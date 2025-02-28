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Konya iftar vakti 2025: Konya İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?
Giriş Tarihi: 28.02.2025 15:06
Güncelleme Tarihi: 28.02.2025
15:09
Konya iftar vakti 2025: Konya İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan İmsakiye 2025 ile Ramazan ayı 1 Mart Cumartesi günü karşılanıyor. Mevlana şehri de bu mübarek ayın coşkusunu yaşayan yerler alındı. Konya sahur vakti (imsak) ile başlayacak oruçlar iftar saati ile birlikte son bulacak. Bir ay boyunca yapılacak ibadetler bu ayın faziletlerini İslam alemine yaşatacak. Peki; Konya iftar vakti saat kaçta, ilk sahur ne zaman?