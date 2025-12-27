Haberler
Komisyon taslak raporunu hazırladı! Çarpıcı tespit ve öneriler: Otellere sigara yasağı…
Giriş Tarihi: 27.12.2025 12:52
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 13:27
TBMM'de, 78 kişinin hayatını kaybettiği Kartalkaya Grand Kartal Otel yangını için kurulan araştırma komisyonu raporunu hazırladı. Raporda, "Eksiklikler zinciri nedeniyle tahliyeler gerçekleşemedi" tespiti yapıldı ve "Bundan sonra atılacak her adımda, yapılacak her düzenlemede, yürütülecek her denetimde, bu acı olaydan çıkartılacak dersler yol gösterici olacaktır" denildi.