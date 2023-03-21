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Haberler Yaşam Konya sahur vakti saat kaçta? 23 Mart Konya imsakiye 2023 ile ilk iftar vakti ve sahur saati belli oldu!
Giriş Tarihi: 21.03.2023 16:07 Güncelleme Tarihi: 21.03.2023 16:27

Konya sahur vakti saat kaçta? 23 Mart Konya imsakiye 2023 ile ilk iftar vakti ve sahur saati belli oldu!

Ramazan ayının yaklaşmasıyla beraber pek çok kişi bulunduğu ilin sahur ve iftar saati konusunda araştırma yapmıştır. Konya ilinde yaşayan kişiler sahur vakti saat kaçta sorusuna cevap aramıştır. Bu noktada Konya sahur vakti için 2023 Ramazan imsakiyesi ışığında güncel bilgiler önem taşımıştır. Ramazan'ın başlangıç tarihi olan 23 Mart günü sahura kalkacak kişiler için 2023 Konya imsakiye ile ilk iftar vakti ve sahur saati belli oldu. Konya sahur saati ne zaman sorusunun yanıtı ile ilgili detaylar...

Konya sahur vakti saat kaçta? 23 Mart Konya imsakiye 2023 ile ilk iftar vakti ve sahur saati belli oldu!

Tüm İslam alemi için 11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayının gelmesiyle birlikte tüm gözler Ramazan imsakiyesi üzerine çevrildi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından da duyurulan sahur ve imsak vakitleri şehirler arasında değişkenlik göstermiştir. Bu noktada Konya sahur vakti saat kaçta sorusu ise oruç tutmaya hazırlananlar tarafından merak edilip araştırılır. Ramazan'a geri sayım başlamasıyla beraber bu bereketli ayın ilk gecesi olan 23 Mart için Konya sahur vakti merak edilmektedir. Her ilin sahur saatleri değişmekle birlikte Konya için 23 Mart imsakiye 2023 ile ilk iftar vakti ve sahur saati belli oldu.

Konya sahur vakti saat kaçta? 23 Mart Konya imsakiye 2023 ile ilk iftar vakti ve sahur saati belli oldu!

Konya Sahur Vakti Saat Kaçta?

Konya ili için sahur saati hakkında yeterli bilgiye sahip olmayan kişiler internette araştırma yapmıştır. Konya sahur vakti Diyanet tarafından da duyurulmuştur. Güncel 2023 sahur vakitleri arasında özellikle ilk gece son derece önemlidir. Konya için 23 Mart sahur vakti 05:22 olacaktır.

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Konya sahur vakti saat kaçta? 23 Mart Konya imsakiye 2023 ile ilk iftar vakti ve sahur saati belli oldu!

Konya Ramazan İmsakiyesi

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte tüm gözler ramazan imsakiyesine kaydı. Özellikle ayın ilk günü olan 23 Mart için sahur ve imsak vakti çok kişi tarafından araştırılmıştır. Sahur saatleri her şehre göre değiştiği için kişiler, bulunduğu şehir için internette araştırma yapacaktır. Konya için sahur saat kaçta sorusunu soran kişiler bunun için internete başvurmuştur. 23 Mart 2023 için Ramazan ayının ilk sahur saati 05:22 olmakla beraber, ilk iftar vakti de 19:11 olacaktır.

Konya sahur vakti saat kaçta? 23 Mart Konya imsakiye 2023 ile ilk iftar vakti ve sahur saati belli oldu!

Sahur Nedir, Ne Zamana Kadar Sürer?

Sözlükte "sabah olmadan önceki vakit, gecenin son üçte biri" anlamındaki seher kelimesiyle aynı kökten gelen sahûr (sehûr, sühûr), dinî bir terim olarak oruç tutmaya hazırlık olmak üzere fecrin doğmasından önce yenen yemeği ifade eder. Bazı hadislerde bunun için "ekletü's-sehar / ekletü's-sühûr" tabiri kullanılmıştır. Sahur kelimesi çok sayıda hadiste geçmektedir (Wensinck, el-Muʿcem, "ṣvm" md.).

Konya sahur vakti saat kaçta? 23 Mart Konya imsakiye 2023 ile ilk iftar vakti ve sahur saati belli oldu!

Tefsir, hadis ve fıkıh kaynaklarının ortaklaşa verdiği, başlangıçta oruç yasakları geceden başladığı halde Bakara sûresinin 187. âyetiyle bu sürenin fecre kadar uzatıldığı yönündeki bilgi dikkate alındığında sahura imkân veren temel meşruiyet delili bu âyetin, "Fecirden siyah ip beyaz ipten sizin için ayırt edilir hale gelinceye kadar yiyin ve için" meâlindeki kısmı olup sahura kalkmanın dinen teşvik edildiğini gösteren dayanak konuya ilişkin hadislerdir. Oruç tutacak kişinin sahur yemeği yemesinin mendup olduğu hususunda İslâm âlimleri icmâ etmiştir (İbnü'l-Münzîr, s. 104).

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