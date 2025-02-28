Konya iftar vakti 2025: Konya İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Kadir Gecesi Kur'ân-ı Kerim'de belirtildiğine göre, içerisinde bu gecenin bulunmadığı bin aydan daha hayırlıdır. Kur'ân'ın Ramazan ayında ve Kadir Gecesi içerisinde indirildiği kaynaklarla belirlenmiştir. Ancak hangi güne denk geldiği konusunda farklı rivayetler vardır.

Abdullah b. Ömer'den gelen bir rivâyette Hz. Peygamber (s.a.s.), "Kadir gecesini aramak isteyen 27. gecede arasın." (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 2/27 [4808]) buyurmuş, böylece 27. geceyi ibadet ve zikirle uyanık olarak geçirmemizi tavsiye etmiştir..

Buna göre 27. gece rivayeti genel olarak kabul gören rivayetler arasındadır.

Bu yıl Kadir Gecesi 26 Mart 2025 tarihinde idrak edilecek.