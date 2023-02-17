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Giriş Tarihi: 17.02.2023 21:12 Güncelleme Tarihi: 17.02.2023 21:13

Koruyucu aile olma şartları ve e-Devlet başvuru ekranı: Depremde ailelerini kaybeden çocuklara koruyucu aile nasıl olunur, başvuru şartları nelerdir?

Kahramanmaraş felaketinin ardından enkaz altından kurtarılan ancak ailesini kaybeden çocuklar için binlerce kişi koruyucu aile başvurusu yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada yakınlarına ulaşılamayan çocukların ilk olarak bakanlığa bağlı kuruluşlara alındığı belirterek, başvuruların e-Devletten alındığını duyurulmuştu. Bu noktada "Depremde ailelerini kaybeden çocuklara koruyucu aile nasıl olunur, kimler olabilir, başvuru şartları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte depremzede çocuklar için koruyucu aile olma şartları ve detaylar.

Koruyucu aile olma şartları ve e-Devlet başvuru ekranı: Depremde ailelerini kaybeden çocuklara koruyucu aile nasıl olunur, başvuru şartları nelerdir?

Depremzede çocuklara koruyucu aile olmak isteyen binlerce vatandaş konuyla ilgili araştırmalarına başladı. Kahramanmaraş felaketinde minicik yavrular ailelerini kaybetti. Ülkemizi yasa boğan depremin ardından ise "Depremde ailelerini kaybeden çocuklara koruyucu aile nasıl olunur, kimler olabilir şartları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte depremzede çocuklar için koruyucu aile olma şartları ve başvuru ekranı ve detaylar.

Koruyucu aile olma şartları ve e-Devlet başvuru ekranı: Depremde ailelerini kaybeden çocuklara koruyucu aile nasıl olunur, başvuru şartları nelerdir?

KORUYUCU AİLE NASIL OLUNUR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koruyucu aile basın açıklaması şöyle:

Deprem nedeniyle çocuklarımıza koruyucu aile olmak isteyen vatandaşlarımız için aşağıdaki duyurunun yapılması gereği duyulmuştur.

Aile ve yakınlarına ulaşılamayan çocuklarımız ilk olarak Bakanlığımıza bağlı kuruluşlarımıza alınmakta, güvenli şekilde bakımları sağlanmakta ve ailelerine ulaşma çalışmaları yapılmaktadır.

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Koruyucu aile olma şartları ve e-Devlet başvuru ekranı: Depremde ailelerini kaybeden çocuklara koruyucu aile nasıl olunur, başvuru şartları nelerdir?

Deprem bölgesinde korunma ve bakım ihtiyacı tespit edilen çocukların durumları meslek elemanlarımız tarafından titizlikle değerlendirmekte, sırada bulunan ve mevcut koruyucu ailelerimizin yanlarına yerleştirme işlemleri sürdürülmektedir.

Yeni başvuruda bulunacak koruyucu aile adaylarımız e-Devlet üzerinden veya deprem bölgesinin dışında ikamet ettikleri ilin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerimize şahsen başvurabilirler.

Vatandaşlarımıza çocuklarımız için koruyucu aile olma talepleri konusunda göstermiş oldukları hassasiyet nedeniyle teşekkür ederiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

KORUYUCU AİLE BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Koruyucu aile olma şartları ve e-Devlet başvuru ekranı: Depremde ailelerini kaybeden çocuklara koruyucu aile nasıl olunur, başvuru şartları nelerdir?

KİMLER KORUYUCU AİLE OLABİLİR?

Koruyucu aile şartları Bakanlıkta şöyle yazıyor:

Hoşgörülü, sabırlı, esneklik gösterebilen, güvenli ve şefkatli bir ortam sağlayabilen, sevgisi ile bir çocuğun hayatında fark yaratmak isteyen ve mevzuatta belirtilen şartları taşıyan, Kurumla işbirliği içinde çocuk yararına hizmet vermeye kendini hazır hisseden herkes koruyucu aile olabilir.

TC vatandaşı iseniz

Sürekli Türkiye'de ikamet ediyorsanız

25-65 Yaşları arasındaysanız

En az ilkokul mezunu iseniz

Düzenli gelire sahipseniz

Çocuğun öz anne-babası ya da vasisi değilseniz

Evli ya da bekâr, çocuklu ya da çocuksuz herkes

Koruyucu aile olmak üzere ikamet ettiği ilde bulunan il müdürlüğüne başvurabilir.

Koruyucu aile olma şartları ve e-Devlet başvuru ekranı: Depremde ailelerini kaybeden çocuklara koruyucu aile nasıl olunur, başvuru şartları nelerdir?

KORUYUCU AİLE İÇİN İSTENEN BELGELER

T.C. kimlik numarası beyanı

Bir adet vesikalık fotoğraf

Öğrenim durumunu gösterir belgenin onaylı örneği

İş, gelir ve sosyal güvenlik durumunu gösteren belgenin onaylı örneği

Koruyucu aile olacak kişiler ve varsa birlikte yaşadığı kişilerden, çocuğun yüksek yararından hareketle; 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile millete ve devlete karşı suçlar, topluma karşı suçlar, kişilere karşı suçlar ile uluslararası suçlardan ve çocuklara yönelik işlenen istismar suçlarından mahkûm olmadığına dair adli sicil belgesi.

Varsa koruyucu aile birinci kademe, koruyucu aile ikinci kademe veya temel aile eğitimi belgesi veya belgelerinin onaylı örneği.

Koruyucu aile olacak kişiler ve varsa birlikte yaşadığı kişilerin, çocuğun bakımını, psiko-sosyal gelişimini ve eğitimini etkileyecek ya da çocuğa zarar verecek düzeyde fiziksel engeli, ruhsal rahatsızlığı ve bulaşıcı hastalığının olmadığını gösteren, Devlet ya da üniversite hastanelerinin ilgili bölümlerinden alınan doktor raporu, gerekli görülmesi halinde kişinin sağlığına, devam eden hastalığına veya bağımlılığına ilişkin ayrıntılı rapor.

Kişilerin evli olması halinde her iki eş için de aynı belgeler istenir.

Koruyucu aile dosyası içinde yer alan belgeler, hiçbir şekilde başvurana iade edilmez.

Sosyal inceleme sürecinde tespit edilen durumlara ilişkin koruyucu aileyi tanımaya yönelik ihtiyaç duyulacak diğer belgeler de istenir.

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