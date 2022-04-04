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Haberler Yaşam Konya iftar vakti saat kaçta? Konya İmsakiye 2022 ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri
Giriş Tarihi: 04.04.2022 11:43 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022 11:49

Konya iftar vakti saat kaçta? Konya İmsakiye 2022 ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri

Cumartesi günü ilk oruçların tutulduğu Ramazan ayı 2022 senesi için tüm maneviyatıyla başladı. 11 ayın sultanı, özlenen kalabalık sahur ve iftar sofralarıyla birlikte geldi. Geçtiğimiz iki yılda pandemi dolayısıyla buruk geçen Ramazan, bu yıl eski günlerindeki gibi yaşanıyor. Her gün illerde sahur ve iftar vakitleri gündemdeki yerini alıyor. Konya da o illerden biri. 2022 Diyanet İmsakiye takvimi içerisinde "Konya iftar vakti ve sahur vakti saat kaçta" soruları yanıt arıyor. Konya imsak vakti ve ezan saatleri her gün takip ediliyor. İşte Konya İmsakiye 2022 ile Konya sahur vakti ve iftar saati…

Konya iftar vakti saat kaçta? Konya İmsakiye 2022 ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri

Konya İmsakiye takvimi ile şehrin sakinleri sahur ve iftar vakitlerini öğreniyor. Ramazan öncesinde Diyanet takvimi ile oluşturulan imsakiyeler il il olmak üzere yayında. Bu noktada Konyalılar; "Konya iftar vakti ve Konya sahur vakti saat kaçta?" sorularına yanıt arıyor. Her gün farklılık gösteren ezan saatleri ile birlikte Konya iftar saati ve sahur saati öğrenilecek. İşte 2022 Konya İmsakiye ile oruç vakitleri…

Konya iftar vakti saat kaçta? Konya İmsakiye 2022 ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri

Ramazan ayında 30 günlük iftar vakti ve sahur saatleri sabah.com.tr'nin imsakiye sayfasında yer alıyor. >> Konya İmsakiye << linkine tıklayarak tüm ayrıntılara ulaşabilirsiniz. >> Konya İftar Vakti << linkine tıklayıp iftar saat kaçta sorusuna cevap bulabilirsiniz.

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Konya iftar vakti saat kaçta? Konya İmsakiye 2022 ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri

Konya İmsakiye 2022 - İftar Vakti Ve Sahur Saati

4 Nisan Pazartesi:

Sahur Vakti: 05.01

İftar Vakti: 19.22

5 Nisan Salı:

Sahur Vakti: 04.59

İftar Vakti: 19.23

6 Nisan Çarşamba:

Sahur Vakti: 04.58

İftar Vakti: 19.24

7 Nisan Perşembe:

Sahur Vakti: 04.56

İftar Vakti: 19.25

Ramazan ayı Konya İmsakiye için tıklayınız.

Konya iftar vakti saat kaçta? Konya İmsakiye 2022 ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri

Konya Teravih Namazı Saatleri

Konya'da 4 Nisan Pazartesi günü teravih namazı 20.40'ta kılınacak.

Konya'da 5 Nisan Salı: 20.41

Konya'da 6 Nisan Çarşamba: 20.42

Konya'da 7 Nisan Perşembe: 20.43

Konya'da 8 Nisan Cuma: 20.44

Konya iftar vakti saat kaçta? Konya İmsakiye 2022 ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri

TERAVİH NAMAZI FARZ MI?

Diyanet, Teravih namazı hükmü ile ilgili şu cevabı veriyor:

Sözlükte rahatlatmak, dinlendirmek anlamlarına gelen tervîha kelimesinin çoğulu olan teravih, dinî bir terim olarak, Ramazan ayında, yatsı namazı ile vitir namazı arasında kılınan nafile namaz demektir.

Resûl-i Ekrem (s.a.s.) ashabıyla beraber cemaat hâlinde bu namazı kılmış, onların iştiyakını görünce farz olur endişesiyle cemaatle kılmayı terk ederek yalnız kılmaya devam etmiştir (Buhârî, Salâtü't-terâvîh, 1; Müslim, Salâtü'l-Müsâfirîn, 177-178). Yine Hz. Peygamber, "Kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek Ramazan namazını (Teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır." (Buhârî, Salâtü't-Teravih, 1; Müslim, Salâtü'l-Müsâfirîn, 173) buyurarak teravih namazına teşvik etmiştir. Bu bakımdan teravih namazı, erkek ve kadınlar için sünnet-i müekkededir.

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