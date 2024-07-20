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Konya’da swinger partisinde tanıştığı sevgilisinin kızını yıllarca istismar etti: İfadesi mide bulandırdı!
Giriş Tarihi: 20.07.2024 10:27
Güncelleme Tarihi: 20.07.2024
10:27
Konya’da swinger partisinde tanıştığı sevgilisinin kızını yıllarca istismar etti: İfadesi mide bulandırdı!
Konya'da eski muhtar Murat M., swinger partisinde tanıştığı Meral A. ile birlikte yaşamaya başladı. Meral A.'nın 17 yaşındaki kızını tam 3 yıl boyunca cinsel istismar ettiği ortaya çıktı. Murat M.'nın cep telefonunda yapılan incelemede, mağdur çocuğa ait çok sayıda cinsel içerikli fotoğraf ve videoya ulaşıldı. "O görüntüleri sevgilim Meral çekti" diyen sapık Murat M. İle sevgilisi Meral A. hakkında istenen ceza açıklandı.