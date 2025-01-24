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Haberler Yaşam Konya son dakika: 4 katlı bina çöktü! Konya'da bina neden çöktü, enkazda kaç kişi var, son durum nedir?
Giriş Tarihi: 24.01.2025 21:56 Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 22:00

Konya son dakika: 4 katlı bina çöktü! Konya'da bina neden çöktü, enkazda kaç kişi var, son durum nedir?

Konya son dakika haberleri ile takip ediliyor. 4 katlı binanın çökme haberinin gelmesi ardından ekipler bölgeye sevk edildi. Enkazda 5 kişinin olduğu bilgisi yer alırken arama kurtarmada zamanla yarışılıyor. AFAD personelinin gittiği bölgede çalışma yapılıyor. Peki; Konya'da bina neden çöktü, enkazda kaç kişi var, son durum nedir?

Konya son dakika: 4 katlı bina çöktü! Konya’da bina neden çöktü, enkazda kaç kişi var, son durum nedir?

KONYA SON DAKİKA: 5 KİŞİ ENKAZDA!

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre 4 katlı bina çöktü.

Konya Valisi enkazda 5 kişi olduğunu bildirdi.

Konya son dakika: 4 katlı bina çöktü! Konya’da bina neden çöktü, enkazda kaç kişi var, son durum nedir?

2 KİŞİ SAĞ ÇIKARILDI

Öte yandan gelen son bilgilere göre göçük altından iki kişi sağ olarak çıkarıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bölgede yaptığı açıklamada en az 5 kişinin enkazda olduğunu aktardı. Ancak kesinleşmiş bir bilgi olmadığını aktardı.

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Konya son dakika: 4 katlı bina çöktü! Konya’da bina neden çöktü, enkazda kaç kişi var, son durum nedir?

KONYA BİNA NEDEN ÇÖKTÜ?

Yapım yılı eski binanın neden çöktüğü henüz bilinmiyor.

Olay yerine AFAD, itfaiye, emniyet, 112 acil sağlık ve belediye ekiplerinden toplam 200 personel sevk edildiği biliniyor.

Konya son dakika: 4 katlı bina çöktü! Konya’da bina neden çöktü, enkazda kaç kişi var, son durum nedir?
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Konya son dakika: 4 katlı bina çöktü! Konya’da bina neden çöktü, enkazda kaç kişi var, son durum nedir?

Konya bina enkazında son durum takip edilmeye başladı. Konya Valisi tarafından yapılan açıklamada enkaz altında 5 kişi olduğu ifade edildi. İhbar sonrası pek çok ekip bölgede. İşte, Konya son dakika gelişmeleri...

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