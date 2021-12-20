KONYA'DA OKULLAR TATİL Mİ? 21 ARALIK 2021

21 Aralık Salı günü için Konya'da okulların tatil olup olmayacağı araştırılıyor. Konu ile ilgili ise henüz resmi açıklama geldi.

Konya'nın 9 ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime verilen ara 1 gün daha uzatıldı.

Edinilen bilgiye göre, dünden beri Konya merkez ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı sonrası yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verilmişti. Devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Selçuklu, Meram, Karatay, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Seydişehir, Hadim ve Taşkent ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 21 Aralık 2021 Salı günü de 1 gün süreyle ara verildi.

Konuyla ilgili Konya Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Selçuklu, Meram, Karatay, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Seydişehir, Hadim ve Taşkent ilçelerimizde meteorolojik şartlardan kaynaklanacak olumsuzluklar nedeniyle Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullar ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde 21.12.2021 Salı günü yüz yüze eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir. Eğitim öğretim uzaktan devam edecektir. Ayrıca bu ilçelerimizde engelli veya hamile olan kamu çalışanlarının 21 Aralık 2021 tarihinde bir gün süresince izinli sayılmasına karar verilmiştir" denildi.