Haberler Yaşam Kördüğüm olmuş kolyeleri sakın çekiştirmeyin! Üzerine sadece bir miktar serpin: Düğümler kendi kendine çözülüyor
Giriş Tarihi: 15.04.2026 16:00

Kördüğüm olmuş kolyeleri sakın çekiştirmeyin! Üzerine sadece bir miktar serpin: Düğümler kendi kendine çözülüyor

En sevdiğiniz kolyenizi takmak için takı kutunuzu açtınız ama o da ne? İncecik zincirler birbirine girmiş, adeta imkansız bir kördüğüme dönüşmüş. Genellikle ilk refleksimiz tırnaklarımızla o düğümü çekiştirmek olur ancak bu durum, zincirin kopmasına veya düğümün daha da sıkılaşmasına neden olur. Peki, saniyeler içinde bu düğümlerin açılmasını sağlayan yöntem nedir?

Kördüğüm olmuş kolyeleri sakın çekiştirmeyin! Üzerine sadece bir miktar serpin: Düğümler kendi kendine çözülüyor

Takı kutusunda birbirine giren ince zincirleri açmaya çalışırken koparmaya son! Evdeki o malzemeyi üzerine dökünce düğümler tereyağından kıl çeker gibi ayrılıyor. İşte kolyeleri saniyeler içinde kurtaran o gizli yöntem…

Kördüğüm olmuş kolyeleri sakın çekiştirmeyin! Üzerine sadece bir miktar serpin: Düğümler kendi kendine çözülüyor

DÜĞÜMLERİN DÜŞMANI: BEBEK PUDRASI

Kördüğüm olmuş bir kolyeyi açmanın en güvenli ve etkili yolu bu yöntemde gizli. Bebek pudrası (yoksa mısır nişastası da aynı işi görür), metal halkalar arasındaki sürtünmeyi sıfıra indirerek zincirlerin birbiri üzerinden kaymasını sağlar.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kördüğüm olmuş kolyeleri sakın çekiştirmeyin! Üzerine sadece bir miktar serpin: Düğümler kendi kendine çözülüyor

Adım adım uygulama rehberi:

Zemini Hazırlayın: Kolyenizi havada tutarak açmaya çalışmayın. Düz, sert ve tercihen koyu renkli bir zemin üzerine (pudrayı rahat görmek için) kolyeyi yatırın.

Bolca Serpin: Düğümün tam üzerine bir miktar bebek pudrası serpin. Pudranın zincir halkalarının arasına iyice girdiğinden emin olun.

Kördüğüm olmuş kolyeleri sakın çekiştirmeyin! Üzerine sadece bir miktar serpin: Düğümler kendi kendine çözülüyor

Hafifçe Ovalayın: Parmak uçlarınızla düğümü çok hafifçe ovalayarak pudranın içeri nüfuz etmesini sağlayın. Düğümün gevşemeye başladığını hissedeceksiniz.

Kürdan Yardımı Alın: Bir veya iki adet kürdan kullanarak düğümün merkezinden dışarı doğru minik hamleler yapın. Pudra sayesinde kayganlaşan zincir, hiçbir direnç göstermeden açılacaktır.

Kördüğüm olmuş kolyeleri sakın çekiştirmeyin! Üzerine sadece bir miktar serpin: Düğümler kendi kendine çözülüyor

ALTERNATİF YÖNTEM: YAĞ MUCİZESİ

Eğer elinizin altında pudra yoksa, aynı etkiyi bebek yağı veya zeytinyağı ile de sağlayabilirsiniz. Bir kulak çubuğu yardımıyla düğümün üzerine bir damla yağ damlatmak, en inatçı kördüğümleri bile kısa sürede çözecektir. İşlem bittikten sonra kolyenizi ılık sabunlu suyla yıkayıp kurulamayı unutmayın.

Kördüğüm olmuş kolyeleri sakın çekiştirmeyin! Üzerine sadece bir miktar serpin: Düğümler kendi kendine çözülüyor

BİR DAHA KARIŞMAMASI İÇİN ALTIN DEĞERİNDE TAVSİYE

Kolyelerinizin bir daha düğüm olmasını istemiyorsanız, onları saklarken basit bir pipet kullanabilirsiniz. Zincirin bir ucunu pipetin içinden geçirin ve klipsini dışarıda kapatın. Bu yöntemle kolyeleriniz çantanızda veya kutunuzda asla birbirine dolanmaz.

