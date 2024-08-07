Köpekvelisi Buket Özgünlü hayvanseverlik yalanıyla 4 yılda servet kazanmıştı: Yine vicdan sömürüsüne başladı!

KİRASINI BİLE ÖDEMEDİ 4 DAİRESİ 2 DE DEPOSU ÇIKTI!

'Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan tutuklanan Köpekvelisi ile ilgili dikkat çeken iddialar ortaya atılmıştı. Öyle ki Özgünlü'nün ev kirasını ödeyemediği için ev sahibi Tunahan Salihoğlu tarafından 6 yıl önce mahkemeye verildiği ve durumum yok gelirim yok diyerek savunma yaptığı ortaya çıktı. Buna rağmen Köpekvelisi'nin polis sorgusunda tamamı son dört senede alınmış üzerine kayıtlı 9 daire ve kira aldığı 2 depo olduğu anlaşıldı.