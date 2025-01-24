Konya son dakika: 4 katlı bina çöktü! Konya’da bina neden çöktü, enkazda kaç kişi var, son durum nedir?

2 KİŞİ SAĞ ÇIKARILDI

Öte yandan gelen son bilgilere göre göçük altından iki kişi sağ olarak çıkarıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bölgede yaptığı açıklamada en az 5 kişinin enkazda olduğunu aktardı. Ancak kesinleşmiş bir bilgi olmadığını aktardı.