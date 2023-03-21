Konya sahur vakti saat kaçta? 23 Mart Konya imsakiye 2023 ile ilk iftar vakti ve sahur saati belli oldu!

Tüm İslam alemi için 11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayının gelmesiyle birlikte tüm gözler Ramazan imsakiyesi üzerine çevrildi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından da duyurulan sahur ve imsak vakitleri şehirler arasında değişkenlik göstermiştir. Bu noktada Konya sahur vakti saat kaçta sorusu ise oruç tutmaya hazırlananlar tarafından merak edilip araştırılır. Ramazan'a geri sayım başlamasıyla beraber bu bereketli ayın ilk gecesi olan 23 Mart için Konya sahur vakti merak edilmektedir. Her ilin sahur saatleri değişmekle birlikte Konya için 23 Mart imsakiye 2023 ile ilk iftar vakti ve sahur saati belli oldu.