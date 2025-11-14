Kod 355 bu akşam TV’de! Kod 355 konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 14.11.2025 17:34

Aksiyon ve casusluk türündeki "Kod 355" filmi sinemaseverlerle bu akşam TV'de buluşuyor. Filmdeki sürükleyici hikaye ve heyecan dolu sahneler izleyicilerin ilgisini çekerken, oyuncu kadrosu da dikkat çekiyor. Filmin çekildiği mekanlar ve karakterlerin başından geçen olaylar merak konusu oldu. İşte "Kod 355" filminin konusu, oyuncuları ve çekim detayları.

"Kod 355" filmi, güçlü oyuncu kadrosu ve aksiyon dolu hikayesiyle öne çıkıyor. Filmde hangi oyuncuların rol aldığı ve çekimlerin nerede gerçekleştirildiği izleyiciler tarafından araştırılıyor. Casusluk ve gerilim temalarını bir araya getiren yapım, seyircilere heyecanlı dakikalar yaşatmayı hedefliyor. İşte "Kod 355" hakkında bilmeniz gerekenler.

KOD 355 FİLMİNİN KONUSU

Kod 355, dünyayı kaosa sürükleyecek olan ölümcül bir silahın peşine düşen bir grup ajanın hikayesini konu ediyor. Gizemli bir silahın paralı askerlerin eline geçmesi üzerine CIA ajanı Mason "Mace" Brown, eski rakibi Alman ajan Marie, MI6 müttefiki ve son teknoloji bilgisayar uzmanı Khadijah ve yetenekli Kolombiyalı psikolog Graciela, güçlerini birleştirmek zorunda kalır. Ancak tüm dünyayı kaosa sürükleyecek olan ölümcül silahın peşine düşen sadece onlar değildir. Gizemli bir kadın olan Lin Mi de silahın peşindedir. Silahı bulmak için dünyanın dört bir yanını dolaşan ajanlar, dünyayı kurtarmayı başaracak mıdır?

KOD 355 OYUNCULARI

Jessica Chastain
Diane Kruger
Fan Bingbing
Penélope Cruz
Sebastian Stan
Lupita Nyong'o
Édgar Ramírez
Marion Cotillard
Evie Wray
Jason Flemyng
Raphael Acloque
Sylvester Groth

KOD 355 NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Theresa Rebeck ve Kinberg tarafından, Rebeck'in bir hikayesinden yola çıkılarak hazırlanan bir Amerikan aksiyon casus filmi Kod 355, 2022 yapımıdır.