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Konya son dakika: 4 katlı bina çöktü! Konya'da bina neden çöktü, enkazda kaç kişi var, son durum nedir?
Giriş Tarihi: 24.01.2025 21:56
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025
22:00
Konya son dakika: 4 katlı bina çöktü! Konya'da bina neden çöktü, enkazda kaç kişi var, son durum nedir?
Konya son dakika haberleri ile takip ediliyor. 4 katlı binanın çökme haberinin gelmesi ardından ekipler bölgeye sevk edildi. Enkazda 5 kişinin olduğu bilgisi yer alırken arama kurtarmada zamanla yarışılıyor. AFAD personelinin gittiği bölgede çalışma yapılıyor. Peki; Konya'da bina neden çöktü, enkazda kaç kişi var, son durum nedir?