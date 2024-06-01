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Kocan Kadar Konuş Diriliş oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV'de! Kocan Kadar Konuş Diriliş nerede çekildi?
Giriş Tarihi: 01.06.2024 17:03
Güncelleme Tarihi: 01.06.2024
17:03
Kocan Kadar Konuş Diriliş oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV'de! Kocan Kadar Konuş Diriliş nerede çekildi?
Komedi türündeki yerli yapım bu akşam televizyon ekranlarında takip ediliyor. Kocan Kadar Konuş Diriliş oyuncuları ve konusu ile gündemde. 2015 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Kıvanç Baruönü oturuyor. Serinin 2. filminde evlilik telaşı var. Peki; Kocan Kadar Konuş Diriliş nerede çekildi, hangi ilde ve ilçede? İşte, filme dair merak edilenler...