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Kocaeli'de dehşet: Denizde yüzerken neye uğradığını şaşırdı! "Küfür etti, jet-skisine bindi, gitti"
Giriş Tarihi: 27.07.2024 11:39
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024
11:42
Kocaeli'de dehşet: Denizde yüzerken neye uğradığını şaşırdı! "Küfür etti, jet-skisine bindi, gitti"
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde denizde yüzerken jet skinin çarpması sonucu yaralanan Semra Engin ölümden döndü. Kanlar içinde yüzerek kıyıya çıkan Engin, jet ski sürücüsünün ve yanındaki şahsın olayın ardından kaçtığını söyleyerek, "Sol elini kaldırarak, 'Kime şikayet edersen et' dedi. Küfrünü etti, jet skisine bindi ve beni orada bırakıp gitti" dedi.