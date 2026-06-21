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Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu'na vatandaşlardan yoğun ilgi
Giriş Tarihi: 21.06.2026 22:59
Güncelleme Tarihi: 21.06.2026 23:00
Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu'na vatandaşlardan yoğun ilgi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu, açılışının ilk gününde 15 bin 150 ziyaretçiyi ağırladı. Modern mimarisi, zengin canlı çeşitliliği ve eğitici içerikleriyle yalnızca bir gezi alanı değil, aynı zamanda bir keşif merkezi olarak da öne çıkan tesis, çevre illerden gelecek ziyaretçiler için de güçlü bir turizm alternatifi oluşturdu.