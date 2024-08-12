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Giriş Tarihi: 12.08.2024 00:38 Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 00:38

'Köpek velisi Buket' yeni vurgun peşinde! Hayvanseverlik yalanıyla vicdan sömürüsü

Sosyal medyada "Köpek velisi" adlı hesabıyla tanınan Buket Özgünlü, hayvanseverlik adı altında vicdan sömürüsü yaparak para dilenmeye devam ediyor. Topladığı yardım paraları ile 4 yılda servetine servet katan Özgünlü, bu kez de "Doğuda bir kaç barınaktan engelli canlar almam gerekiyor" diyerek hayvanseverlerden para dilendi. Özgünlü'nün paylaşımına tepkiler yağdı.

’Köpek velisi Buket’ yeni vurgun peşinde! Hayvanseverlik yalanıyla vicdan sömürüsü

Köpek Velisi hesabıyla hayvanseverlerden para dilenen Buket Özgünlü Boyacı, vicdan sömürüsünü sürdürüyor. Sosyal medyada yeni bir paylaşım yapan Özgünlü, bu kez engelli köpekler alacağını iddia edip para dilendi.

’Köpek velisi Buket’ yeni vurgun peşinde! Hayvanseverlik yalanıyla vicdan sömürüsü

Buket Özgünlü, 10 adet padok ve kulübe ihtiyacı olduğunu öne sürerek yaklaşık 700 bin lira bağış talep etti.

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’Köpek velisi Buket’ yeni vurgun peşinde! Hayvanseverlik yalanıyla vicdan sömürüsü

Özgünlü paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Doğuda bir kaç barınaktan engelli canlar almam gerekiyor. Acil 10 adet köpeklik padok yaptırmam gerekiyor. Bir padok maliyeti klubesiz 67 bin TL. Klübe nakliye dahil fiyatı 2 bin 100 TL."

Özgünlü'nün paylaşımına tepkiler yağdı.

’Köpek velisi Buket’ yeni vurgun peşinde! Hayvanseverlik yalanıyla vicdan sömürüsü

KİRASINI BİLE ÖDEMEDİ 4 DAİRESİ 2 DE DEPOSU ÇIKTI!

'Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan tutuklanan Köpekvelisi ile ilgili dikkat çeken iddialar ortaya atılmıştı. Öyle ki Özgünlü'nün ev kirasını ödeyemediği için ev sahibi Tunahan Salihoğlu tarafından 6 yıl önce mahkemeye verildiği ve durumum yok gelirim yok diyerek savunma yaptığı ortaya çıktı. Buna rağmen Köpekvelisi'nin polis sorgusunda tamamı son dört senede alınmış üzerine kayıtlı 9 daire ve kira aldığı 2 depo olduğu anlaşıldı.

’Köpek velisi Buket’ yeni vurgun peşinde! Hayvanseverlik yalanıyla vicdan sömürüsü

TOPLADIĞI YARDIMLARI KÖPEKLERE DEĞİL ESTETİĞE HARCAMIŞ

Özgünlü'nün sağlık kayıtlarında ise burun estetiği, kaş kaldırma ve jawline operasyonları ve serum kollajen terapisi aldığı ileri sürülürken 7 operasyon ve çok sayıda güzellik seansı için 2021-2024 arasında 1 milyon 110 bin TL harcama yaptığı banka hareketleri ile ortaya çıkmıştı.

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