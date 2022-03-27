Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs tablosu son dakika haberi olarak duyuruluyor. Aşılama çalışmaları hızla devam ederken vaka ve vefat sayısına ilişkin güncel veriler merak ediliyor. Son olarak Türkiye corona virüsü tablosu bilgilerine göre covid-19 test sonuçları pozitif olan 13 bin 849 kişi olduğu belirtildi. Bugüne dair tablo ise akşam saatlerine doğru sorgulanırken "27 Mart 2022 koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusuna cevap aranıyor. Peki Koronavirüs tablosu açıklandı mı? Bugün 27 Mart 2022 Sağlık Bakanlığı corona tablosu ile Türkiye'de vaka ve vefat sayısı kaç oldu? İşte vaka, iyileşen ve vefat sayısı son durum