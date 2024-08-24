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Giriş Tarihi: 24.08.2024 15:23 Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 15:27

Kocan Kadar Konuş oyuncuları ve konusu: Kocan Kadar Konuş filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Ezgi Mola ve Murat Yıldırım'ın başrollerini paylaştığı serinin ilk filmi bu akşam televizyon ekranlarında takip ediliyor. Kocan Kadar Konuş oyuncuları, konusu ve çekim yerleri ile gündemde. 2015 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Kıvanç Baruönü oturuyor. Efsun ve Sinan'ın yıllar sonra karşılaşmasını konu edinen yapım için ekran başında yerler alındı. İşte, filme dair detaylar...

Kocan Kadar Konuş oyuncuları ve konusu: Kocan Kadar Konuş filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Kocan Kadar Konuş oyuncuları ve konusu ile gündemde. Komedi ve romantik film türünde ön plana çıkan yapım izleyenlerden tam not alıyor. Diriliş filmiyle devam edecek hikayenin başında odaklanılan ilk film yayında. Peki; film nerede çekildi? İştei ayrıntılar...

Kocan Kadar Konuş oyuncuları ve konusu: Kocan Kadar Konuş filmi nerede ve ne zaman çekildi?

KOCAN KADAR KONUŞ KONUSU

Yapım, 30 yaşına gelmiş olan Efsun'un hayatının kalan kısmını birlikte geçirmeyi hedeflediği gerçek aşkı, sevgiyi, dürüstlüğü arayışını anlatırken, akranı olan kadınlar gibi erkekleri yönlendiremeyen genç kadının imdadına, "kadınlığın kitabını yazmış" İzmirli ailesi yetişir.

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Kocan Kadar Konuş oyuncuları ve konusu: Kocan Kadar Konuş filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Kendisini güvenilir Türk kadınlarına emanet eden Efsun erkeklerin tüm zaaflarını öğrendikten sonra ise karşısına yıllardır unutamadığı lise aşkı Sinan çıkar!

Kocan Kadar Konuş oyuncuları ve konusu: Kocan Kadar Konuş filmi nerede ve ne zaman çekildi?

KOCAN KADAR KONUŞ OYUNCULARI

Ezgi Mola

Murat Yıldırım

Nevra Serezli

Gülenay Kalkan Ünlüoğlu

Ebru Cündübeyoğlu

Eda Ece

Muhammet Uzuner

Begüm Öner

Bora Akkaş

Kocan Kadar Konuş oyuncuları ve konusu: Kocan Kadar Konuş filmi nerede ve ne zaman çekildi?

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