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Haberler Yaşam Konya iftar vakti 2025: Konya İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?
Giriş Tarihi: 28.02.2025 15:06 Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 15:09

Konya iftar vakti 2025: Konya İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan İmsakiye 2025 ile Ramazan ayı 1 Mart Cumartesi günü karşılanıyor. Mevlana şehri de bu mübarek ayın coşkusunu yaşayan yerler alındı. Konya sahur vakti (imsak) ile başlayacak oruçlar iftar saati ile birlikte son bulacak. Bir ay boyunca yapılacak ibadetler bu ayın faziletlerini İslam alemine yaşatacak. Peki; Konya iftar vakti saat kaçta, ilk sahur ne zaman?

Konya iftar vakti 2025: Konya İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

Konya İmsakiye ile Ramazan-ı Şerif takip ediliyor. İmsak vaktinden başlayacak ibadetler iftar saatine kadar devam edecek. Müslümanlar, bu özel ayı yaşamanının heyecanı içerisinde. Kur'an-ı Kerim'de yer alan ifadeler ve hadislerden hareketlerle 11 ayın sultanı anlam kazanıyor. İşte, Konya iftar vakti ve sahur saati:

Konya iftar vakti 2025: Konya İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

KONYA İMSAKİYE 2025: KONYA İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATİ

İmsakiye 2025 Diyanet tarafından yayımlandı. 81 ilde ayrı ayrı takip edilen imsak ve iftar saatleri Konya için de sorgulanıyor. İşte, Ramazan ayında gün gün Konya sahur ve iftar vakitleri:

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Konya iftar vakti 2025: Konya İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

KONYA İFTAR VAKTİ VE SAHUR (İMSAK) SAAT KAÇTA?

1 Mart Cumartesi

Sahur (İmsak) Vakti: 05:55

İftar Vakti: 18:50

2 Mart Pazar

Sahur (İmsak) Vakti: 05:53

İftar Vakti: 18:51

3 Mart Pazartesi

Sahur (İmsak) Vakti: 05:52

İftar Vakti: 18:52

4 Mart Salı

Sahur (İmsak) Vakti: 05:50

İftar Vakti: 18:53

5 Mart Çarşamba

Sahur (İmsak) Vakti: 05:49

İftar Vakti: 18:54

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Konya iftar vakti 2025: Konya İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

KONYA TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ramazan ayı oruç ve namazla karşılanıyor. Bu aya özel kılınan teravih namazının ilki 28 Şubat akşamı başlayacak. Konya'da ilk teravih namazı vakti saat 20.04 olacak. İşte, diğer günlere ait saatler:

1 Mart Cumartesi: 20:05

2 Mart Pazar: 20:06

3 Mart Pazartesi: 20:07

4 Mart Salı: 20:08

5 Mart Çarşamba: 20:09

29 GÜNLÜK TERAVİH NAMAZI SAATİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Konya iftar vakti 2025: Konya İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Kadir Gecesi Kur'ân-ı Kerim'de belirtildiğine göre, içerisinde bu gecenin bulunmadığı bin aydan daha hayırlıdır. Kur'ân'ın Ramazan ayında ve Kadir Gecesi içerisinde indirildiği kaynaklarla belirlenmiştir. Ancak hangi güne denk geldiği konusunda farklı rivayetler vardır.

Abdullah b. Ömer'den gelen bir rivâyette Hz. Peygamber (s.a.s.), "Kadir gecesini aramak isteyen 27. gecede arasın." (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 2/27 [4808]) buyurmuş, böylece 27. geceyi ibadet ve zikirle uyanık olarak geçirmemizi tavsiye etmiştir..

Buna göre 27. gece rivayeti genel olarak kabul gören rivayetler arasındadır.

Bu yıl Kadir Gecesi 26 Mart 2025 tarihinde idrak edilecek.

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