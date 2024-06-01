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Haberler Yaşam Kocan Kadar Konuş Diriliş oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV'de! Kocan Kadar Konuş Diriliş nerede çekildi?
Giriş Tarihi: 01.06.2024 17:03 Güncelleme Tarihi: 01.06.2024 17:03

Kocan Kadar Konuş Diriliş oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV'de! Kocan Kadar Konuş Diriliş nerede çekildi?

Komedi türündeki yerli yapım bu akşam televizyon ekranlarında takip ediliyor. Kocan Kadar Konuş Diriliş oyuncuları ve konusu ile gündemde. 2015 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Kıvanç Baruönü oturuyor. Serinin 2. filminde evlilik telaşı var. Peki; Kocan Kadar Konuş Diriliş nerede çekildi, hangi ilde ve ilçede? İşte, filme dair merak edilenler...

Kocan Kadar Konuş Diriliş oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Kocan Kadar Konuş Diriliş nerede çekildi?

Ezgi Mola ve Murat Yıldırım'ın başrollerinde yer aldığı Kocan Kadar Konuş Diriliş oyuncuları ve konusu ile gündemde. Birçok popüler ve usta ismi ağırlayan yapım bu akşam sinemaseverler tarafından takip ediliyor. Peki, Kocan Kadar Konuş Diriliş nerede çekildi? İşte, detaylar...

Kocan Kadar Konuş Diriliş oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Kocan Kadar Konuş Diriliş nerede çekildi?

KOCAN KADAR KONUŞ DİRİLİŞ KONUSU

Kocan Kadar Konuş'un bu devam filminde, geleneksel Türk kızı kalıplarına ve nesiller boyu devam eden "ne derler korkusuna" meydan okuyan Efsun, hayatının aşkı Sinan'a evlenme teklif eder ve düğün süreci başlar.

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Kocan Kadar Konuş Diriliş oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Kocan Kadar Konuş Diriliş nerede çekildi?

Ancak, her genç kızın kabusu, Efsun ve Sinan'ın hikayesine de gölge eder: Aileler.

Kocan Kadar Konuş Diriliş oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Kocan Kadar Konuş Diriliş nerede çekildi?

KOCAN KADAR KONUŞ DİRİLİŞ OYUNCULARI

Ezgi Mola
Murat Yıldırım
Hümeyra
Nevra Serezli
Gülenay Kalkan
Eda Ece
Begüm Öner
Gül Arıcı
Muhammet Uzuner
İsmail İncekara
Nilgün Kasapbaşoğlu
Meltem Özsavaş
Hakan Salınmış
Enis Arıkan
Bora Akkaş
Güven Murat Akpınar
Güçlü Yalçıner
Mehmet Baran Erdoğan
Tolga Çıklaçiftçi
Romina Özipekçi
Gözde Seda Altuner
Burak Topaloğlu
Emine Gülsüm Göznümer
Ayten Mısırlıoğlu

Kocan Kadar Konuş Diriliş oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Kocan Kadar Konuş Diriliş nerede çekildi?

KOCAN KADAR KONUŞ DİRİLİŞ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kocan Kadar Konuş: Diriliş filmi çekimleri Bolu'nun Göynük ilçesi ve Sakarya'nın Taraklı ilçesinde gerçekleşmiştir.

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