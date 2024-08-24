Giriş Tarihi: 24.08.2024 15:23
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024
15:27
Kocan Kadar Konuş oyuncuları ve konusu: Kocan Kadar Konuş filmi nerede ve ne zaman çekildi?
Ezgi Mola ve Murat Yıldırım'ın başrollerini paylaştığı serinin ilk filmi bu akşam televizyon ekranlarında takip ediliyor. Kocan Kadar Konuş oyuncuları, konusu ve çekim yerleri ile gündemde. 2015 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Kıvanç Baruönü oturuyor. Efsun ve Sinan'ın yıllar sonra karşılaşmasını konu edinen yapım için ekran başında yerler alındı. İşte, filme dair detaylar...