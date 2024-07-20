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Haberler Yaşam Konya’da swinger partisinde tanıştığı sevgilisinin kızını yıllarca istismar etti: İfadesi mide bulandırdı!
Giriş Tarihi: 20.07.2024 10:27 Güncelleme Tarihi: 20.07.2024 10:27

Konya’da swinger partisinde tanıştığı sevgilisinin kızını yıllarca istismar etti: İfadesi mide bulandırdı!

Konya'da eski muhtar Murat M., swinger partisinde tanıştığı Meral A. ile birlikte yaşamaya başladı. Meral A.'nın 17 yaşındaki kızını tam 3 yıl boyunca cinsel istismar ettiği ortaya çıktı. Murat M.'nın cep telefonunda yapılan incelemede, mağdur çocuğa ait çok sayıda cinsel içerikli fotoğraf ve videoya ulaşıldı. "O görüntüleri sevgilim Meral çekti" diyen sapık Murat M. İle sevgilisi Meral A. hakkında istenen ceza açıklandı.

DHA
Konya’da swinger partisinde tanıştığı sevgilisinin kızını yıllarca istismar etti: İfadesi mide bulandırdı!

Korkunç olayın adresi Konya'ydı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'na Selçuklu ilçesindeki bir mahallenin muhtarı evli ve 1 kız çocuk babası Murat M.'nin, S.A. adlı kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu yönünde suç duyurusu yapıldı.

Konya’da swinger partisinde tanıştığı sevgilisinin kızını yıllarca istismar etti: İfadesi mide bulandırdı!

ÇOK SAYIDA CİNSEL İÇERİKLİ FOTOĞRAF VE VİDEO!

Bunun üzerine başlatılan soruşturmada S.A.'nın anne ve babasının boşandığı, annesi M.A.'nın da muhtar Murat M. ile birlikte yaşadıkları belirlendi. Muhtar Murat M. ve anne Meral A. 18 Şubat'ta gözaltına alındı. Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Murat M.'nin el konulan telefonundaki incelemede, S.A. ile birlikte cinsel içerikli fotoğraf ve videolara rastladı.

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Konya’da swinger partisinde tanıştığı sevgilisinin kızını yıllarca istismar etti: İfadesi mide bulandırdı!

İFADESİNDEKİ İĞRENÇ DETAYLAR: DOKUNDU, OKŞADI, SOYDU!

S.A.'nın soruşturma aşamasında Çocuk İzleme Merkezi'nde alınan ifadesinde, şu an 17 yaşında olduğunu, Murat M.'nin istismarlarının 3 yıldır aralıklarla devam ettiğini söyledi. S.A. ifadesinde, "Ben o dönemler sanırım 14 yaşındaydım. Murat M., bana iyi ve yakın davranıyordu.

Konya’da swinger partisinde tanıştığı sevgilisinin kızını yıllarca istismar etti: İfadesi mide bulandırdı!

Bir süre sonra bana dokunmaya, okşamaya, soyup çıplak fotoğraflarımı çekmeye başladı. Bu durumdan rahatsızdım ama annem üzülmesin ve araları bozulmasın diye bir şey söylemiyordum. Bize maddi ve manevi yardımları oldu. Anneme bu olayları hiç anlatmadım. Murat M.'den şikayetçi değilim" dedi.

Konya’da swinger partisinde tanıştığı sevgilisinin kızını yıllarca istismar etti: İfadesi mide bulandırdı!

"ARA ARA SWİNGER PARTİLERİNE KATILIYORDUK"

Meral A. ise ifadesinde, "Murat M. ile yaklaşık 2018 yılında tanıştık. Ara sıra swinger partilerine katılıyorduk. Çekilen fotoğraflardan herhangi bir bilgim yok" diye konuştu.

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