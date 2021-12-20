Koronavirüs tablosu açıklandı! 20 Aralık Sağlık Bakanlığı corona tablosu ile Türkiye’de vaka ve ölü sayısı kaç oldu?

Koronavirüs tablosu ile duyurulan günlük vaka, hasta sayısı ve test sayısı gibi veriler merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla paylaşılan güncel Türkiye corona virüsü son durum tablosu verilerine göre, son 24 saatte yapılan 349 bin 193 testte 16 bin 910 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 171 kişi hayatını kaybederken, 22 bin 858 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Şimdi ise gözler bugünkü verilerin tablosunda. Peki Koronavirüs tablosu açıklandı mı? 20 Aralık Sağlık Bakanlığı corona tablosu ile Türkiye'de vaka ve ölü sayısı kaç oldu?