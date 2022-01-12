Kocaeli ve Yalova’da yarın okullar tatil mi? 13 Ocak Perşembe Yalova ve Kocaeli’nde okullar tatil mi edildi?

Dün akşam saatleri ile birlikte, Marmara Bölgesinde fırtına, sağanak ve kar yağışı etkisini yoğun bir şekilde gösteriyor. Meteoroloji günlerdir İstanbul başta olmak üzere pek çok ilimizde görülecek sağanak ve kar yağışları ile ilgili uyarılarda bulunuyor. Bu noktada, Kocaeli ve Yalova'da yarın okullar tatil mi? 13 Ocak Perşembe Yalova ve Kocaeli'nde okullar tatil mi edildi, valilikten açıklama var mı soruları bölgede yaşayan öğrenciler ve aileleri tarafından merak ediliyor. Peki, Kocaeli ve Yalova'da yarın okullar tatil mi? 13 Ocak Perşembe Yalova ve Kocaeli'nde okullar tatil mi edildi, valilikten açıklama var mı?