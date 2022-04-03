Haberler Yaşam Konya İmsakiye 2022 ile 30 günlük iftar saati ve sahur vakti: Ramazan imsakiyesi - Konya'da iftar vakti ve sahur saati kaçta, ezan kaçta okunuyor?

Giriş Tarihi: 03.04.2022 15:15 Güncelleme Tarihi: 03.04.2022 15:18

Konya İmsakiye 2022 ile 30 günlük iftar saati ve sahur vakti: Ramazan imsakiyesi - Konya'da iftar vakti ve sahur saati kaçta, ezan kaçta okunuyor?

Ramazan İmsakiye takvimi ile Konya iftar ve sahur saati de belli oldu. Bu mübarek ay her zaman olduğu gibi huzurla karşılanırken öte yandan tutulan oruç, nefsi terbiye eder. Muhtaç durumdaki kişilerin durumunu çok daha iyi anlamamızı sağlar. Bu anlayış, beraberinde yardımlaşma ve dayanışmayı getirir. Gün içerisinde "Konya'da sahur iftar vakti ve saati kaçta?" soruları bu ilde ikamet etmekte olan vatandaşlar tarafınca araştırma konusu haline geliyor. İşte Konya İmsakiye ile il il iftar sahur vakti...