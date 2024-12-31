Kova burcunu 2025 yılında neler bekliyor? İşte, Kova burcu 2025 aşk, para ve sağlık yorumu...

KOVA BURCUNU 2025 YILINDA NELER BEKLİYOR?

SABIRLI OLMASINIZ...

29 Mart Güneş tutulması çevresel ilişkilerinizi etkiliyor. Balık ve Başak tutulmaları finans evinizin planlarını değiştiriyor. Maddi konular, yetenekleriniz, üreticiliğiniz ve kaynaklarınız ile ilgili beklentileriniz artabilir. Bir takım tasarımlar oluşturmak için uygun bir zaman olabilir. Gevşemek ve rahat hissetmek için harcamalarda bulunabilirsiniz.