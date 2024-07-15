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Haberler Yaşam KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2024 | Kocaeli Üniversitesi taban ve tavan puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları!
Giriş Tarihi: 15.07.2024 14:37 Güncelleme Tarihi: 15.07.2024 14:37

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2024 | Kocaeli Üniversitesi taban ve tavan puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları!

Kocaeli Üniversitesi taban puanları YKS tercih işlemleri için araştırmalara başlayan adaylar tarafından sorgulanıyor. Sınav sonuçlarının duyurulmasıyla birlikte Kocaeli Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları mercek altına alınacak. Bu noktada binlerce aday "Kocaeli Üniversitesi taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, Kocaeli Üniversitesi taban ve tavan puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları!

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2024 | Kocaeli Üniversitesi taban ve tavan puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları!

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YKS sonuçları ile birlikte Üniversitesi taban ve tavan puanları da gündemde. Sınav sonuçlarının ardından milyonlarca katılımcı tercih kılavuzu bilgilerine göre yerleştirme işlemlerini gerçekleştirecek. Bu kapsamda Kocaeli Üniversitesi taban ve tavan puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları yakından takip ediliyor. İşte, Kocaeli Üniversitesi taban puanları!

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2024 | Kocaeli Üniversitesi taban ve tavan puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları!

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLER

  • Mühendislik Fakültesi
  • Diş Hekimliği Fakültesi
  • Eğitim Fakültesi
  • Tıp Fakültesi
  • Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
  • Hukuk Fakültesi
  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  • Güzel Sanatlar Fakültesi
  • İletişim Fakültesi
  • Teknoloji Fakültesi
  • Fen-Edebiyat Fakültesi
  • İlahiyat Fakültesi
  • Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
  • Denizcilik Fakültesi
  • Spor Bilimleri Fakültesi
  • Turizm Fakültesi
  • Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
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KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2024 | Kocaeli Üniversitesi taban ve tavan puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları!

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2024

İşte, YÖK tarafından yayınlanan ve YÖKATLAS'ta yer alan Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması;

Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont. Yer. Sıralama Taban
Puanı
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)		 Tıp SAY 260+7+0+0+0
260+7
250+7
250+7		 267
267
257
257		 13.058 (2023)
13.061 (2022)
10.344 (2021)
9.240 (2020)		 509,41790
507,23830
454,24453
511,55923
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)		 Bilgisayar Mühendisliği SAY 90+3+0+0+0
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 31.882 (2023)
38.162 (2022)
46.567 (2021)
50.600 (2020)		 480,93701
471,84838
396,39954
454,50645
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)		 Diş Hekimliği SAY 77+2+0+0+0
75+2
80+2
80+2		 79
77
82
82		 32.418 (2023)
31.511 (2022)
27.043 (2021)
25.500 (2020)		 480,23768
480,32225
422,11921
485,52836
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)		 Yazılım Mühendisliği SAY 60+2+0+0+0
60+2
60+2
 62
62
62
 45.317 (2023)
50.908 (2022)
64.055 (2021)
— (2020)		 464,51888
456,53742
376,74295
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)		 Bilgisayar Mühendisliği
(İÖ)(Ücretli)		 SAY 90+3+0+0+0
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 49.581 (2023)
53.203 (2022)
62.721 (2021)
64.900 (2020)		 459,65018
453,82922
378,13884
438,12639
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)		 Endüstri Mühendisliği SAY 80+2+0+0+0
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 60.587 (2023)
65.945 (2022)
73.864 (2021)
72.900 (2020)		 447,40861
439,61011
366,80035
428,91412
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)		 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği SAY 80+2+0+0+0
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 79.061 (2023)
88.431 (2022)
94.021 (2021)
86.700 (2020)		 428,18615
416,31547
348,19874
413,57997
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)		 Mekatronik Mühendisliği SAY 70+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 80.981 (2023)
87.068 (2022)
89.315 (2021)
81.900 (2020)		 426,30039
417,68571
352,29415
418,80479
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)		 Bilişim Sistemleri Mühendisliği SAY 56+2+0+0+0
56+2
56+2
56+2		 58
58
58
58		 85.277 (2023)
99.739 (2022)
128.046 (2021)
136.000 (2020)		 422,24219
405,77021
321,69132
366,93204
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)		 Makine Mühendisliği SAY 110+3+0+0+0
110+3
110+3
110+3		 113
113
113
113		 90.571 (2023)
104.371 (2022)
111.064 (2021)
98.300 (2020)		 417,23905
401,53514
334,15279
401,31457
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)		 Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Fakülte) SAY 40+1+0+0+0
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 90.656 (2023)
103.697 (2022)
100.181 (2021)
92.800 (2020)		 417,14242
402,11598
343,04228
407,09036
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)		 İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50+2+0+0+0
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 92.646 (2023)
87.010 (2022)
78.873 (2021)
73.000 (2020)		 415,31145
417,74554
361,93830
428,83135
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)		 Kimya Mühendisliği SAY 60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 98.111 (2023)
119.358 (2022)
137.790 (2021)
148.000 (2020)		 410,53728
388,66986
315,20134
357,21332
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)		 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
(İÖ)(Ücretli)		 SAY 80+2+0+0+0
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 102.977 (2023)
126.796 (2022)
140.593 (2021)
122.000 (2020)		 406,28965
382,69174
313,38798
378,39571
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)		 Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte) SAY 50+2+0+0+0
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 110.557 (2023)
137.779 (2022)
129.089 (2021)
112.000 (2020)		 400,08227
374,55980
320,98794
387,28698
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)		 Elektrik Mühendisliği SAY 90+3+0+0+0
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 111.627 (2023)
125.546 (2022)
127.955 (2021)
103.000 (2020)		 399,23974
383,70654
321,75665
396,48117
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)		 Otomotiv Mühendisliği SAY 56+2+0+0+0
56+2
56+2
56+2		 58
58
58
58		 133.286 (2023)
152.884 (2022)
163.727 (2021)
150.000 (2020)		 383,00645
364,09671
299,89440
355,69773
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)		 Elektrik Mühendisliği
(İÖ)(Ücretli)		 SAY 80+2+0+0+0
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 140.329 (2023)
168.878 (2022)
177.426 (2021)
144.000 (2020)		 378,06894
354,11271
292,77888
360,63344
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)		 Mimarlık SAY 100+3+0+0+0
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 144.165 (2023)
146.905 (2022)
133.167 (2021)
111.000 (2020)		 375,56796
368,13726
318,22644
388,02462
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte) SAY 90+3+0+3+0
90+3
90+3
90+3		 95
93
93
93		 144.234 (2023)
142.126 (2022)
132.482 (2021)
130.000 (2020)		 375,52715
371,39162
318,73404
371,85615
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)		 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 80+2+0+0+0
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 163.564 (2023)
201.736 (2022)
225.472 (2021)
201.000 (2020)		 363,56264
336,46133
271,72201
324,61309
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)		 Biyomedikal Mühendisliği SAY 45+2+0+0+0
45+2
45+2
45+2		 47
47
47
47		 172.305 (2023)
183.156 (2022)
186.996 (2021)
166.000 (2020)		 358,56434
346,00669
288,08284
344,75294
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)		 Enerji Sistemleri Mühendisliği SAY 50+2+0+0+0
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 180.001 (2023)
223.548 (2022)
248.580 (2021)
221.000 (2020)		 354,46704
326,33456
263,33372
314,25142
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)		 Bilişim Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.)		 SAY 14+1+0+0+0
14+1
14+1
14+1		 15
15
15
15		 209.455 (2023)
226.452 (2022)
278.609 (2021)
299.000 (2020)		 340,21621
325,05507
253,86909
283,51268
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)		 Ebelik (Fakülte) SAY 80+2+0+2+0
80+2
70+2
70+2		 84
82
72
72		 220.883 (2023)
215.183 (2022)
206.499 (2021)
211.000 (2020)		 335,33144
330,08604
279,40287
319,51533
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)		 Matematik SAY 70+2+0+2+0
70+2
70+2
70+2		 73
72
72
72		 227.601 (2023)
265.059 (2022)
305.534 (2021)
288.000 (2020)		 332,55517
309,75293
246,35232
287,30279
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)		 İnşaat Mühendisliği SAY 80+2+0+0+0
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 236.711 (2023)
258.779 (2022)
262.689 (2021)
230.000 (2020)		 328,96234
312,04068
258,74772
310,12076
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)		 İç Mimarlık SAY 70+2+0+2+0
70+2
70+2
70+2		 74
72
72
72		 240.940 (2023)
244.417 (2022)
228.840 (2021)
197.000 (2020)		 327,33075
317,62211
270,44135
326,25391
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)		 Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 50+2+0+0+0
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 248.980 (2023)
242.756 (2022)
228.125 (2021)
218.000 (2020)		 324,34148
318,29579
270,70315
315,93512
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)		 Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.)		 SAY 11+1+0+0+0
11+1
11+1
11+1		 12
12
12
12		 289.865 (2023)
287.903 (2022)
285.315 (2021)
278.000 (2020)		 310,66214
301,83437
251,91091
290,85016
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)		 Jeofizik Mühendisliği SAY 15+1+0+0+0
15+1
15+1
15+1		 2
3
1
 290.343 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 310,51182
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)		 Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.)		 SAY 14+1+0+0+0
14+1
14+1
14+1		 15
15
15
15		 293.353 (2023)
289.441 (2022)
298.610 (2021)
285.000 (2020)		 309,61081
301,35047
248,21505
288,17758
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)		 Kimya SAY 70+2+0+2+0
70+2
70+2
80+2		 73
72
72
82		 295.831 (2023)
312.102 (2022)
345.728 (2021)
348.000 (2020)		 308,89406
294,23110
236,40966
268,31228
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)		 Harita Mühendisliği SAY 30+1+0+0+0
60+2
60+2
60+2		 18
16
18
62		 297.822 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
278.000 (2020)		 308,30629
Dolmadı
Dolmadı
290,60584
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)		 Çevre Mühendisliği SAY 40+1+0+0+0
40+1
40+1
40+1		 25
27
13
23		 299.319 (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 307,86508
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)		 Fizik SAY 30+1+0+1+0
30+1
30+1
20+1		 31
31
29
21		 338.294 (2023)
390.884 (2022)
Dolmadı (2021)
376.000 (2020)		 297,23208
273,62617
Dolmadı
261,08712
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)		 Biyoloji SAY 50+2+0+2+0
50+2
50+2
50+2		 53
52
52
52		 344.806 (2023)
350.513 (2022)
368.979 (2021)
364.000 (2020)		 295,60452
283,41816
230,28175
264,23371
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)		 Bitki Koruma SAY 30+1+0+1+0
30+1
30+1
 32
31
28
 402.008 (2023)
382.014 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)		 282,64740
275,64392
Dolmadı
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)		 Bahçe Bitkileri SAY 40+1+0+1+0
30+1
30+1
 42
31
6
 545.096 (2023)
500.485 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)		 258,44145
253,10157
Dolmadı
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)		 Bilişim Sistemleri Mühendisliği
(KKTC Uyruklu)		 SAY 1+0+0+0+0
1+0
1+0
2+0


— (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)		 Elektrik Mühendisliği
(KKTC Uyruklu)		 SAY 1+0+0+0+0
1+0
2+0


— (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)
Dolmadı
Dolmadı
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)		 Hukuk EA 280+7+0+0+0
280+7
280+7
290+8		 287
287
287
298		 20.567 (2023)
27.712 (2022)
34.645 (2021)
14.800 (2020)		 419,88043
419,82169
360,92737
424,44765
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)		 Sınıf Öğretmenliği EA 60+2+0+0+0
50+2
50+2
50+2		 62
52
52
52		 90.127 (2023)
106.000 (2022)
91.212 (2021)
85.500 (2020)		 376,30641
376,16047
324,41552
371,19286
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)		 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 109.033 (2023)
123.104 (2022)
103.535 (2021)
67.900 (2020)		 368,21067
369,01013
318,67825
380,12361
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)		 Havacılık Yönetimi (Fakülte) EA 70+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 218.419 (2023)
244.039 (2022)
222.775 (2021)
164.000 (2020)		 334,82540
331,35726
279,65129
337,36208
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)		 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Fakülte) EA 70+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 233.329 (2023)
227.523 (2022)
174.751 (2021)
161.000 (2020)		 331,41998
335,39040
292,54708
338,75454
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)		 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 80+2+0+2+0
80+2

 84
82

 330.825 (2023)
331.673 (2022)
— (2021)
— (2020)		 312,59214
312,98352
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)		 İşletme EA 90+3+0+3+0
90+3

 94
93

 335.401 (2023)
376.380 (2022)
— (2021)
— (2020)		 311,81960
305,25603
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Denizcilik Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)		 Denizcilik İşletmeleri Yönetimi EA 50+2+0+0+0
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 340.997 (2023)
348.640 (2022)
389.690 (2021)
307.000 (2020)		 310,86379
309,95874
248,71152
296,27654
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)		 Uluslararası İlişkiler EA 90+3+0+3+0
90+3

 93
93

 351.499 (2023)
366.287 (2022)
— (2021)
— (2020)		 309,16951
306,93352
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)		 Antrenörlük Eğitimi EA 50+2+0+2+0
50+2
50+2
50+2		 54
52
52
52		 356.795 (2023)
353.387 (2022)
365.057 (2021)
288.000 (2020)		 308,32862
309,13326
252,45190
300,81486
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)		 Sosyal Hizmet (Fakülte) EA 70+2+0+2+0
70+2
70+2
70+2		 74
72
72
72		 379.913 (2023)
335.204 (2022)
310.343 (2021)
238.000 (2020)		 304,75966
312,34113
261,48727
313,73375
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)		 İktisat EA 80+2+0+2+0
80+2

 82
82

 390.979 (2023)
410.098 (2022)
— (2021)
— (2020)		 303,12013
299,98026
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)		 Antrenörlük Eğitimi
(İÖ)(Ücretli)		 EA 40+1+0+1+0
40+1
40+1
40+1		 42
41
41
41		 500.517 (2023)
479.988 (2022)
519.768 (2021)
398.000 (2020)		 288,40133
290,09306
231,60656
277,96740
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)		 İşletme
(İÖ)(Ücretli)		 EA 80+2+0+2+0
80+2

 84
82

 539.802 (2023)
565.584 (2022)
— (2021)
— (2020)		 283,69972
279,61775
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)		 Uluslararası İlişkiler
(İÖ)(Ücretli)		 EA 90+3+0+3+0
90+3

 95
93

 540.678 (2023)
532.940 (2022)
— (2021)
— (2020)		 283,59937
283,44546
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)		 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 80+2+0+2+0
80+2

 84
82

 542.642 (2023)
537.813 (2022)
— (2021)
— (2020)		 283,37345
282,86355
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)		 Spor Yöneticiliği (Fakülte) EA 50+2+0+2+0
50+2
50+2
50+2		 53
52
52
52		 544.983 (2023)
518.256 (2022)
502.121 (2021)
410.000 (2020)		 283,09870
285,23320
233,94393
275,84937
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)		 İktisat
(İÖ)(Ücretli)		 EA 80+2+0+2+0
80+2

 84
82

 609.376 (2023)
659.745 (2022)
— (2021)
— (2020)		 275,93019
269,53046
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)		 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İÖ)(Ücretli)		 EA 70+2+0+2+0
70+2

 74
72

 612.739 (2023)
657.204 (2022)
— (2021)
— (2020)		 275,57387
269,77902
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)		 Turizm İşletmeciliği (Fakülte) EA 40+1+0+1+0
40+1
40+1
40+1		 41
41
14
41		 671.240 (2023)
671.295 (2022)
Dolmadı (2021)
763.000 (2020)		 269,50590
268,38200
Dolmadı
229,83118
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)		 Spor Yöneticiliği (Fakülte)
(İÖ)(Ücretli)		 EA 40+1+0+1+0
40+1
40+1
40+1		 41
41
34
41		 673.601 (2023)
682.308 (2022)
Dolmadı (2021)
501.000 (2020)		 269,26808
267,30591
Dolmadı
261,21941
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)		 Arkeoloji EA 40+1+0+1+0
40+1
40+1
40+1		 42
41
18
41		 680.141 (2023)
699.357 (2022)
Dolmadı (2021)
723.000 (2020)		 268,62511
265,67373
Dolmadı
233,87256
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)		 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
(İÖ)(Ücretli)		 EA 80+2+0+2+0
80+2

 84
82

 707.987 (2023)
744.845 (2022)
— (2021)
— (2020)		 265,91444
261,39569
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)		 Rekreasyon EA 50+2+0+2+0
50+2
50+2
50+2		 54
52
37
52		 709.513 (2023)
664.076 (2022)
Dolmadı (2021)
575.000 (2020)		 265,76791
269,10256
Dolmadı
251,05655
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)		 Felsefe EA 50+2+0+2+0
50+2
50+2
50+2		 54
52
28
52		 710.919 (2023)
725.736 (2022)
Dolmadı (2021)
614.000 (2020)		 265,63818
263,16964
Dolmadı
246,17076
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)		 Rekreasyon
(İÖ)(Ücretli)		 EA 40+1+0+1+0
40+1
40+1
40+1		 41
41
1
41		 802.925 (2023)
799.512 (2022)
Dolmadı (2021)
674.000 (2020)		 257,14141
256,53424
Dolmadı
239,19207
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)		 Sosyal Hizmet (Fakülte)
(KKTC Uyruklu)		 EA 2+0+0+0+0
1+0
1+0
2+0		 2
1

 1.235.814 (2023)
1.050.753 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 223,51029
236,73588
Dolmadı
Dolmadı
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)		 İngilizce Öğretmenliği DİL 70+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 16.996 (2023)
15.176 (2022)
12.962 (2021)
10.700 (2020)		 429,60145
426,97886
398,43885
420,19000
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce)		 DİL 80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2		 84
82
82
82		 22.910 (2023)
22.103 (2022)
20.789 (2021)
17.700 (2020)		 413,44172
405,03240
371,13595
392,55313
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)		 Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 62+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2		 64
62
62
62		 18.210 (2023)
21.021 (2022)
20.547 (2021)
18.900 (2020)		 403,86913
401,94526
356,02764
388,51505
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)		 Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50+2+0+0+0
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 29.592 (2023)
35.381 (2022)
18.721 (2021)
18.200 (2020)		 391,42663
387,83058
358,57117
389,69119
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) SÖZ 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2		 64
62
62
62		 67.777 (2023)
66.970 (2022)
70.198 (2021)
58.700 (2020)		 366,89661
367,89447
317,77582
353,25309
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)		 Görsel İletişim Tasarımı SÖZ 80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2		 84
82
82
82		 115.812 (2023)
129.485 (2022)
142.322 (2021)
135.000 (2020)		 348,08855
344,02127
291,05669
321,12850
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)		 Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 70+2+0+2+0
70+2
70+2
70+2		 74
72
72
72		 126.586 (2023)
131.556 (2022)
141.738 (2021)
114.000 (2020)		 344,73167
343,41556
291,22038
328,30104
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)		 Tarih SÖZ 70+2+0+2+0
70+2
70+2
70+2		 74
72
72
72		 162.707 (2023)
193.171 (2022)
296.740 (2021)
156.000 (2020)		 334,69162
327,74064
258,14163
314,70674
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)		 Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2		 84
82
82
82		 172.312 (2023)
155.640 (2022)
158.783 (2021)
118.000 (2020)		 332,32977
336,70903
286,50257
326,55069
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2		 84
82
82
82		 181.429 (2023)
172.082 (2022)
170.408 (2021)
131.000 (2020)		 330,13908
332,57758
283,52460
322,34400
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)		 İlahiyat SÖZ 108+3+0+3+0
108+3
108+3
110+3		 114
111
111
113		 191.976 (2023)
139.059 (2022)
99.313 (2021)
62.500 (2020)		 327,72983
341,26464
305,20676
351,02407
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)		 Reklamcılık SÖZ 80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2		 83
82
82
82		 225.613 (2023)
220.701 (2022)
234.486 (2021)
171.000 (2020)		 320,68929
321,97467
269,37601
310,65035
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)		 Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)(Ücretli)		 SÖZ 60+2+0+2+0
60+2
60+2
70+2		 64
62
62
72		 265.350 (2023)
271.790 (2022)
356.444 (2021)
210.000 (2020)		 313,25839
312,64702
248,94945
301,01745
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)		 İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 12+0+0+1+0
12+0
12+0
 13
12
12
 278.663 (2023)
274.627 (2022)
416.944 (2021)
— (2020)		 310,94595
312,17265
240,64544
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)		 Gazetecilik SÖZ 80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2		 84
82
82
82		 279.749 (2023)
263.102 (2022)
285.002 (2021)
208.000 (2020)		 310,76085
314,15171
260,09876
301,59687
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)		 Gazetecilik
(İÖ)(Ücretli)		 SÖZ 80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2		 83
82
82
82		 397.462 (2023)
408.973 (2022)
433.735 (2021)
312.000 (2020)		 293,35072
292,54594
238,47919
280,50325
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2024 | Kocaeli Üniversitesi taban ve tavan puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları!
Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont. Yer. Sıralama Taban
Puanı
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 70+2+0+2+0
70+2		 73
72		 349.087 (2023)
368.495 (2022)		 362,64994
354,73609
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 Anestezi TYT 65+2+0+2+0
65+2		 69
67		 369.270 (2023)
380.248 (2022)		 359,04189
352,58582
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 65+2+0+2+0
65+2		 69
67		 411.744 (2023)
394.156 (2022)		 351,99439
350,13006
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 483.275 (2023)
511.246 (2022)		 341,58751
332,06073
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 515.455 (2023)
503.180 (2022)		 337,33971
333,17471
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 140+4+0+4+0
140+4		 148
144		 550.493 (2023)
575.795 (2022)		 332,98226
323,66218
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 564.953 (2023)
563.284 (2022)		 331,24052
325,21512
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Adalet Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 Adalet TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 567.164 (2023)
569.775 (2022)		 330,98022
324,40733
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 65+2+0+2+0
65+2		 69
67		 575.835 (2023)
665.946 (2022)		 329,94940
313,37757
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 Otomotiv Teknolojisi TYT 50+2+0+2+0
50+2		 53
52		 579.104 (2023)
578.570 (2022)		 329,56637
323,31235
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 695.949 (2023)
696.357 (2022)		 316,95868
310,12960
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Hereke Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 Mekatronik TYT 60+2+0+2+0
60+2		 62
62		 700.125 (2023)
674.562 (2022)		 316,54820
312,43336
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Karamürsel Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 Gemi Makineleri İşletmeciliği TYT 70+2+0+2+0
70+2		 72
72		 733.723 (2023)
672.659 (2022)		 313,29898
312,64093
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 738.011 (2023)
862.639 (2022)		 312,89141
294,43073
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 Makine TYT 65+2+0+2+0
65+2		 68
67		 757.051 (2023)
738.587 (2022)		 311,08018
305,88670
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 Elektrik TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 766.449 (2023)
749.570 (2022)		 310,20471
304,83222
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Karamürsel Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 Deniz Ulaştırma ve İşletme TYT 80+2+0+2+0
80+2		 83
82		 771.430 (2023)
743.842 (2022)		 309,74061
305,37791
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 Podoloji TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 773.536 (2023)
705.783 (2022)		 309,54300
309,16858
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
İzmit Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT 65+2+0+2+0
65+2		 67
67		 800.773 (2023)
745.669 (2022)		 307,07932
305,20425
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Karamürsel Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 Gemi İnşaatı TYT 65+2+0+2+0
65+2		 67
67		 801.344 (2023)
781.913 (2022)		 307,03002
301,74541
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 İş ve Uğraşı Terapisi TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 839.250 (2023)
820.055 (2022)		 303,69022
298,22306
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 862.449 (2023)
862.697 (2022)		 301,68862
294,42596
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Karamürsel Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 Mekatronik TYT 60+2+0+2+0
60+2		 62
62		 898.096 (2023)
855.772 (2022)		 298,70309
295,01963
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 60+2+0+2+0
60+2		 62
62		 929.391 (2023)
930.646 (2022)		 296,16115
288,70018
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
İzmit Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 949.694 (2023)
867.811 (2022)		 294,52775
293,98985
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
İzmit Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 961.198 (2023)
943.794 (2022)		 293,61867
287,62519
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Hereke Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 Mekatronik
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 40+1+0+1+0
40+1		 41
41		 979.875 (2023)
903.722 (2022)		 292,15118
290,93541
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 Kimya Teknolojisi TYT 75+2+0+2+0
75+2		 77
77		 993.267 (2023)
921.729 (2022)		 291,13769
289,43674
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 Elektrik
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 40+1+0+1+0
40+1		 42
41		 1.008.995 (2023)
943.878 (2022)		 289,93835
287,61856
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 Elektronik Teknolojisi TYT 55+2+0+2+0
55+2		 57
57		 1.030.937 (2023)
962.049 (2022)		 288,26486
286,15774
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Hereke Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 Makine TYT 60+2+0+2+0
60+2		 62
62		 1.033.500 (2023)
929.941 (2022)		 288,06969
288,75621
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 Lojistik TYT 80+2+0+2+0
80+2		 84
82		 1.072.732 (2023)
1.031.503 (2022)		 285,15946
280,79676
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Gölcük Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 Otomotiv Teknolojisi TYT 120+3+0+3+0
120+3		 123
123		 1.090.371 (2023)
993.697 (2022)		 283,87968
283,68617
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri TYT 35+1+0+1+0
35+1		 36
36		 1.097.878 (2023)
1.012.425 (2022)		 283,33718
282,23280
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 Turist Rehberliği TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 1.099.136 (2023)
1.104.366 (2022)		 283,24484
275,45779
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Uzunçiftlik Nuh Çimento Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 Makine TYT 40+1+0+1+0
40+1		 42
41		 1.148.085 (2023)
1.080.671 (2022)		 279,74403
277,16473
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 İnşaat Teknolojisi TYT 70+2+0+2+0
70+2		 72
72		 1.151.277 (2023)
1.052.723 (2022)		 279,52200
279,20845
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Uzunçiftlik Nuh Çimento Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi TYT 30+1+0+1+0
30+1		 32
31		 1.154.583 (2023)
1.193.242 (2022)		 279,28931
269,33149
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 40+1+0+1+0
40+1		 42
41		 1.168.407 (2023)
1.117.777 (2022)		 278,32120
274,50195
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Karamürsel Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 Deniz ve Liman İşletmeciliği TYT 60+2+0+2+0
60+2		 63
62		 1.168.738 (2023)
1.112.070 (2022)		 278,29713
274,90192
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
İzmit Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 Gıda Teknolojisi TYT 55+2+0+2+0
55+2		 59
57		 1.169.810 (2023)
1.029.018 (2022)		 278,22080
280,98525
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 Fotoğrafçılık ve Kameramanlık TYT 40+1+0+1+0
40+1		 42
41		 1.188.258 (2023)
1.096.422 (2022)		 276,94112
276,03679
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
İzmit Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 İş Sağlığı ve Güvenliği
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 1.209.690 (2023)
1.136.745 (2022)		 275,43348
273,18134
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kartepe Atçılık Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 Atçılık ve Antrenörlüğü TYT 30+1+0+1+0
30+1		 32
31		 1.214.284 (2023)
1.074.362 (2022)		 275,12319
277,62244
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT 50+2+0+2+0
50+2		 52
52		 1.222.942 (2023)
1.139.558 (2022)		 274,53664
272,98381
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 Makine Resim ve Konstrüksiyonu TYT 45+2+0+2+0
45+2		 49
47		 1.228.794 (2023)
1.160.211 (2022)		 274,13859
271,56254
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 60+2+0+2+0
60+2		 63
62		 1.230.137 (2023)
1.212.546 (2022)		 274,04490
268,05113
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Hereke Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 Elektronik Teknolojisi TYT 50+2+0+2+0
50+2		 52
52		 1.236.064 (2023)
1.143.713 (2022)		 273,64349
272,70229
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Gölcük Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 Makine TYT 75+2+0+2+0
75+2		 77
77		 1.245.015 (2023)
1.156.022 (2022)		 273,04372
271,84915
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
İzmit Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler TYT 40+1+0+1+0
40+1		 42
41		 1.247.163 (2023)
1.141.163 (2022)		 272,90118
272,87915
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 İnsan Kaynakları Yönetimi TYT 80+2+0+2+0
80+2		 84
82		 1.252.489 (2023)
1.159.620 (2022)		 272,54461
271,60209
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Hereke Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 Makine
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 1.264.558 (2023)
1.187.276 (2022)		 271,73716
269,72773
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Değirmendere Ali Özbay Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 Seramik ve Cam Tasarımı TYT 30+1+0+1+0
30+1		 32
31		 1.277.470 (2023)
1.239.638 (2022)		 270,88080
266,27637
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Karamürsel Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 Elektronik Teknolojisi TYT 45+2+0+2+0
45+2		 47
47		 1.292.363 (2023)
1.243.416 (2022)		 269,88858
266,03199
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Gölcük Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 Dış Ticaret TYT 75+2+0+2+0
75+2		 79
77		 1.308.211 (2023)
1.276.589 (2022)		 268,84947
263,89198
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Uzunçiftlik Nuh Çimento Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 Makine Resim ve Konstrüksiyonu TYT 40+1+0+1+0
40+1		 42
41		 1.344.308 (2023)
1.295.379 (2022)		 266,52413
262,70540
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 Kimya Teknolojisi
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 1.357.415 (2023)
1.307.836 (2022)		 265,67126
261,93049
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 Endüstriyel Kalıpçılık TYT 35+1+0+1+0
35+1		 36
36		 1.372.343 (2023)
1.287.858 (2022)		 264,70901
263,18053
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 90+3+0+3+0
90+3		 96
93		 1.400.836 (2023)
1.397.292 (2022)		 262,90322
256,54570
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Gölcük Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 Otomotiv Teknolojisi
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 120+3+0+3+0
120+3		 126
123		 1.403.497 (2023)
1.346.518 (2022)		 262,72884
259,57009
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 1.426.148 (2023)
1.487.893 (2022)		 261,31260
251,36453
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
İzmit Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 Çevre Koruma ve Kontrol TYT 40+1+0+1+0
41+2		 42
43		 1.428.837 (2023)
1.164.052 (2022)		 261,14743
271,29860
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 105+3+0+3+0
103+3		 111
106		 1.432.890 (2023)
1.321.772 (2022)		 260,88872
261,07972
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 Dış Ticaret TYT 100+3+0+3+0
100+3		 106
103		 1.441.294 (2023)
1.358.507 (2022)		 260,37047
258,84435
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 İşletme Yönetimi
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 90+3+0+3+0
90+3		 96
93		 1.449.892 (2023)
1.505.879 (2022)		 259,84610
250,37755
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 İşletme Yönetimi TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 1.453.191 (2023)
1.368.067 (2022)		 259,64260
258,27411
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Hereke Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 Kozmetik Teknolojisi TYT 25+1+0+1+0
25+1		 27
26		 1.458.603 (2023)
1.418.317 (2022)		 259,31090
255,32262
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 Özel Güvenlik ve Koruma
(Kız)		 TYT 30+1+0+1+0
30+1		 32
31		 1.473.913 (2023)
1.455.065 (2022)		 258,37391
253,20996
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi TYT 60+2+0+2+0
60+2		 63
62		 1.485.023 (2023)
1.473.019 (2022)		 257,69171
252,20051
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kandıra Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 Bankacılık ve Sigortacılık TYT 100+3+0+3+0
100+3		 106
103		 1.506.228 (2023)
1.419.870 (2022)		 256,39944
255,22770
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 Özel Güvenlik ve Koruma
(Erkek)		 TYT 40+1+0+0+0
40+1		 41
41		 1.523.015 (2023)
1.421.574 (2022)		 255,39397
255,13178
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Hereke Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 İnşaat Teknolojisi TYT 80+2+0+2+0
80+2		 83
82		 1.527.552 (2023)
1.383.659 (2022)		 255,12131
257,34808
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Hereke Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 Metalurji TYT 35+1+0+1+0
35+1		 36
36		 1.530.490 (2023)
1.289.802 (2022)		 254,94579
263,05645
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 İnşaat Teknolojisi
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 70+2+0+2+0
70+2		 73
72		 1.543.428 (2023)
1.416.836 (2022)		 254,18251
255,41220
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 Pazarlama TYT 50+2+0+2+0
52+2		 54
54		 1.560.833 (2023)
1.571.270 (2022)		 253,15035
246,85416
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 100+3+0+3+0
100+3		 106
103		 1.568.278 (2023)
1.512.532 (2022)		 252,71671
250,01121
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 1.568.494 (2023)
1.518.080 (2022)		 252,70512
249,70976
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi TYT 40+1+0+1+0
40+1		 42
41		 1.579.540 (2023)
1.476.709 (2022)		 252,05225
251,98945
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 1.603.972 (2023)
1.505.924 (2022)		 250,61339
250,37580
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 İşletme Yönetimi TYT 80+2+0+2+0
80+2		 84
82		 1.604.101 (2023)
1.520.346 (2022)		 250,60632
249,58288
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 Emlak Yönetimi TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 1.627.852 (2023)
1.725.040 (2022)		 249,22008
239,05066
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Değirmendere Ali Özbay Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 Kuyumculuk ve Takı Tasarımı TYT 40+1+0+1+0
40+1		 42
41		 1.638.226 (2023)
1.564.131 (2022)		 248,62349
247,22804
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 İşletme Yönetimi TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 1.648.910 (2023)
1.639.022 (2022)		 248,00082
243,35041
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 Polimer Teknolojisi TYT 50+2+0+2+0
50+2		 53
52		 1.650.524 (2023)
1.692.449 (2022)		 247,90540
240,64408
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 1.655.435 (2023)
1.520.321 (2022)		 247,62849
249,58428
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Hereke Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 Tekstil Teknolojisi TYT 30+1+0+1+0
30+1		 32
31		 1.670.610 (2023)
1.609.537 (2022)		 246,75466
244,86050
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 80+2+0+2+0
80+2		 84
82		 1.685.636 (2023)
1.650.172 (2022)		 245,90268
242,77769
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 1.687.290 (2023)
1.655.878 (2022)		 245,80940
242,48838
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 Turizm ve Otel İşletmeciliği
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 40+1+0+1+0
40+1		 42
41		 1.687.489 (2023)
1.606.008 (2022)		 245,79644
245,04221
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 Yerel Yönetimler TYT 65+2+0+2+0
65+2		 69
67		 1.703.935 (2023)
1.793.915 (2022)		 244,86559
235,76726
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası TYT 30+1+0+1+0
30+1		 32
31		 1.704.793 (2023)
1.768.324 (2022)		 244,81560
236,97030
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 İnsan Kaynakları Yönetimi
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 1.715.583 (2023)
1.648.343 (2022)		 244,20498
242,87092
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Uzunçiftlik Nuh Çimento Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 Kaynak Teknolojisi TYT 40+1+0+1+0
40+1		 41
41		 1.729.408 (2023)
1.684.688 (2022)		 243,42764
241,03049
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Hereke Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 Boya Teknolojisi TYT 30+1+0+1+0
30+1		 32
31		 1.744.940 (2023)
1.749.910 (2022)		 242,56090
237,86302
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 Dış Ticaret
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 1.746.236 (2023)
1.715.375 (2022)		 242,48613
239,52029
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Gölcük Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 Dış Ticaret
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 1.768.420 (2023)
1.767.130 (2022)		 241,25768
237,02699
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kandıra Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 İşletme Yönetimi TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 1.804.919 (2023)
1.830.481 (2022)		 239,26025
234,07082
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kandıra Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 100+3+0+3+0
100+3		 106
103		 1.825.855 (2023)
1.936.695 (2022)		 238,12551
229,31578
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 Özel Güvenlik ve Koruma
(Erkek)(İÖ)(Ücretli)		 TYT 40+1+0+0+0
40+1		 41
41		 1.834.712 (2023)
1.816.455 (2022)		 237,63819
234,72299
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 40+1+0+1+0
40+1		 42
41		 1.837.899 (2023)
1.956.887 (2022)		 237,46435
228,44275
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 İşletme Yönetimi
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 55+2+0+2+0
56+2		 59
58		 1.837.966 (2023)
1.954.871 (2022)		 237,46061
228,52941
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 Özel Güvenlik ve Koruma
(Kız)(İÖ)(Ücretli)		 TYT 30+1+0+1+0
30+1		 32
31		 1.850.444 (2023)
1.990.095 (2022)		 236,78967
227,02301
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 1.852.494 (2023)
1.942.725 (2022)		 236,68022
229,05349
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kandıra Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 80+2+0+2+0
80+2		 84
82		 1.864.650 (2023)
1.964.535 (2022)		 236,02235
228,11629
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 İşletme Yönetimi
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 1.870.552 (2023)
1.965.801 (2022)		 235,70417
228,06455
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 40+1+0+1+0
40+1		 42
41		 1.882.770 (2023)
1.972.375 (2022)		 235,05045
227,77821
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 Yerel Yönetimler
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 1.908.896 (2023)
2.118.835 (2022)		 233,65932
221,64473
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Hereke Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 Çevre Temizliği ve Denetimi TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 1.923.629 (2023)
1.946.273 (2022)		 232,87741
228,89735
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 1.937.437 (2023)
2.028.319 (2022)		 232,14425
225,41649
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kandıra Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 Bankacılık ve Sigortacılık
(KKTC Uyruklu)		 TYT 1+0+0+0+0
2+0
— (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Karamürsel Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 Deniz Ulaştırma ve İşletme
(KKTC Uyruklu)		 TYT 1+0+0+0+0
1+0
— (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Karamürsel Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 Deniz ve Liman İşletmeciliği
(KKTC Uyruklu)		 TYT 1+0+0+0+0
1+0
1		 — (2023)
1.657.237 (2022)
242,41872
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
(KKTC Uyruklu)		 TYT 1+0+0+0+0
1+0
— (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 Podoloji
(KKTC Uyruklu)		 TYT 1+0+0+0+0
2+0
1		 — (2023)
Dolmadı (2022)
Dolmadı
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2024 | Kocaeli Üniversitesi taban ve tavan puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları!
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