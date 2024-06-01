Kocan Kadar Konuş Diriliş oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Kocan Kadar Konuş Diriliş nerede çekildi?

Ezgi Mola ve Murat Yıldırım'ın başrollerinde yer aldığı Kocan Kadar Konuş Diriliş oyuncuları ve konusu ile gündemde. Birçok popüler ve usta ismi ağırlayan yapım bu akşam sinemaseverler tarafından takip ediliyor. Peki, Kocan Kadar Konuş Diriliş nerede çekildi? İşte, detaylar...