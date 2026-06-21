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Haberler Yaşam Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu'na vatandaşlardan yoğun ilgi
Giriş Tarihi: 21.06.2026 22:59 Güncelleme Tarihi: 21.06.2026 23:00

Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu'na vatandaşlardan yoğun ilgi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu, açılışının ilk gününde 15 bin 150 ziyaretçiyi ağırladı. Modern mimarisi, zengin canlı çeşitliliği ve eğitici içerikleriyle yalnızca bir gezi alanı değil, aynı zamanda bir keşif merkezi olarak da öne çıkan tesis, çevre illerden gelecek ziyaretçiler için de güçlü bir turizm alternatifi oluşturdu.

İHA
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Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu’na vatandaşlardan yoğun ilgi

Açılış heyecanını paylaşmak amacıyla 20-21 Haziran tarihlerinde kapılarını ücretsiz olarak açan tesis, her yaştan vatandaştan ilgi gördü. Doğal yaşamı ve farklı kıtalara özgü su altı ekosistemlerini bir araya getiren akvaryum, 10.00 ile 21.30 saatleri arasında tam 15 bin 150 ziyaretçiyi ağırladı.

Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu’na vatandaşlardan yoğun ilgi

Sabahın erken saatlerinden itibaren tesis önünde metrelerce kuyruk oluştu. Aileler ve çocuklar akvaryumun sunduğu görsel şöleni yakından inceleme fırsatı bulurken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri sırada bekleyen vatandaşlar için çeşitli imkanlar sağladı.

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Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu’na vatandaşlardan yoğun ilgi

SIRA BEKLEYENLERE İKRAM YAPILDI

Sıra bekleyenlere su, çocuklara ise şeker ikramı yapılarak akvaryum konseptli çizgi film gösterimleri sunuldu. Özel bireyler, aileleri ve hamile kadınlar ise sırada bekletilmeden içeriye alındı.

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Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu’na vatandaşlardan yoğun ilgi

Ayrıca tesis bünyesinde yer alan Körfez Aqua Hatıra Mağazası'nda, Kocaeli'ye ve tesise özgü birçok ürün ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu’na vatandaşlardan yoğun ilgi

GÜÇLÜ BİR TURİZM ALTERNATİFİ OLUŞTURDU

Modern mimarisi, zengin canlı çeşitliliği ve eğitici içerikleriyle yalnızca bir gezi alanı değil, aynı zamanda bir keşif merkezi olarak da öne çıkan tesis, çevre illerden gelecek ziyaretçiler için de güçlü bir turizm alternatifi oluşturdu.

Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu’na vatandaşlardan yoğun ilgi
Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu’na vatandaşlardan yoğun ilgi
Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu’na vatandaşlardan yoğun ilgi
Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu’na vatandaşlardan yoğun ilgi
Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu’na vatandaşlardan yoğun ilgi
Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu’na vatandaşlardan yoğun ilgi
Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu’na vatandaşlardan yoğun ilgi
Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör

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