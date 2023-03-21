Konya sahur vakti saat kaçta? 23 Mart Konya imsakiye 2023 ile ilk iftar vakti ve sahur saati belli oldu!

Ramazan ayının yaklaşmasıyla beraber pek çok kişi bulunduğu ilin sahur ve iftar saati konusunda araştırma yapmıştır. Konya ilinde yaşayan kişiler sahur vakti saat kaçta sorusuna cevap aramıştır. Bu noktada Konya sahur vakti için 2023 Ramazan imsakiyesi ışığında güncel bilgiler önem taşımıştır. Ramazan'ın başlangıç tarihi olan 23 Mart günü sahura kalkacak kişiler için 2023 Konya imsakiye ile ilk iftar vakti ve sahur saati belli oldu. Konya sahur saati ne zaman sorusunun yanıtı ile ilgili detaylar...