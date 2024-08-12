Giriş Tarihi: 12.08.2024 00:38
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024
00:38
'Köpek velisi Buket' yeni vurgun peşinde! Hayvanseverlik yalanıyla vicdan sömürüsü
Sosyal medyada "Köpek velisi" adlı hesabıyla tanınan Buket Özgünlü, hayvanseverlik adı altında vicdan sömürüsü yaparak para dilenmeye devam ediyor. Topladığı yardım paraları ile 4 yılda servetine servet katan Özgünlü, bu kez de "Doğuda bir kaç barınaktan engelli canlar almam gerekiyor" diyerek hayvanseverlerden para dilendi. Özgünlü'nün paylaşımına tepkiler yağdı.