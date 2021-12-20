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Haberler Yaşam Koronavirüs tablosu açıklandı! 20 Aralık Sağlık Bakanlığı corona tablosu ile Türkiye’de vaka ve ölü sayısı kaç oldu?
Giriş Tarihi: 20.12.2021 19:13 Güncelleme Tarihi: 20.12.2021 19:24

Koronavirüs tablosu açıklandı! 20 Aralık Sağlık Bakanlığı corona tablosu ile Türkiye’de vaka ve ölü sayısı kaç oldu?

Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs tablosu son dakika haberi olarak duyuruluyor. Salgında aşı olmanın önemine dikkat çeken Bakan Koca son yaptığı açıklamalarda Covid-19 salgınının halen devam ettiğini vurguluyor. 20 Aralık 2021 günlük korona tablosu için akşam saatleriyle beraber bekleyişe geçiliyor. En son 16 bin 910 kişinin testi pozitif çıktı, 171 kişi yaşamını yitirdi. Buna göre; Koronavirüs tablosu açıklandı! 20 Aralık Sağlık Bakanlığı corona tablosu ile Türkiye'de vaka ve ölü sayısı kaç oldu?

Koronavirüs tablosu açıklandı! 20 Aralık Sağlık Bakanlığı corona tablosu ile Türkiye’de vaka ve ölü sayısı kaç oldu?

Koronavirüs tablosu ile duyurulan günlük vaka, hasta sayısı ve test sayısı gibi veriler merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla paylaşılan güncel Türkiye corona virüsü son durum tablosu verilerine göre, son 24 saatte yapılan 349 bin 193 testte 16 bin 910 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 171 kişi hayatını kaybederken, 22 bin 858 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Şimdi ise gözler bugünkü verilerin tablosunda. Peki Koronavirüs tablosu açıklandı mı? 20 Aralık Sağlık Bakanlığı corona tablosu ile Türkiye'de vaka ve ölü sayısı kaç oldu?

Koronavirüs tablosu açıklandı! 20 Aralık Sağlık Bakanlığı corona tablosu ile Türkiye’de vaka ve ölü sayısı kaç oldu?

KORONAVİRÜS TABLOSU | 20 ARALIK 2021 TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ SON DAKİKA VAKA SAYISI

20 Aralık korona tablosu verileri Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden açıklanıyor. Bugünkü günlük korona son durum tablosu verileri ile ilgili bilgiler açıklanınca haberimizde yer alıyor.

BAKAN KOCA'DAN HATIRLATMA DOZU AÇIKLAMASI!

Bakanlığımız, belirlenmiş aşı takvimi üzerinden 3 aydan uzun süre geçmiş olan vatandaşlarımızı hatırlatma dozunu yaptırmaları için telefon mesajıyla doğrudan bilgilendirmektedir. HATIRLATMA DOZU zamanı gelenler aşılarını hemen yaptırsınlar. VAKTİNDE YAPILAN AŞI DAHA ÇOK KORUR.

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Koronavirüs tablosu açıklandı! 20 Aralık Sağlık Bakanlığı corona tablosu ile Türkiye’de vaka ve ölü sayısı kaç oldu?

19 ARALIK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 16 bin 910

VEFAT SAYISI: 171

İYİLEŞEN SAYISI: 23 bin 858

Koronavirüs tablosu açıklandı! 20 Aralık Sağlık Bakanlığı corona tablosu ile Türkiye’de vaka ve ölü sayısı kaç oldu?

18 ARALIK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 17 bin 644

VEFAT SAYISI: 191

İYİLEŞEN SAYISI: 25 bin 568

Koronavirüs tablosu açıklandı! 20 Aralık Sağlık Bakanlığı corona tablosu ile Türkiye’de vaka ve ölü sayısı kaç oldu?

17 ARALIK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 18 bin 141

VEFAT SAYISI: 190

İYİLEŞEN SAYISI: 24 bin 245

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