Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs tablosu son dakika haberi olarak duyuruluyor. Salgında aşı olmanın önemine dikkat çeken Bakan Koca son yaptığı açıklamalarda Covid-19 salgınının halen devam ettiğini vurguluyor. 20 Aralık 2021 günlük korona tablosu için akşam saatleriyle beraber bekleyişe geçiliyor. En son 16 bin 910 kişinin testi pozitif çıktı, 171 kişi yaşamını yitirdi. Buna göre; Koronavirüs tablosu açıklandı! 20 Aralık Sağlık Bakanlığı corona tablosu ile Türkiye'de vaka ve ölü sayısı kaç oldu?