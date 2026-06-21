Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu’na vatandaşlardan yoğun ilgi

GÜÇLÜ BİR TURİZM ALTERNATİFİ OLUŞTURDU

Modern mimarisi, zengin canlı çeşitliliği ve eğitici içerikleriyle yalnızca bir gezi alanı değil, aynı zamanda bir keşif merkezi olarak da öne çıkan tesis, çevre illerden gelecek ziyaretçiler için de güçlü bir turizm alternatifi oluşturdu.