Haberler
Yaşam
KORKUT'a yeni yetenekler: Çelik Kubbe sistemi için kritik önemde!
Giriş Tarihi: 06.01.2026 15:18
KORKUT'a yeni yetenekler: Çelik Kubbe sistemi için kritik önemde!
ASELSAN'ın 8x8 taktik tekerlekli araca entegre ettiği KORKUT 140/35 Yakın Alan Hava Savunma Sistemi sahaya çıktı. Paletli versiyonuyla güvenlik güçlerinin envanterine giren, sonrasında ihracat başarıları yakalayan KORKUT, hareket kabiliyetlerinin artırılması, farklı arazi ve görev tanımlarına uyum sağlaması için 8x8 tekerlekli zırhlı araca entegre edildi. KORKUT, atış testlerinde hareket halinde hedef uçağı başarıyla etkisiz hale getirdi.