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Giriş Tarihi: 07.08.2024 10:40 Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 10:40

Köpekvelisi Buket Özgünlü hayvanseverlik yalanıyla 4 yılda servet kazanmıştı: Yine vicdan sömürüsüne başladı!

Sosyal medyada Köpekvelisi olarak tanınan Buket Özgünlü Boyacı, kurduğu Yaşama Tutunan Patililer Derneği ile hayvanseverleri kandırdı. Topladığı yardım paraları ile 4 yılda servetine servet katan Boyacı'nın 9 daire ve 2 deposunun olduğu ortaya çıkmıştı. Bağış paraları ile bir dizi estetik operasyon geçiren Köpekvelisi, son olarak Şanlıurfa'da kuduz olduğu iddia edilen 27 köpeği izinsiz Ankara'ya getirince tutuklanmıştı. Adli kontrolle serbest kalır kalmaz, sosyal medyadan bir kez daha vicdan sömürüsüne başladı. Paylaşımlarına tepki yağdı.

Köpekvelisi Buket Özgünlü hayvanseverlik yalanıyla 4 yılda servet kazanmıştı: Yine vicdan sömürüsüne başladı!

Sosyal medyada 'Köpekvelisi' kullanıcı adıyla bilinen Buket Özgünlü Boyacı, Yaşama Tutunan Patililer Derneği ile hayvanseverlerden sokak hayvanlarına yardım adı altında neredeyse bir servet topladı.

Köpekvelisi Buket Özgünlü hayvanseverlik yalanıyla 4 yılda servet kazanmıştı: Yine vicdan sömürüsüne başladı!

Son olarak Şanlıurfa'da kuduz olduğu iddia edilen 27 köpeği izinsiz bir şekilde sahiplenen ve Ankara'ya getirdiği belirlenen Boyacı, tutuklanmıştı.

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Köpekvelisi Buket Özgünlü hayvanseverlik yalanıyla 4 yılda servet kazanmıştı: Yine vicdan sömürüsüne başladı!

KİRASINI BİLE ÖDEMEDİ 4 DAİRESİ 2 DE DEPOSU ÇIKTI!

'Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan tutuklanan Köpekvelisi ile ilgili dikkat çeken iddialar ortaya atılmıştı. Öyle ki Özgünlü'nün ev kirasını ödeyemediği için ev sahibi Tunahan Salihoğlu tarafından 6 yıl önce mahkemeye verildiği ve durumum yok gelirim yok diyerek savunma yaptığı ortaya çıktı. Buna rağmen Köpekvelisi'nin polis sorgusunda tamamı son dört senede alınmış üzerine kayıtlı 9 daire ve kira aldığı 2 depo olduğu anlaşıldı.

Köpekvelisi Buket Özgünlü hayvanseverlik yalanıyla 4 yılda servet kazanmıştı: Yine vicdan sömürüsüne başladı!

TOPLADIĞI YARDIMLARI KÖPEKLERE DEĞİL ESTETİĞE HARCAMIŞ

Özgünlü'nün sağlık kayıtlarında ise burun estetiği, kaş kaldırma ve jawline operasyonları ve serum kollajen terapisi aldığı ileri sürülürken 7 operasyon ve çok sayıda güzellik seansı için 2021-2024 arasında 1 milyon 110 bin TL harcama yaptığı banka hareketleri ile ortaya çıktı.

Köpekvelisi Buket Özgünlü hayvanseverlik yalanıyla 4 yılda servet kazanmıştı: Yine vicdan sömürüsüne başladı!

VİCDAN SÖMÜRÜSÜNE DEVAM!

'Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan tutuklanan Köpekvelisi, haziran ayında adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı. Serbest kalır kalmaz sosyal medyadan yardım adı altında dolandırıcılığa devam eden ve hayvanseverlere bağış için çağrıda bulunan Buket Özgünlü Boyacı'ya tepki yağdı.

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