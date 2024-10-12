Giriş Tarihi: 12.10.2024 11:39
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024
11:39
Kokarca böceği tarıma bela oldu: Karadeniz’de fındığı bitirdi!
Çin, Japonya, Kore Yarımadası ve Tayvan'a özgü bir böcek türü olan kahverengi kokarca böceği, ülkemizde de son yıllarda yaygın bir şekilde görülmeye başlandı. Birçok tarımsal ürün de dahil olmak üzere 100'den fazla bitki türünden beslenen bu böcek, meyve yetiştiricilerinin mahsullerini kaybetmesine neden oluyor. Ordu, Artvin, Kastamonu ve Giresun'da fındık ağaçlarını istila eden kokarca böceği, İstanbul'da da yaygın olarak görülmeye başlandı. İstanbul Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir, bu böcek türünü tanımlayıp nasıl mücadele edilmesi gerektiğini SABAH'a anlattı. Karadenizli fındıkçılar da bu yıl yüzde 50'ye varan üretim kaybına neden olduğu için kokarcaya karşı ciddi önlemler alınmasını istiyor. İşte detaylar…