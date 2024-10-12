Kokarca böceği tarıma bela oldu: Karadeniz’de fındığı bitirdi!

VATANDAŞ NASIL ÖNLEM ALMALI?

Yeni bir tür olduğundan dolayı henüz pek bir önlem alınamadığını söyleyen Demir, "Bunların üzerine samuray arılarıyla beraber bazı böcekler salındı. Bu yöntemlerle yok edilmeye çalışılıyor. İlaçlamayla pek netice alınamıyor. Böceğin bıraktığı kokular çok tiksinç bir koku olduğundan dolayı vatandaşlar da psikolojik olarak tiksiniyor. Sıcak ortamı seven bir böcek olduğu için sıcağa çekilerek öldürülebilirler. Vatandaşlar böceğin evlere girmemesi için kapılarının önüne kutu koyup kutuda delik açarak içine girmelerini sağlayabilirler. Yeni bir tür olduğundan dolayı çok hızlı bir çözüm yok. Bunun için zaman lazım." şeklinde konuştu.