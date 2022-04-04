Haberler Yaşam Konya iftar vakti saat kaçta? Konya İmsakiye 2022 ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri

Giriş Tarihi: 04.04.2022 11:43 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022 11:49

Konya iftar vakti saat kaçta? Konya İmsakiye 2022 ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri

Cumartesi günü ilk oruçların tutulduğu Ramazan ayı 2022 senesi için tüm maneviyatıyla başladı. 11 ayın sultanı, özlenen kalabalık sahur ve iftar sofralarıyla birlikte geldi. Geçtiğimiz iki yılda pandemi dolayısıyla buruk geçen Ramazan, bu yıl eski günlerindeki gibi yaşanıyor. Her gün illerde sahur ve iftar vakitleri gündemdeki yerini alıyor. Konya da o illerden biri. 2022 Diyanet İmsakiye takvimi içerisinde "Konya iftar vakti ve sahur vakti saat kaçta" soruları yanıt arıyor. Konya imsak vakti ve ezan saatleri her gün takip ediliyor. İşte Konya İmsakiye 2022 ile Konya sahur vakti ve iftar saati…