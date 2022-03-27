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Giriş Tarihi: 27.03.2022 16:52 Güncelleme Tarihi: 27.03.2022 16:52

Koronavirüs tablosu açıklandı mı? Bugün 27 Mart 2022 Sağlık Bakanlığı corona tablosu ile Türkiye’de vaka ve vefat sayısı kaç oldu?

Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs tablosu son dakika haberi olarak duyuruluyor. Aşılama çalışmaları hızla devam ederken vaka ve vefat sayısına ilişkin güncel veriler merak ediliyor. Son olarak Türkiye corona virüsü tablosu bilgilerine göre covid-19 test sonuçları pozitif olan 13 bin 849 kişi olduğu belirtildi. Bugüne dair tablo ise akşam saatlerine doğru sorgulanırken "27 Mart 2022 koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusuna cevap aranıyor. Peki Koronavirüs tablosu açıklandı mı? Bugün 27 Mart 2022 Sağlık Bakanlığı corona tablosu ile Türkiye'de vaka ve vefat sayısı kaç oldu? İşte vaka, iyileşen ve vefat sayısı son durum

Koronavirüs tablosu açıklandı mı? Bugün 27 Mart 2022 Sağlık Bakanlığı corona tablosu ile Türkiye’de vaka ve vefat sayısı kaç oldu?

Koronavirüs tablosu açıklandı mı, vaka ve vefat sayısı kaç oldu sorusuna milyonlar yanıt arıyor. Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaşırken 26 Mart'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 13 bin 849 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 70 olarak belirlendi. Öte yandan açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En son Türkiye corona virüsü tablosu - bugünkü Türkiye vaka vefat, iyileşen sayıları verileri merak ediliyor. İşte 27 Mart 2022 koronavirüs tablosu son dakika veriler…

Koronavirüs tablosu açıklandı mı? Bugün 27 Mart 2022 Sağlık Bakanlığı corona tablosu ile Türkiye’de vaka ve vefat sayısı kaç oldu?

KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI? 27 MART 2022

27 Mart korona tablosu verileri Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden açıklanıyor. Bugünkü günlük korona son durum tablosu verileri ile ilgili bilgiler açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

26 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 13 bin 849

VEFAT SAYISI: 70

İYİLEŞEN SAYISI: 17 bin 673

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Koronavirüs tablosu açıklandı mı? Bugün 27 Mart 2022 Sağlık Bakanlığı corona tablosu ile Türkiye’de vaka ve vefat sayısı kaç oldu?

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 85,32 OLDU

ağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 93,07 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 85,32 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 146 milyon 751 bin 309 doza yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 52 MİLYON 958 BİN 300 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 770 bin 305 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 52 milyon 958 bin 300 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 27 milyon 573 bin 242 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 15 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 68 kişi hayatını kaybederken 15 bin 303 de yeni vaka tespit edilmişti.

Koronavirüs tablosu açıklandı mı? Bugün 27 Mart 2022 Sağlık Bakanlığı corona tablosu ile Türkiye’de vaka ve vefat sayısı kaç oldu?

25 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 15 bin 303

VEFAT SAYISI: 68

İYİLEŞEN SAYISI: 18 bin 965

Koronavirüs tablosu açıklandı mı? Bugün 27 Mart 2022 Sağlık Bakanlığı corona tablosu ile Türkiye’de vaka ve vefat sayısı kaç oldu?

24 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 16 bin 894

VEFAT SAYISI: 77

İYİLEŞEN SAYISI: 19 bin 553

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