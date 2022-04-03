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Haberler Yaşam Konya İmsakiye 2022 ile 30 günlük iftar saati ve sahur vakti: Ramazan imsakiyesi - Konya'da iftar vakti ve sahur saati kaçta, ezan kaçta okunuyor?
Giriş Tarihi: 03.04.2022 15:15 Güncelleme Tarihi: 03.04.2022 15:18

Konya İmsakiye 2022 ile 30 günlük iftar saati ve sahur vakti: Ramazan imsakiyesi - Konya'da iftar vakti ve sahur saati kaçta, ezan kaçta okunuyor?

Ramazan İmsakiye takvimi ile Konya iftar ve sahur saati de belli oldu. Bu mübarek ay her zaman olduğu gibi huzurla karşılanırken öte yandan tutulan oruç, nefsi terbiye eder. Muhtaç durumdaki kişilerin durumunu çok daha iyi anlamamızı sağlar. Bu anlayış, beraberinde yardımlaşma ve dayanışmayı getirir. Gün içerisinde "Konya'da sahur iftar vakti ve saati kaçta?" soruları bu ilde ikamet etmekte olan vatandaşlar tarafınca araştırma konusu haline geliyor. İşte Konya İmsakiye ile il il iftar sahur vakti...

Konya İmsakiye 2022 ile 30 günlük iftar saati ve sahur vakti: Ramazan imsakiyesi - Konya’da iftar vakti ve sahur saati kaçta, ezan kaçta okunuyor?

Konya'da Ramazan'ın ikinci gününde iftar saati için geri sayım başladı. Bu sene başında Diyanet tarafından Konya imsakiye ve iftar vakitleri yayınlanmıştı. Bugün ikinci orucun tutulması nedeniyle, Ramazan imsakiyesi de merak konusu oldu. Şehrin merkez ve çevre ilçelerde yaşayan vatandaşlar, "Konya iftar saati ve sahur vakti saat kaçta?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte, 3 Nisan Pazar Konya Ramazan imsakiyesi ile ilgili teferruatlı bilgiler...

Konya İmsakiye 2022 ile 30 günlük iftar saati ve sahur vakti: Ramazan imsakiyesi - Konya’da iftar vakti ve sahur saati kaçta, ezan kaçta okunuyor?

Konya İmsakiye 2022 - İftar Vakti Ve Sahur Saati

3 Nisan Pazar:

Sahur Vakti: 05.03

İftar Vakti: 19.21

4 Nisan Pazartesi:

Sahur Vakti: 05.01

İftar Vakti: 19.22

5 Nisan Salı:

Sahur Vakti: 04.59

İftar Vakti: 19.23

6 Nisan Çarşamba:

Sahur Vakti: 04.58

İftar Vakti: 19.24

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Konya İmsakiye 2022 ile 30 günlük iftar saati ve sahur vakti: Ramazan imsakiyesi - Konya’da iftar vakti ve sahur saati kaçta, ezan kaçta okunuyor?

Konya Teravih Namazı Saatleri

Konya'da 1 Nisan Cuma günü teravih namazı 20.36'da kılınacak.

Konya'da 2 Nisan Cumartesi: 20.38

Konya'da 3 Nisan Pazar: 20.39

Konya'da 4 Nisan Pazartesi: 20.40

Konya'da 5 Nisan Salı: 20.41

Konya İmsakiye 2022 ile 30 günlük iftar saati ve sahur vakti: Ramazan imsakiyesi - Konya’da iftar vakti ve sahur saati kaçta, ezan kaçta okunuyor?

Ramazan Bayramı Tarihi

Ramazan Bayramı Arifesi: 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs 2022 Çarşamba

Konya İmsakiye 2022 ile 30 günlük iftar saati ve sahur vakti: Ramazan imsakiyesi - Konya’da iftar vakti ve sahur saati kaçta, ezan kaçta okunuyor?

Konya'da Hatimli Teravih Namazı Kılınacak Camiler

Çumra ÇARŞI C.

Kulu MERKEZ C.

Ilgın LALAMUSTAFAPAŞA C.

Ilgın LALAMUSTAFAPAŞA C.

Meram YÜKSEK İSLAM ENSTİTÜSÜ C.

Selçuklu HOCACİHAN ZÜLFİKAR C.

Selçuklu AKABE C.

Selçuklu AKABE C.

Selçuklu AKABE C.

Selçuklu OTOGAR ZEKİ ALTINDAĞ C.

Meram KONEVİ C.

Akşehir AZİZİYE C.

Karatay MEHMET ŞEN TOPAL HOCA C.

Karatay BOYALIHOCA C

Seydişehir HÜDAVERDİ C.

Karatay ULUIRMAK NURANİYE C

Güneysınır MEVLANA c.

Karatay 15 TEMMUZ ŞEHİTLER C.

Selçuklu ELMAS KÜLLİYESİ C.

Emirgazi IŞIKLAR MH.BAŞİN YAYLASI C.

Akşehir FATİH C.

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