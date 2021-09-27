Korkunç cinayetin ardından konuştular: Kanı yavrusunun üzerine sıçradı!

"Onların hiç huzuru yoktu. Bu yüzden bizim de huzurumuz yoktu. Daha sonra Emrullah boşanmak istese de Yasemin 'çocuğu göstermem' diye tehdit ettiği için boşanamıyordu. Olay yaşanmadan bir gün önce telefonda konuştuk. Van'a göreve gidecekti ve çok mutluydu. Şu an an torunumu Yasemin'in ailesi bize göstermiyor. Bu nasıl bir vicdan ben anlamıyorum.