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Haberler Yaşam Kocaeli ve Yalova’da yarın okullar tatil mi? 13 Ocak Perşembe Yalova ve Kocaeli’nde okullar tatil mi edildi?
Giriş Tarihi: 12.01.2022 15:24 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022 15:24

Kocaeli ve Yalova’da yarın okullar tatil mi? 13 Ocak Perşembe Yalova ve Kocaeli’nde okullar tatil mi edildi?

Dün akşam saatleri ile birlikte, Marmara Bölgesinde fırtına, sağanak ve kar yağışı etkisini yoğun bir şekilde gösteriyor. Meteoroloji günlerdir İstanbul başta olmak üzere pek çok ilimizde görülecek sağanak ve kar yağışları ile ilgili uyarılarda bulunuyor. Bu noktada, Kocaeli ve Yalova'da yarın okullar tatil mi? 13 Ocak Perşembe Yalova ve Kocaeli'nde okullar tatil mi edildi, valilikten açıklama var mı soruları bölgede yaşayan öğrenciler ve aileleri tarafından merak ediliyor. Peki, Kocaeli ve Yalova'da yarın okullar tatil mi? 13 Ocak Perşembe Yalova ve Kocaeli'nde okullar tatil mi edildi, valilikten açıklama var mı?

Kocaeli ve Yalova’da yarın okullar tatil mi? 13 Ocak Perşembe Yalova ve Kocaeli’nde okullar tatil mi edildi?

Kocaeli ve Yalova'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı yarın okullar tatil olacak mı sorusunu da beraberinde getirdi. Şiddetli sağanak ve kar yağışı, hafta boyunca pek çok ilimizde etkisini gösterecek. Kocaeli'nde sıcaklık 0 dereceye kadar gelirken, soğuk etkisini bir hayli hissettiriyor. Peki, 13 Ocak Perşembe Yalova ve Kocaeli'nde okullar tatil mi edildi, valilikten açıklama var mı? İşte detaylar;

Kocaeli ve Yalova’da yarın okullar tatil mi? 13 Ocak Perşembe Yalova ve Kocaeli’nde okullar tatil mi edildi?

13 OCAK PERŞEMBE YALOVA VE KOCAELİ'NDE OKULLAR TATİL Mİ?

Yalova ve Kocaeli valiliklerinden kar tatili ile ilgili henüz bir haber gelmedi. Kar tatili ile ilgili yeni bir gelişme yaşandığında haberimizde olacak.

Peki, Yalova ve Kocaeli'nde kar yağışı ne zaman bitecek?

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Kocaeli ve Yalova’da yarın okullar tatil mi? 13 Ocak Perşembe Yalova ve Kocaeli’nde okullar tatil mi edildi?

BURSA °C, 7°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

EDİRNE °C, -1°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

Kocaeli ve Yalova’da yarın okullar tatil mi? 13 Ocak Perşembe Yalova ve Kocaeli’nde okullar tatil mi edildi?

İSTANBUL °C, 4°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

KOCAELİ °C, 8°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

Kocaeli ve Yalova’da yarın okullar tatil mi? 13 Ocak Perşembe Yalova ve Kocaeli’nde okullar tatil mi edildi?
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