Konya’da swinger partisinde tanıştığı sevgilisinin kızını yıllarca istismar etti: İfadesi mide bulandırdı!

Bir süre sonra bana dokunmaya, okşamaya, soyup çıplak fotoğraflarımı çekmeye başladı. Bu durumdan rahatsızdım ama annem üzülmesin ve araları bozulmasın diye bir şey söylemiyordum. Bize maddi ve manevi yardımları oldu. Anneme bu olayları hiç anlatmadım. Murat M.'den şikayetçi değilim" dedi.