0
40+1
|42
41
|1.638.226 (2023)
1.564.131 (2022)
|248,62349
247,22804
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|İşletme Yönetimi
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|1.648.910 (2023)
1.639.022 (2022)
|248,00082
243,35041
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|Polimer Teknolojisi
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|53
52
|1.650.524 (2023)
1.692.449 (2022)
|247,90540
240,64408
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|1.655.435 (2023)
1.520.321 (2022)
|247,62849
249,58428
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Hereke Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|Tekstil Teknolojisi
|TYT
|30+1+0+1+0
30+1
|32
31
|1.670.610 (2023)
1.609.537 (2022)
|246,75466
244,86050
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
|TYT
|80+2+0+2+0
80+2
|84
82
|1.685.636 (2023)
1.650.172 (2022)
|245,90268
242,77769
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|Turizm ve Seyahat Hizmetleri
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|1.687.290 (2023)
1.655.878 (2022)
|245,80940
242,48838
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|40+1+0+1+0
40+1
|42
41
|1.687.489 (2023)
1.606.008 (2022)
|245,79644
245,04221
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|Yerel Yönetimler
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|69
67
|1.703.935 (2023)
1.793.915 (2022)
|244,86559
235,76726
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
|TYT
|30+1+0+1+0
30+1
|32
31
|1.704.793 (2023)
1.768.324 (2022)
|244,81560
236,97030
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|İnsan Kaynakları Yönetimi
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|1.715.583 (2023)
1.648.343 (2022)
|244,20498
242,87092
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Uzunçiftlik Nuh Çimento Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|Kaynak Teknolojisi
|TYT
|40+1+0+1+0
40+1
|41
41
|1.729.408 (2023)
1.684.688 (2022)
|243,42764
241,03049
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Hereke Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|Boya Teknolojisi
|TYT
|30+1+0+1+0
30+1
|32
31
|1.744.940 (2023)
1.749.910 (2022)
|242,56090
237,86302
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|Dış Ticaret
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|1.746.236 (2023)
1.715.375 (2022)
|242,48613
239,52029
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Gölcük Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|Dış Ticaret
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|1.768.420 (2023)
1.767.130 (2022)
|241,25768
237,02699
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kandıra Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|İşletme Yönetimi
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|1.804.919 (2023)
1.830.481 (2022)
|239,26025
234,07082
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kandıra Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|TYT
|100+3+0+3+0
100+3
|106
103
|1.825.855 (2023)
1.936.695 (2022)
|238,12551
229,31578
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|Özel Güvenlik ve Koruma
(Erkek)(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|40+1+0+0+0
40+1
|41
41
|1.834.712 (2023)
1.816.455 (2022)
|237,63819
234,72299
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|40+1+0+1+0
40+1
|42
41
|1.837.899 (2023)
1.956.887 (2022)
|237,46435
228,44275
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|İşletme Yönetimi
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|55+2+0+2+0
56+2
|59
58
|1.837.966 (2023)
1.954.871 (2022)
|237,46061
228,52941
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|Özel Güvenlik ve Koruma
(Kız)(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|30+1+0+1+0
30+1
|32
31
|1.850.444 (2023)
1.990.095 (2022)
|236,78967
227,02301
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|1.852.494 (2023)
1.942.725 (2022)
|236,68022
229,05349
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kandıra Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|80+2+0+2+0
80+2
|84
82
|1.864.650 (2023)
1.964.535 (2022)
|236,02235
228,11629
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|İşletme Yönetimi
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|1.870.552 (2023)
1.965.801 (2022)
|235,70417
228,06455
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|40+1+0+1+0
40+1
|42
41
|1.882.770 (2023)
1.972.375 (2022)
|235,05045
227,77821
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|Yerel Yönetimler
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|1.908.896 (2023)
2.118.835 (2022)
|233,65932
221,64473
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Hereke Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|Çevre Temizliği ve Denetimi
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|1.923.629 (2023)
1.946.273 (2022)
|232,87741
228,89735
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|1.937.437 (2023)
2.028.319 (2022)
|232,14425
225,41649
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kandıra Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(KKTC Uyruklu)
|TYT
|1+0+0+0+0
2+0
|—
—
|— (2023)
Dolmadı (2022)
|—
Dolmadı
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Karamürsel Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|Deniz Ulaştırma ve İşletme
(KKTC Uyruklu)
|TYT
|1+0+0+0+0
1+0
|—
—
|— (2023)
Dolmadı (2022)
|—
Dolmadı
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Karamürsel Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|Deniz ve Liman İşletmeciliği
(KKTC Uyruklu)
|TYT
|1+0+0+0+0
1+0
|—
1
|— (2023)
1.657.237 (2022)
|—
242,41872
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
(KKTC Uyruklu)
|TYT
|1+0+0+0+0
1+0
|—
—
|— (2023)
Dolmadı (2022)
|—
Dolmadı
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|Podoloji
(KKTC Uyruklu)
|TYT
|1+0+0+0+0
2+0
|—
1
|— (2023)
Dolmadı (2022)
|—
Dolmadı