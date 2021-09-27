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Yaşam Korkunç cinayetin ardından konuştular: Kanı yavrusunun üzerine sıçradı!
Giriş Tarihi: 27.09.2021
11:59 Güncelleme Tarihi: 27.09.2021
11:59
Korkunç cinayetin ardından konuştular: Kanı yavrusunun üzerine sıçradı!
Tarihler 15 Temmuz 2021'i gösterdiğinde
Samsun'da kan donduran bir cinayet işlendi. Özel harekat polisi Emrullah Çitil, eşi Yasemin Çitil tarafından katledildi. Talihsiz adamın ailesi ise torunlarını göremediklerini belirtip şunları söyledi
Korkunç olay 15 Temmuz saat 20.00 sıralarında
Samsun'un Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. 5 yıllık evli ve 3 yaşında bir erkek çocukları bulunan Yasemin ve Emrullah Çitil arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Yasemin Çitil, silahını aldığı polis eşi Emrullah Çitil'e tek el ateş etti. Yaralanan Emrullah Çitil, 1'inci kattaki evlerinin balkonundan kaldırıma düştü.
Yüzüstü beton zemine düşen Çitil'e eşi balkondan 2 el daha ateş etti. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan
Emrullah Çitil, kurtarılamadı. Gözaltına alınan Yasemin Çitil, 'eşi kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Emrullah Çitil'in cenazesi ise memleketi Sivas'ta toprağa verildi.
Olayın ardından çiftin çocukları M.A.Ç., geçici olarak mirasçılık belgesi ile
Yasemin Çitil'in babası Bayram Çakmak'a verildi. Bu sürecin ardından Emrullah Çitil'in annesi Sebiha Çitil torununu göremediğini söyledi.
"Onların hiç huzuru yoktu. Bu yüzden bizim de huzurumuz yoktu. Daha sonra Emrullah boşanmak istese de Yasemin 'çocuğu göstermem' diye tehdit ettiği için boşanamıyordu. Olay yaşanmadan bir gün önce telefonda konuştuk. Van'a göreve gidecekti ve çok mutluydu. Şu an an torunumu Yasemin'in ailesi bize göstermiyor. Bu nasıl bir vicdan ben anlamıyorum.
Biz bu aileyi tanıyamamışız. Evladımı da torunumu da elimden aldılar. Yasemin ailesiyle problemler yaşamış ve onu yurda vermişler, yurtta büyümüş. Ben torunumu istiyorum. Bana torunumu göstersinler. En azından çocuğum yerine torunumu bağrıma basayım. Ailesi de bu olayın içinde. Sorumlu kimse cezasını en ağır şekilde çeksin. Çocuğumu yediler" dedi.