Komisyon taslak raporunu hazırladı! Çarpıcı tespit ve öneriler: Otellere sigara yasağı…
Giriş Tarihi: 27.12.2025 12:52 Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 13:27

Komisyon taslak raporunu hazırladı! Çarpıcı tespit ve öneriler: Otellere sigara yasağı…

TBMM'de, 78 kişinin hayatını kaybettiği Kartalkaya Grand Kartal Otel yangını için kurulan araştırma komisyonu raporunu hazırladı. Raporda, "Eksiklikler zinciri nedeniyle tahliyeler gerçekleşemedi" tespiti yapıldı ve "Bundan sonra atılacak her adımda, yapılacak her düzenlemede, yürütülecek her denetimde, bu acı olaydan çıkartılacak dersler yol gösterici olacaktır" denildi.

Kartalkaya Araştırma Komisyonu raporunda, yangının nasıl başladığı ve nedenleri detaylı bir şekilde anlatılıp şöyle denildi:

"Bu elim olayda vatandaşın can güvenliğini tehdit eden somut eksiklikler karşısında öncelikli olarak otel sahipleri/yönetim kurulu/işletmecisi ve otelin ilgili çalışanları tarafından gerekli tedbirlerin alınması gerektiği, bu kişilerce otelin yangın güvenliğine ilişkin giderilmeyen somut eksiklikler zincirinin, yangının engellenemeyerek hızla yayılmasına ve tahliyelerin gerçekleştirilememesine sebebiyet verdiği anlaşılmaktadır."
Raporda, yangın merdivenlerinden anons sistemine kadar eksiklik ve yanlışlar tek tek sıralanarak, "Bu elim olay, yalnızca alevlerin yol açtığı bir yıkım değil, aynı zamanda yerine getirilmeyen sorumlulukların ve eksik kalan denetimlerin ortaya çıkardığı ağır bir toplumsal kayıptır. Toplumsal hafızada derin izler bırakan söz konusu otel yangını, bize şu gerçeği hatırlatmıştır: İhmalin olduğu yerde güvenlik yoktur. Bundan sonra atılacak her adımda, yapılacak her düzenlemede, yürütülecek her denetimde, bu acı olaydan çıkartılacak dersler yol gösterici olacaktır" denildi.

Raporda 18 öneri yer aldı. Bazıları şöyle:

PERiYODİK DENETİM: İtfaiye raporları için makul bir geçerlilik ve yenilenme süresi belirlenmelidir. Binalar yangın tehlike ve kullanım sınıfına göre düzenli aralıklarla yangın güvenliği açısından kontrol edilmelidir.

İTFAİYE ETKİN OLMALI: Proje aşamasında itfaiye denetimini etkin hale getirmek amacıyla mevzuatta düzenlemeler yapılmalıdır. İtfaiye teşkilatlarının işyerlerinde yürüttükleri denetimler sonucunda tespit edilen mevzuata aykırılıkların hangi usul ve esaslar çerçevesinde giderileceği ile giderilmeyen aykırılıklar karşısında uygulanacak idari yaptırımların kapsam ve yöntemine ilişkin hükümlerin de ilgili mevzuatta düzenlenmesi gerekmektedir.

LPG TANKLARI: Konaklama tesislerinde yangın riski arz eden LPG ve LNG tank ve tesisatlarına ilişkin proje, montaj, bakım ve periyodik kontrol süreçlerine dair açık düzenlemeler yapılmalıdır.

SORUMLULUK NETLEŞTİRİLSİN: Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliği'nde yer alan kurumların görev ve sorumlulukları netleştirilmeli.

BİNA ALTINDAKİ DÜKKANLAR: Konut amaçlı binaların zemin katlarına binanın yangın yükünü ve riskini artırmayacak nitelikteki işyerlerinin açılmasına izin verilmeli ve bu amaca uygun mevzuat düzenlemesi hayata geçirilmelidir.

OKULLAR, HASTANE, YURT PLANLARI: Bütün iller için AFAD koordinasyonunda İl Risk Azaltma Planı (İRAP) bünyesinde veya bağımsız olarak, insanların toplu halde bulunduğu oteller, okullar, yurtlar, hastaneler, alışveriş merkezleri ve endüstriyel tesisler başta olmak üzere riskli olduğu belirlenen diğer binaları da kapsayacak biçimde planlar hazırlanmalıdır. İlgili binalar için enerji kaynaklı yangınlara yönelik risk analizleri zorunlu hale getirilmeli, yürürlükteki mevzuata göre düzenlenen elektrik tesisatı kontrol raporlarının periyodik yangın kontrolleri esnasında sorgulanması sağlanmalıdır.

OTELLERDE SİGARA YASAĞI: Otelcilik hizmeti sunan işletmelerde, sigaralı ve sigarasız oda ayrımına son verilerek, otel yönetimince belirlenen alanlar dışında tütün ürünleri kullanımının tamamen önlenmesine yönelik tedbirler alınmalıdır.

YANGIN İKAZ SİSTEMİ İTFAİYEYE BAĞLANSIN: Belirli kriterler özelinde belirlenecek binalarda, yangın ikaz sistem panoları, yangın panelleri itfaiye teşkilatına bağlanarak, herhangi bir yangın ihbar ve ikazının kullanıcının onayına bağlı olmadan, itfaiyeye doğrudan, en kısa sürede ulaşması sağlanmalıdır.

ÇATI KURULUŞ: İtfaiye hizmetlerinin bağlı olacağı düzenleyici ve denetleyici bir çatı kuruluşu oluşturulmalı veya mevcut bir kuruluş bünyesine alınmalıdır.