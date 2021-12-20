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Haberler Yaşam Konya’da okullar tatil mi? Yarın 21 Aralık Konya’da okullar tatil mi, hangi ilçelerde tatil olacak? Valilik son dakika açıkladı
Giriş Tarihi: 20.12.2021 17:58 Güncelleme Tarihi: 20.12.2021 18:23

Konya’da okullar tatil mi? Yarın 21 Aralık Konya’da okullar tatil mi, hangi ilçelerde tatil olacak? Valilik son dakika açıkladı

Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarıları sebebiyle Konya'da okullar tatil edildi. Valilik tarafından toplam 24 ilçede okullar tatil edilirken gözler 21 Aralık Salı tarihine ilişkin Konya'da kar tatili haberlerine çevrildi. Kent merkezi ve ilçelerinde dün akşamdan itibaren devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken ilgili kurumdan gelecek son dakika açıklaması bekleniyordu. Valilik veya MEB'ten Konya'daki okulların tatil edildiğine ilişkin bilgi araştırılırken detaylar geldi. Peki Konya'da yarın okullar tatil mi? 21 Aralık Konya'da okullar tatil mi, hangi ilçelerde tatil olacak? İşte son durum

Konya’da okullar tatil mi? Yarın 21 Aralık Konya’da okullar tatil mi, hangi ilçelerde tatil olacak? Valilik son dakika açıkladı

Konya'da okullar tatil mi, 21 Aralık Konya'da yarın okullar tatil mi sorusuna binlerce kişi yanıt arıyor. Konya merkezinde kar kalınlığı 22 santimetreye ulaşırken hem sürücüler hem vatandaşlar zor anlar yaşıyor. İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan ilimizde eğitim gören öğrenciler ise yarınki durumu merak ederek 21 Aralık yarın Konya'da okullar tatil mi sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki Konya'da yarın okullar tatil mi? 21 Aralık Konya'da okullar tatil mi, hangi ilçelerde tatil olacak?

Konya’da okullar tatil mi? Yarın 21 Aralık Konya’da okullar tatil mi, hangi ilçelerde tatil olacak? Valilik son dakika açıkladı

KONYA'DA OKULLAR TATİL Mİ? 21 ARALIK 2021

21 Aralık Salı günü için Konya'da okulların tatil olup olmayacağı araştırılıyor. Konu ile ilgili ise henüz resmi açıklama geldi.

Konya'nın 9 ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime verilen ara 1 gün daha uzatıldı.

Edinilen bilgiye göre, dünden beri Konya merkez ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı sonrası yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verilmişti. Devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Selçuklu, Meram, Karatay, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Seydişehir, Hadim ve Taşkent ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 21 Aralık 2021 Salı günü de 1 gün süreyle ara verildi.

Konuyla ilgili Konya Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Selçuklu, Meram, Karatay, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Seydişehir, Hadim ve Taşkent ilçelerimizde meteorolojik şartlardan kaynaklanacak olumsuzluklar nedeniyle Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullar ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde 21.12.2021 Salı günü yüz yüze eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir. Eğitim öğretim uzaktan devam edecektir. Ayrıca bu ilçelerimizde engelli veya hamile olan kamu çalışanlarının 21 Aralık 2021 tarihinde bir gün süresince izinli sayılmasına karar verilmiştir" denildi.

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Konya’da okullar tatil mi? Yarın 21 Aralık Konya’da okullar tatil mi, hangi ilçelerde tatil olacak? Valilik son dakika açıkladı

KONYA HAVA DURUMU

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Konya'nın güney ve batı kesimleri ile Karaman çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışın pazar günü akşam saatlerinden sonra etkisini azaltacağı öngörülüyor.

Yetkililer, Konya-Antalya kara yolunun yüksek kesimleri başta olmak üzere kar yağışının oluşturabileceği ulaşımda aksama, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Çok bulutlu, Konya'nın güneydoğusu, Karaman, Aksaray ve Niğde çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Konya’da okullar tatil mi? Yarın 21 Aralık Konya’da okullar tatil mi, hangi ilçelerde tatil olacak? Valilik son dakika açıkladı

KONYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Konya'da okullar tatil edildi. Konya Valiliği'nden kar tatili ile ilgili son dakika açıklaması geldi ve Konya'da okullar tatil mi sorusu yanıt buldu. Konya Valiliği okulların tatil olmasına ilişkin açıklama yaptı ve 21 Aralık Salı günü Konya'da okullar tatil mi sorusunun yanıtı belli oldu.

Konya’da okullar tatil mi? Yarın 21 Aralık Konya’da okullar tatil mi, hangi ilçelerde tatil olacak? Valilik son dakika açıkladı
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