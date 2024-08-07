Giriş Tarihi: 07.08.2024 10:40
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024
10:40
Köpekvelisi Buket Özgünlü hayvanseverlik yalanıyla 4 yılda servet kazanmıştı: Yine vicdan sömürüsüne başladı!
Sosyal medyada Köpekvelisi olarak tanınan Buket Özgünlü Boyacı, kurduğu Yaşama Tutunan Patililer Derneği ile hayvanseverleri kandırdı. Topladığı yardım paraları ile 4 yılda servetine servet katan Boyacı'nın 9 daire ve 2 deposunun olduğu ortaya çıkmıştı. Bağış paraları ile bir dizi estetik operasyon geçiren Köpekvelisi, son olarak Şanlıurfa'da kuduz olduğu iddia edilen 27 köpeği izinsiz Ankara'ya getirince tutuklanmıştı. Adli kontrolle serbest kalır kalmaz, sosyal medyadan bir kez daha vicdan sömürüsüne başladı. Paylaşımlarına tepki yağdı.